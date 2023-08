El PSOE defiende ahora el piragüismo en el río y Foro reprocha: «Ellos son los responsables»

Cruce de reproches con el Piles como protagonista. El portavoz municipal del PSOE, Luis Manuel Flórez, «Floro», aseguró ayer que la solución para la práctica del piragüismo es colocar «un sistema de retención» en el Piles, como podrían ser los azudes hinchables que sugiere el Grupo, y no recurrir a Naval Gijón. «Lo que toca ahora es llevar a cabo la renaturalización del río y mientras tanto aprovechar para buscar las alternativas que permitan el anillo navegable», subrayó. Floro, cuyo partido impulsó junto a Izquierda Unida el proyecto de renaturalización que ahora se blinda, afirmó que las distintas opciones planteadas por el actual gobierno «confunden más que aclaran y no arreglan nada». Una posición que el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, tildó de «insólita». «Fue su gobierno quien desmanteló el anillo», recordó, animando al PSOE que «aporte soluciones» o a «que no estorbe».

Floro aseguró que el actual gobierno «no ha sido claro». «Seamos un poco serios y aportemos respuestas serias a los problemas de la ciudadanía», dijo. «Conocemos las exigencias de Europa y de la Fundación Biodiversidad y podemos trabajar para buscar una solución para tener esa lámina de agua estable», aseguró, por su parte, el edil José Ramón Tuero. El gobierno se mostró sorprendido ante las declaraciones de un partido que en el anterior mandato defendía suprimir el anillo. El forista Jesús Martínez Salvador señaló: «El PSOE e IU son los únicos responsables de que hoy por hoy no sea posible la práctica de piragüismo en el río Piles». Aseguró el forista que «el piragüismo fuera incompatible con el proyecto de renaturalización fue una decisión política del anterior equipo de gobierno» y añadió que es «insólito que el PSOE venga ahora a opinar que el anillo navegable es el lugar idóneo para la práctica deportiva cuando fue su gobierno quien lo desmanteló». Y añadió: «Encima quiso garantizar su desaparición redactando un proyecto de renaturalización que lo excluía, cuando podrían haber buscado otras alternativas». «Si tienen soluciones al problema que ellos crearon, que las aporten, y estaremos encantados de estudiarlas. De lo contrario, mientras este gobierno sigue trabajando en ellas, que no estorben», concluyó. Miguel Ángel Gallo, presidente de la Federación Asturiana de Piragüismo, destacó que el anillo navegable es el sitio idóneo para promover el deporte entre las categorías bases e incidió en que la zona de Naval Gijón no es idónea para el piragüismo pero sí para practicar kayak de mar.