El parque de Isabel la Católica recupera todo su esplendor: "Esto hay que mantenerlo, no se puede abandonar como se hizo durante años"

A falta del regreso de la totalidad de las aves que habitan la zona, la laguna mayor del parque de Isabel la Católica va recuperando su aspecto de siempre tras el dragado y gracias a lluvia caída en los últimos días. Estos días son muchos los gijoneses y visitantes que vuelven a contemplar el aspecto habitual del espacio. "Está muy bien que lo hayan limpiado todo, ahora solo hace falta que se mantenga. No se puede dejar abandonado como se hizo durante tantos años atrás", expresó Maite Sierra mientras paseaba junto al estanque grande del parque de Isabel la Católica.

El final de la limpieza y el dragado de los estanques en el parque de Isabel la Católica captó ayer la atención de los caminantes, especialmente tras una quincena de sequía que había dejado el lugar en un estado "tan seco como el propio camino", comentó Manuel Menéndez. "Olía fatal, había que poner una solución ya", incidió, por su parte, Alberto Muñiz.

La acumulación de sedimentos y desechos había sumido a los estanques en un estado de degradación y con un desagradable olor a materia orgánica como consecuencia de años de acumulación de fango en el fondo del estanque. Tras la limpieza de basura y desechos, se llevó a cabo el proceso de dragado para eliminar sedimentos más profundos acumulados en los estanques. "Esto es un desastre para todos los pájaros", describió con preocupación Jaime Palacio, tras el presunto impacto en las aves tras la ejecución. La rehabilitación de las lagunas suscitó preocupaciones entre ecologistas y ornitólogos debido a la proximidad de la obra con la temporada de migración. En contraposición, Arturo Muñiz, un observador asiduo del parque compartió su optimista punto de vista, "Les garces ya están aquí, y los cisnes y patos vendrán enseguida". Por otro lado, visitantes frecuentes del parque, como Julián González y María Lozano, quienes solían llevar un seguimiento de las aves migratorias, notaron que "han llegado muchas menos, como, por ejemplo, patos morrones", explicó González. "Faltan todas", lamentó Miguel García, en compañía de sus abuelos mientras observaba el panel informativo que muestra las aves de la zona.

Las labores dejaron si agua los estanques, y tras explorar distintas opciones, al final fueron las lluvias y la inyección directa de agua desde el canal del Molín las que permitieron un resurgimiento acuático. Aunque esta revitalización fue acogida con satisfacción, algunos expresaron preocupación por la aparición temprana de basura y hojas flotantes en el agua recién suministrada. "Ahora que está entrenado el agua, vemos mucha suciedad en la superficie", comentó Isabel Martínez. Por su parte, Juana López manifestó opiniones mixtas, "no sé muy bien que opinar, hay bastante suciedad en la superficie". Aunque algunos sugieren la implementación de lanchas de limpieza para conservar la zona, otros como Juanjo Dosal, proponen soluciones más elaboradas, como una barca equipada con una red para limpiar la superficie del agua y brindar una impresión de limpieza.

A pesar de las críticas, la mayoría de los paseantes expresaron su entusiasmo por el retorno del agua a los estanques y la esperada reaparición de las aves. "Lo que queremos es ver el parque tan precioso como siempre", dijo Maite Sierra. "Estoy jubilado, y antes no hacía nada. Ahora me ha dado por la fotografía", desveló, por su parte, Andrés Nallagray. "Escuché que el estanque volvía a tener agua y me encanta fotografiar pájaros. Vengo a ver si consigo sacar a un polluelo de garceta, que es muy complicado de conseguir", añadió.

Elena González que visitó el parque en compañía de sus abuelos aprovechó para ver "el estanque ahora que está lleno de agua", agregó su abuela María Lozano. Otros niños que suelen frecuentar el parque durante el año, disfrutan a la hora de observar el comportamiento de las aves. "Lo que más me divierte es cuando los cisnes meten la cabeza en el agua y luego la sacan haciendo ‘glu glu glu’, reconoció Néstor Torre, en compañía de su prima Paula Vera y su abuela Alicia Fernández. "Yo vengo a ver a les garces, parecen señores con tupé", bromeó Iván Villar junto a su padre, Héctor Menéndez.

Frente al entusiasmo expresado por los paseantes, las posibles mejoras y peticiones abundaron durante la mañana de ayer. "Esto hay que mantenerlo, y para ello tiene que haber menos talas de árboles por favor", compartió Isabel Fernández. Otros aprovecharon la ocasión para resaltar la necesidad de cuidar las esculturas del parque y abordar la problemática de los ataques que sufren por parte de la ciudadanía. "Donde está la caseta de los jardineros hay unas esculturas con pintura roja por la cabeza, otras que sólo tienen el pedestal, pero falta el busto, es inadmisible", manifestó Arturo Muñiz. Los ciudadanos agradecen la reforma, pero encuentran posibles mejoras en ella. "Han dejado brotes que bien se podía haber quitado antes de meter el agua, al igual que la isla que podría haber quedado bien saneada para quedar bonito, ya que era una oportunidad única" expresó Juanjo Dosal, mientras observaba el estanque grande central. "A mi gusto es una obra bien hecha, pero sin acabar al 100%. Desde el punto de vista ecológico son cosas muy importantes".