El gobierno local supedita los azudes en el Piles a que no afecten a la ayuda europea

El portavoz del gobierno local de Gijón, Jesús Martínez Salvador, señaló ayer que la instalación de azudes hinchables en el río Piles que permitan una lámina de agua estable "siempre será nuestra primera opción" para dotar de un espacio para la práctica del piragüismo en Gijón, pero al mismo tiempo matizo que poder implementar esa estructura en el futuro estará supeditado a que no implique la revocación de los 2,88 millones de euros de ayudas europeas, sobre un presupuesto total de 3,28 millones, concedidas a través de la Fundación Biodiversidad (vinculada al Ministerio de Transición Ecológica) para la renaturalización del río Piles. La inversión total se redujo respecto a los 3,87 millones previstos inicialmente por el Ayuntamiento, al quedar fuera del proyecto la reforma y ampliación del puente de La Coría y la demolición y construcción en otra ubicación de dos edificios del Patronato Deportivo en la margen de Las Mestas.

La subvención europea se obtuvo a través de una convocatoria de la Fundación Biodiversidad vinculada al Plan de Resiliencia, Transformación y Recuperación, dentro del que en 2021 se ofreció un paquete de ayudas para la financiación de la restauración de ecosistemas fluviales. A esas ayudas fue a las que presentó el proyecto de renaturalización el anterior gobierno local de PSOE e IU, a raíz de una propuesta que hizo Ecologistas en Acción de Asturias, que ha promovido diversas renaturalizaciones de cauces urbanos en España. El proyecto que finalmente se presentó a las ayudas europeas incluye la eliminación de los azudes del anillo navegable y no contempla la instalación de otros hinchables, como pide el Grupo. Ahora es inviable incluirlos sin renunciar a la subvención, ya que no habría tiempo para que la Fundación volviera a evaluar el proyecto con margen suficiente para poder ejecutarlo antes de finales de 2025, plazo máximo permitido. La idea del gobierno local es trasladar a la Fundación la propuesta del Grupo, para ver si da el visto bueno a su implementación tras la ejecución del proyecto de renaturalización.

"Una vez que no se puede introducir en el proyecto que va a obtener financiación ahora, mantenemos nuestro compromiso de que sea, una vez que se ejecute ese proyecto, cuando se puedan instalar, eso siempre que tengamos garantía de que no va a haber una revocación de la subvención por ello", señaló el portavoz del gobierno local, añadiendo que eso es lo que plantearon a la Fundación Biodiversidad en la reunión que mantuvieron en los últimos días con responsables de esta entidad: "vamos a hacer el proyecto tal cual se presentó inicialmente y, en paralelo, vamos a estudiar como esas compuertas hinchables pueden incidir en la morfología del río, que no haya esa contención del agua en momentos puntuales para poder obtener una lámina estable y, por tanto, la práctica del piragüismo que no vaya a entorpecer la calidad de las aguas. Esa siempre será nuestra primera opción, si esa opción no es posible, pues habrá que trabajar en alternativas", aludiendo, sin citarla expresamente, a que una de ellas sería la dársena de Naval Gijón.

El proyecto de renaturalización del Piles y su posterior licitación se aprobarán en Junta de Gobierno en las próximas semanas. Martínez Salvador indicó ayer que el gobierno local intentará que ese paso se pueda dar en la reunión ordinaria de la próxima semana, pero sin asegurarlo. Lo que sí indicó es que previamente a su aprobación, el proyecto se presentará a la directiva del Grupo Covadonga, un encuentro en el que el Grupo también trasladará al ejecutivo municipal su propuesta técnica para instalar azudes hinchables. La cita ya tiene fecha prevista, el próximo 11 de septiembre, pero se adelantará si el proyecto se fuera a aprobar primero en Junta de Gobierno. "Hemos trabajado con esas fechas porque el Grupo tiene fiestas sociales antes, pero si la Junta de Gobierno se celebrara antes del día 11, adelantaríamos la reunión para que lo conozcan antes de que se apruebe; si algo estamos haciendo es informar permanentemente a la entidad deportiva de cualquier movimiento, es el compromiso que adquirimos con ellos. Antes de aprobar el proyecto queremos que el Grupo lo conozca", señaló Jesús Martínez Salvador.

El portavoz del gobierno local también aludió al giro copernicano que ha dado el PSOE, que pasó en el anterior mandato a defender la renaturalización del río sin incluir ningún tipo de azud a apoyar ahora la instalación de azudes hinchables: "es una pena que se sumara tan tarde el PSOE, si se hubiera sumado en cualquier momento en los cuatro años anteriores, podríamos tener propuestas con compuertas hinchables en el proyecto de renaturalización del río", señaló Martínez Salvador, agregando que "como todos sabemos, el gobierno en el pasado mandato se opuso frontalmente a que eso fuera una realidad, de hecho lo desecharon en todo momento, pese a los esfuerzos que humildemente otros partidos hicimos desde la oposición y eso impide que en el momento actual se pueda incluir en el proyecto, porque no podemos arriesgar la financiación europea de casi tres millones de euros por introducir un elemento que no estaba ni estuvo en ninguno de los documentos previos que se presentaron".

El edil de Foro recalcó que ellos nunca se han movido "un ápice", defendiendo siempre que el anillo navegable "debería de permanecer, que se debería de garantizar la práctica deportiva del piragüismo en las aguas del Piles, con garantías de que a nivel deportivo se puede hacer sin ningún tipo de problemas para los más pequeños, que son los que se inician y los que principalmente utilizan esa infraestructura".

IU carga contra el PSOE por apoyar a un club privado en vez de "proteger el río y la playa"