El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Gijón arremetió este martes contra su socio de gobierno en la anterior corporación municipal, ante el giro diametral dado por el PSOE en torno a la instalación de azudes hinchables con los que poder represar agua en el río Piles, pasando de haberlos rechazado a defender su instalación. «El PSOE debe explicar a los gijoneses por qué entre proteger el río y la playa o proteger a un club privado elige lo segundo», señaló el portavoz municipal. «Tenemos un PSOE en Xixón que se dedica a hacer oposición a proyectos que fueron aprobados durante el pasado mandato, por un gobierno con alcaldía socialista», lamentó.

El portavoz de IU considera que el PSOE «antepone un interés particular frente al interés general de la ciudad». Suárez Llana considera «frustrante que después de cuatro años no hayan entendido que azudes y estancamiento implican aguas sucias en el río y en la playa». El edil considera «una irresponsabilidad» que tras haber gobernado los últimos cuatro años en Gijón y conocer «en profundidad» el proyecto de renaturalización del Piles, el PSOE se eche atrás ahora, cuando se están planteando alternativas para el piragüismo en otros espacios. El edil de IU incidió en que en el anillo navegable «cuando los niños caían al agua se activaba un protocolo de desinfección».

También se mostró crítico con el PSOE el concejal de deportes y edil del PP, Jorge Pañeda, que considera «de una desfachatez absoluta» que el PSOE «cuestione ahora a quienes trabajamos para encontrar un solución al problema del Piles», «un problema que creó el gobierno de Ana González, que no quiso escuchar a nadie: ni al Grupo Covadonga, ni a las familias de los jóvenes que se inician en la práctica del piragüismo, ni al resto de las formaciones políticas que advertimos, una y otra vez, en su momento, de que lo que se estaba haciendo carecía de lógica alguna. Convirtieron, durante cuatro años, Gijón en su particular laboratorio ideológico y ahora somos otros quienes tenemos que afrontar las consecuencias de tanto disparate». Pañeda recuerda que el concejal socialista José Ramón Tuero fue su predecesor en el cargo, por lo que «que ahora pretenda defender una postura diametralmente opuesta a la que entonces votó en Junta de Gobierno resulta, casi me atrevería a decir que surrealista».