"Es primordial acordar la fórmula para gestionar el Hípico, no esperaré cuatro años"

El concejal de Deportes, Jorge Pañeda, es además copresidente del Gijón Horse Jumping cuyo último concurso finalizó el pasado domingo con éxito deportivo y respaldo popular. Sin embargo el también copresidente del evento Jesús Kocina lleva tiempo tratando de ver la manera de crecer porque considera que el modelo actual está poco menos que agotado. Los próximos meses serán decisivos para saber el futuro de la hípica en Gijón.

–¿Qué valoración hace del concurso internacional que acaba de celebrarse en Las Mestas y que cierra esta edición del Gijón Horse Jumping?

–A nivel social y a pesar que llovió superamos los 45.000 espectadores, hubo un día de más de 8.000 personas y el domingo casi 10.000. También mejoramos la recaudación del 2022 que fue de 420.000 euros y este año llegamos a 460.000. Mucha gente me paró, no solo en Las Mestas si no también por la calle, para comentarme que quedó un evento espectacular y muy emocionante. En lo deportivo, el Gran Premio se decidió en el último caballo en salir a la pista así que hubo emoción hasta el último momento.

–Una de las señas de identidad del concurso de Las Mestas es el respaldo popular.

–El respaldo de la gente, a pesar de la lluvia, fue algo que valoraron mucho los jinetes y el jefe de pista. Muchos me dijeron que era maravilloso ver las gradas llenas y nos felicitaron por el ambiente tan bueno que hay aquí. Y eso para nosotros es un orgullo.

–Una de las novedades de este año es la presencia del alemán Jack Rothenberger como jefe de pista ¿ya hablaron con él para que vuelva el próximo año?

–Tenemos las fechas pendientes de cerrar pero le dimos una estimación de cuando podría ser el concurso del próximo año y nos dijo que sí. En las conversaciones que tuve con él me felicitó por el ambiente y le encantó la ciudad y la comida. Me dijo que era la España que no conocía porque está más acostumbrado a otras zonas y que iba a comentárselo a sus amigos para que vengan a conocer el norte del país. Que haya venido este año Rothenberger supuso que también vinieran varios jinetes a los que les gustan sus recorridos en los que prima la velocidad. Seguro que, si vuelve, seguro que también vengan otros participantes. Además el personal me dijo que fue con el jefe de pista con el que mejor trabajaron. Quedaron encantados con él.

–El concurso de Gijón lleva más de 80 años con un modelo similar que tiene el respaldo del público ¿no es un riesgo tratar de cambiarlo?

–Es una buena cuestión. Mi partido tenía en el programa tratar de mejorar el concurso. Hay que valorar, aunque queda un año para hacerlo, bueno 10 meses, ¿qué es mejor, traer a los mejores jinetes con este formato o buscar un cambio con todo lo que conlleva entre ello muchas exigencias de la Federación Ecuestre Internacional? En definitiva lo que quiero es que vengan los mejores por eso hay que estudiar bien la fórmula.

–El anterior equipo de gobierno cuando negoció con la Federación Ecuestre Internacional para tratar de mejorar el nivel del CSIO rechazó dos exigencias, la supresión de las apuestas y el cambio de la pista verde. ¿Ustedes tienen líneas rojas que no van a cruzar?

–Si queremos cambiar de formato habrá que adaptarse a las exigencias. Por eso es tan importante valorar si nos interesa cambiar o no. Por ejemplo, en estos momentos no podemos cambiar la pista verde porque aquí juegan al rugby y al fútbol americano. Habría que buscarles una nueva ubicación y con las instalaciones que tenemos en estos momentos es muy complicado. De cara al futuro todo es posible. Cuando sepamos cuales son las exigencias veremos cuáles podemos asumir y cuáles no cambiaríamos. Por cierto, a Rothenberger la pista verde le encantó.

–Un tema que a los participantes no les suele gustar mucho es el de los constantes parones para las apuestas. ¿Con la tecnología actual no ve necesario alguna fórmula que evite o al menos reduzca estos parones?

–Todo es posible. Esa es una posibilidad que existe porque ya funcionan en otros sitios. Pero hoy en día no es como hace años, los jinetes están perfectamente informados de los tiempo de los calentamientos y saben muy bien cuando van a saltar. Personalmente no veo un problema grave en esos parones, pero si en un futuro se puede compaginar por ejemplo apuestas a través de aplicaciones en móviles con las presenciales sería lo ideal.

–Se está hablando de la urgencia de definir el modelo de concurso y de hecho ya anunció reuniones con el Chas ¿más o menos cuándo podrían ser?

–Lo que no quiero es marear a la gente para nada. Las dos partes vamos en la misma línea que haya concursos durante más tiempo, que pueda haber concursos tres o cuatro meses con un final en Las Mestas. Pero hay que buscar la fórmula administrativa y jurídicamente. Por eso prefiero tener primero claro los proyectos tanto del Chas como los nuestros y en ese momento sentarnos a hablar.

–¿Entre esas fórmulas que puedan barajar está la de convocar un concurso público para que la organización recaiga en una empresa especializada como sucede en otros muchos lugares pero que el Ayuntamiento y el Chas mantengan la titularidad de los concursos?

–Insisto, todo es posible. Llevo dos meses en el cargo y tengo que ponerme al día no solo de la organización del hípico si no también del Patronato en general. Convocar un concurso público para que una empresa especializada organice el Gijón Horse Jumping es algo a valorar, hay que ver todos los modelos y ver lo que mejor funciona.

–Entiendo que el primer paso a dar, el que más urge es establecer el formato de gestión más que el modelo de concurso que se quiere.

–Efectivamente. En el momento del primer acuerdo entre el Patronato y el Chas se le pidió al club que realizara una serie de obras de mejora que ha estado haciendo. Por eso lo primordial es acordar la fórmula de gestión y yo no quiero esperar otros cuatro años en ese tema porque la gente del Chas se va a desesperar y acabarán tirando por libre.

–Uno de los obstáculos para la mejora del Gijón Horse Jumping es la construcción del paso subterráneo en Albert Einstein ¿cómo está esta obra en estos momentos?

–El proyecto está ahí. Jesús Kocina hizo una previsión de que la obra podría costar alrededor de 190.000 euros pero me parece muy poco porque la maquinaria necesaria cuesta mucho por cada hora. Pero si queremos desestacionalizar la celebración de concursos cortar la calle como se ha estado haciendo no es una solución.