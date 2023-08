Las viviendas turísticas en Gijón, en auge: amplían su oferta y cierran un agosto "excepcional"

El "buen verano" y el "lleno técnico" de los hoteles en la primera quincena de agosto también se trasladó a las Viviendas Vacacionales y de Uso Turístico. Ese es el balance que hacen desde el sector sobre una oferta que, a día de hoy, supera las 1.000 viviendas, según el último balance de Gijón Turismo, lo que supone unas 4.850 plazas. "Gijón es una ciudad que históricamente se ha llenado. Incluso lo ha vuelto a hacer dentro de la tendencia ascendente de la oferta de viviendas a pesar que teníamos cierto miedo a que ese crecimiento no fuese absorbido por el mercado, analiza Iván Rodríguez, presidente de la Asociación del Principado de Asturias de Alquiler de Corta Estancia (CASOCIA) y socio de la consultora inmobiliaria R2R, especialista en analizar estas tendencias.

El balance es de un "muy buen verano" en la ciudad en cuanto a ocupación. "Julio también se ha saldado con nota. Parecía que costaba confirmar las reservas, han sido más de última hora. Pero al final se han cumplido las perspectivas", defiende el presidente del colectivo. Esta tendencia también la han detectado los establecimientos hoteleros. La fotografía regional de este tipo de alojamientos deja claramente a Gijón y Llanes liderando la oferta en el Principado. La primera, con una mayoría importante de Viviendas de Uso Turístico dentro del abanico en el Principado, seguido de la segunda, impulsada por su gran atractivo para los turistas en periodo estival.

El presidente de CASOCIA, a falta de datos oficiales, explica que el número de viviendas para uso turístico sigue "en crecimiento" en la ciudad, una oferta que "el mercado sigue absorbiendo". Como reto, se marca luchar contra aquellas que no están legalizadas. "Creo que el Ayuntamiento está haciendo una buena labor para evitar su proliferación. Que una actividad no esté reglada nos perjudica también a nosotros, no solo a los hoteles", recuerda. A cierre de 2022, según los datos de Gijón Turismo, la ciudad cuenta con un total de 1.140 establecimientos extrahoteleros, lo que genera un total de 7.218 plazas. La mayoría, más de 1.000, son Viviendas de Uso Turístico que suponen unas 4.850 plazas. A esta estadística también se suman los campings, albergues, casas de aldea y viviendas vacacionales.

Los diferentes agentes del sector coinciden en esa lectura. Es "un buen verano". "La primera quincena de agosto ha sido de lleno técnico. Esta semana pasada incluida, después de las fiestas, también se ha registrado una ocupación alta. El reto es que sea menos estacional. Que no haya ese bajón en septiembre", incide Julián Acle, gerente de Alquileres Vacacionales Gijón, con la que gestiona 35 viviendas. "El lleno se ha trasladado hasta el 18. Lo que queda de agosto no tiene malos datos de ocupación, pero empeoran según se acerca septiembre", añade Silvia Martínez, al frente de Silastur, la primera empresa de Asturias de gestión de alquiler vacacional, con 300 alojamientos en toda la región, casi la mitad de ellos en Gijón.

Donde su lectura es ligeramente diferente es en cuanto al mes de julio. Para Acle no ha sido un mal mes, pero "le ha costado arrancar" y considera que ha sido "algo más flojo que el anterior". Algo que achaca a las elecciones nacionales y que las familias ahora tratan de ajustar al máximo el presupuesto fruto de la crisis económica derivada de la pandemia y la guerra de Ucrania.

En cambio, Martínez ha vivido un mes de julio "excepcional, con una tasa de ocupación muy altas". El análisis de ambos vuelve a unirse en otros aspectos, como el ligero descenso en la estancia media, sobre cuatro o cinco días, y la mayor improvisación para las reservar, un número importante a última hora. "Ahora la gente intenta ajustar al máximo el presupuesto. Si hay más ofertas y saben que hay disponibilidad, esperan a última hora por si sale alguna oferta", explica la gerente de Silastur. "La gente también ha venido más relajada. El año pasado incluso estaban nerviosos al ser el primer verano sin restricciones considerables. El perfil ha sido muy variado", considera Acle.

Que el sector turístico gana fuerza en la ciudad también lo evidencian los datos que maneja el sector hotelero. La herramienta GijónDataLab, creada por Visita Gijón, arrojó que los hoteles volvieron a alcanzar el "lleno técnico" durante la primera quincena de agosto. En concreto, del 93,4%, una cifra muy similar al año pasado. Durante la Semana Grande, alcanzó el 94,4%, mejorando también ligeramente los datos de las fiestas de 2022. Una estadística que ha puesto encima de la mesa del debate político la ampliación de la Semana Grande a nueve días, con la intención de abarcar dos fines de semana. También de buscar fórmulas para desestacionalizarlo. Los indicadores económicos también se mantienen en la línea del año pasado. El precio medio de la habitación de hotel en la primera quincena de agosto se situó en los 135,25 euros frente a los 136,7 de 2022. Una cifra que durante esta recién acabada "Semanona" se elevó ligeramente hasta 139,4 euros.