"Vive el momento, como lo pierdas, ya no lo recuperas". Ese es el lema de doña Argentina Suárez, una gijonesa que ayer sopló 103 velas en su tarta de cumpleaños, rodeada de su familia y seres queridos en la residencia situada en el barrio de Montevil donde vive. Argentina Suárez lo celebró por todo lo alto con una fiesta en la que dejó claro su carácter cariñoso, vivaracho y enérgico. Cualidades con la que sus nietos la describen. Apodada "Tina", un mote que le viene de cuando trabajaba en la cafetería San Remo, vivió sola hasta mayo de este año y ahora, como residente sigue manteniendo la fuerza que siempre la ha caracterizado. Nacida en 1920, pasó su infancia con las monjas del Patronato San José, primera parada de una vida de película.

Su periplo no fue sencillo. Se casó con su marido, Julio Álvarez, con 19 años. Al poco de acabar la Guerra Civil. Enviudó muy poco después. Con tan solo 24 y teniendo que encargarse de su hijo, Julio, la mujer comenzó a trabajar como limpiadora en la histórica cafetería Marathon. Dedicó su vida al oficio, jubilándose finalmente en la San Remo. Se llevaba el trabajo a casa porque, cuenta su familia, su hogar "siempre estaba impecable". Toda su vida ha estado dedicada a su familia. Su nieta, María Esther, tiene grabado en la memoria verla llegar con la compra para su madre. "Nunca nos dijo que no a nada. Para ella el valor del dinero es el que tiene y no dudaba en hacernos regalos", dice.

Sus bisnietos también disfrutan de su cariño, especialmente cuando los iba recoger del colegio. Les solía llevar paraguas de chocolate. Siempre activa, solía salir de casa desde temprano y regresar no antes de las diez de la noche. Los paseos por Begoña y el vermut con su nieta los domingos nunca faltaban. Ni una copita de vino con la comida. Aunque tuvo que pasar sola la cuarentena cuando la pandemia, Argentina Suárez supo salir adelante en esos meses. Con la gimnasia en casa y los ocasionales viajes por las escaleras del edificio conseguía mantenerse activa. Su estado de salud, más allá de un episodio de alta tensión, es bueno. Ahora, en su residencia ha descubierto una nueva pasión: el bingo. Todas las tardes juega dos cartones. También canta y baila. Su familia la visita a diario para comprobar que un siglo y tres años después sigue en plena forma.