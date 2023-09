La Cámara de Comercio de Gijón reclama no posponer la obra del vial de Jove "bajo ningún concepto"

Cumplir los plazos de la obra y que los Presupuestos Generales del Estado de 2024 incluyan la partida necesaria para ello, fueron los planteamientos que ayer pusieron sobre la mesa la Cámara de Comercio de Gijón y la Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad (FAV), respectivamente.

El presidente cameral, Félix Baragaño, señaló que "el vial de Jove es una obra prioritaria para mejorar la movilidad de la zona Oeste en la que no cabe bajo ningún concepto volver a posponerla. Dicho esto, siendo conscientes de la complejidad que tiene la obra por la traza urbana por la que va a transcurrir, consideramos que este retraso en el calendario de licitación permitirá a las empresas realizar los ajustes necesarios, tanto técnicos como presupuestarios, para poder desarrollar la obra, dada su complejidad, sin imprevistos, con total rigor y un mejor conocimiento del terreno".

Desde la FAV, su presidente, Manuel Cañete, señaló que "no deja de sorprendernos que una vez tras otra todo esto se vaya alargando. Vamos a entender que es un estudio técnico complejo y que se está en el buen camino en cuanto a buscarle una solución. Lo que creemos ahora mismo es que el Ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto, la concejalía de movilidad, la propia Alcaldesa. Incluso creo que el Consejo Económico y Social debería de tener datos suficientes y pronunciarse. Exigir al Ministerio, tener datos suficientes, incluso hablar con el Principado para que ese compromiso sea realmente firme, porque estamos hablando de unos tiempos en los que, dentro de poco, vamos a estar hablando otra vez de Presupuestos Generales del Estado y necesitamos que aparezcan esas partidas presupuestarias ya concretas", mostrando sus dudas respecto a que finalmente se incluyan en las previsiones de inversión del Ministerio para 2024 las partidas necesarias para acometer la obra.

Cañete recalca que "no podemos esperar más" respecto a la ejecución del vial de Jove, y menos ahora que "los camiones cisterna con gas natural licuado que salen de la regasificadora de El Musel están circulando por Cuatro Caminos, por una zona puramente urbana, con el peligro que eso conlleva, no hace tanto ha habido un gran accidente aquí en Europa con el tema del gas licuado. Necesitamos soluciones ya, no se pueden alargar las obras más y más, porque ahora sí que estamos en un riesgo permanente, moviendo productos altamente inflamables y altamente peligrosos".

Recelos vecinales

Los recelos del dirigente vecinal respecto a que se dote presupuestariamente la obra del vial de Jove y se cumplan los plazos tienen que ver con las sucesivas demoras en obras relevantes para la ciudad, como el plan de vías, la inactividad que durante años tuvo la depuradora del Este o las actuaciones en Cimadevilla y la construcción de la nueva comisaría de la Policía Local. "Es un sino que tenemos en Gijón, desgraciadamente", señaló respecto a los retrasos en obras relevantes. En cuanto al vial de Jove reclama "la garantía absoluta de que esto no tenga más dilaciones".