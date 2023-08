El millonario contrato energético se reajustará para cumplir con la nueva ley

Mientras avanza la sustitución de las 42.000 luminarias de la ciudad, ya en su recta final, la Junta de Gobierno aprobó ayer un cambio que afectará al nuevo contrato energético en manos de Acciona. Se ha acordado actualizar, en concreto, la fórmula que regula los pagos por el consumo de luz del Ayuntamiento, un cálculo que se aprobó en el conjunto del contrato en 2021 y que, con el cambio de legislación a nivel nacional que se aprobó meses después, dejó de ser válido. Según señaló ayer el forista Jesús Martínez Salvador, el impacto de ese cambio de fórmula aún no se ha cuantificado, pero se espera tener en una o dos semanas, y el coste que esa actualización suponga se financiará con una modificación presupuestaria aprobada ya el año pasado, de 4.6 millones de euros, para hacer frente a la subida de la energía de los últimos dos años.

La nueva fórmula afecta a un contrato energético cuyas cifras son siempre millonarias por lo amplio de su cobertura, que suministra energía el alumbrado público, al edificio consistorial y al resto de inmuebles municipales en un proceso de transición que busca sustituir toda la red para que su gestión, a la larga, redunde en un menos consumo y una gestión inteligente y conectada a la red. Su gestión, sin embargo, obliga a actualizaciones periódicas para ajustar las tarifas, y esa tarea se ha vuelto complicada por dos motivos: el cambio en la legislación nacional y los precios al alza del sector. En los informes municipales se señala: "Desde junio de 2021 y debido, fundamentalmente, al encarecimiento del precio del gas natural para generación de energía eléctrica en las centrales de ciclo combinado, el precio medio de generación de la electricidad en España pasó de 51,77 euros por megavatios por hora en marzo de 2021 a 252,23 euros en diciembre del mismo año". En su oferta de marzo de 2021, Acciona había propuesto, según los precios de entonces, una tarifa de 53,23 euros para el segundo semestre de 2021 y primero del 2022.

Los informes municipales recogen también que la modificación de la ley nacional "no sólo se han producido cambios en los conceptos regulados de la facturación de la energía eléctrica, sino también en cómo se facturan los consumos según la hora de cada tipo de día y de temporada". Así, las tarifas medias de consumo y la fórmula matemática que se aplicaba para calcular los pagos ya no son válidas. La modificación de esta última, resuelta ayer y avalando la que había propuesto la empresa adjudicataria, será el primer paso para dar, ahora, con un nuevo ajuste de pago. "Todavía no se puede calcular el impacto en las cuentas", señaló Martínez Salvador. En paralelo, el gobierno sigue estudiando un contrato adjudicado por 160 millones y 15 años que, en algunos apartados, sigue generando dudas al tripartito, que ya había criticado lo costoso del proyecto en el anterior mandato.