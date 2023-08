"Notas sobre un verano" se verá en el Festival de San Sebastián

El festival de cine de San Sebastián le dio ayer una nueva alegría a la película asturiana "Notas sobre un verano". El film de Diego Llorente (Pola de Siero, 1984), protagonizado por la gijonesa Katia Borlado, viene cosechando grandes criticas y tendrá su puesta de largo el viernes con su estreno en la gran pantalla. Pero ademas, ayer, recibía la notificación de que su primer largometraje ha sido seleccionado como una de las 29 obras que formarán la sección no competitiva "made in Spain" del festival de cine más reconocido de cuantos se celebran en España. Y la alegría que inundaba ayer al director pudo compartirla en directo con quienes acudieron al adelanto que ayer se ofreció en la cafetería Toma 3, en el barrio gijonés de La Arena. "Me presta mucho hacer esta pequeña presentación y que veáis un trocín y podamos hablar de ella", decía Diego Llorente, que reconocía el "papel importante" que tenía para él Toma 3 al haber asistido en el café a algunas presentaciones de libros y conciertos memorables.

Junto a Rubén G. Revilla, productor del largo, fue desgranando los elementos más característicos de la película, de 87 minutos de duración. El film gira en torno a la historia de Marta –interpretada por la actriz gijonesa Katia Borlado–, una profesora de Universidad que está a punto de irse a vivir con su novio, pero que antes pasa unos días en Gijón con sus padres. En su ciudad natal experimentará una recaída amorosa con un antiguo amor y deberá enfrentarse a un gran dilema: Madrid con uno o Asturias con otro. Una disyuntiva en la que se enfrentan el corazón y la cabeza. "Cuenta un verano en la vida de Marta, uno como tantos otros, pero que esta vez es distinto porque la coge en medio de un proceso importante de cambio en su paradigma vital, a la búsqueda de respuesta de ‘¿quién soy yo?’", explicó ayer Llorente. La película, que surgió como idea hace diez años, ha sufrido numerosos cambios y adaptaciones debido a los imponderables surgidos en los últimos años, entre ellos una pandemia que alteró las condiciones de rodaje. "Estaba planeado que se mostrasen muchas fiestas y conciertos, pero como se grabó en el verano de 2021, tuvimos que cambiar esas escenas por reuniones de amigos", comentaba el director, destacando que aunque la obra fuese una ficción, "todas las películas tienen algo de documental", porque reflejan las condiciones que las rodean cuando son concebidas. La charla inicial por parte de Llorente y Revilla dio paso a una proyección de diez minutos del largometraje en el que se podía apreciar una puesta en escena muy cuidada y en la que destacan el naturalismo cotidiano, elemento que denota la inspiración del director en las obras de verano del francés Eric Rohmer. Tras recibir grandes halagos en el Festival de Cine de Autor de Barcelona y en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam, "Notas sobre un verano" podrá verse a partir del viernes en los cines de las tres principales ciudades de Asturias además de en las principales salas del país.