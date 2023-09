Las insaciables gaviotas, el peor enemigo de los bañistas en las playas de Gijón: "Hay que esconder el bocadillo porque atacan"

El sol volvió a relucir ayer durante toda la mañana y múltiples fueron los grupos de gijoneses y visitantes que decidieron disfrutar de las comidas en la playa tras una semana de meteorología adversa. Pero como lleva ocurriendo todo el verano, no estaban solos en los arenales. A su alrededor merodean decenas de gaviotas al acecho de sus alimentos, algo que ha provocado más de un incidente en la temporada estival. "Están por aquí rondando para saber si estamos comiendo y vienen enseguida a intentar quitarnos el bocadillo", advertía el langreano Adolfo José Guinaldo, uno de los bañistas que ayer apostó por Poniente.

Tanto Guinaldo como su mujer, Amparo Cañizares, quisieron despedir el mes de agosto con un día completo de playa. Sus anteriores experiencias les hicieron permanecer alerta antes los constantes acercamientos de estas insaciables aves. "A un grupo de chicas que estaba a nuestro lado bajaron directamente a su comida y se metieron a comer en su táper", expresó, antes de afirmar que "son molestas porque estás comiendo tan a gusto y de repente vienen desde el aire y te lo quitan".

En la misma línea se posicionaron los gijoneses Javier Navarro y Sheila García. "Estamos vigilando todo el rato si vienen las gaviotas por un lado y por otro para que no se abalancen sobre la comida", expresó Navarro, a quien la amplia presencia de las palmípedas le resulta "incómoda". "No sé si es una plaga o no, pero tú vas a otras ciudades costeras y no ves la cantidad de gaviotas que hay aquí", manifestó el gijonés.

A escasos metros de la pareja se encontraba la ovetense Elena Álvarez, ya prevenida ante la impertinencia de las gaviotas porque "vimos volar muchos bocadillos". "Intentamos sacar poco tiempo la comida, estamos comiendo casi como si fuera un pecado, un poco a escondidas, para que no nos vean", relató Álvarez. A su juicio, las gaviotas también resultan "muy incómodas porque vienen en bandadas y cuando se ponen delante meten mucho ruido".

Estas situaciones protagonizadas por los indescifrables movimientos de las aves, más allá de causar incomodidad y respeto a muchos, generan instantes divertidos que permanecen en el recuerdo de los bañistas. "Lo vemos como algo gracioso, porque no son animales peligrosos, suelo hacerles correr y ya está", defendía Rosa Cruz, mientras comía junto a su hija, María Julia Cruz. De acuerdo con su sensación estaban Luis Rodríguez y Concepción del Pino, dos vecinos de la zona. "Cuando vienes, ya sabes que vas a sufrir las consecuencias. No son más molestas que cuando los niños juegan y te dan con la pelota", zanjó.

A lo largo de Poniente hubo espacio para personas que nunca habían estado en Gijón. "Hemos notado bastante más gaviotas aquí", reconoció la mexicana Ana Carrillo, que junto a Eduardo Gaitán aprovechaba la soleada mañana que los acompañó en su única jornada en la ciudad. "Son como muy curiosas y acosadoras. Se ponen aquí a ver el bolso y empiezan a picar las bolsas para encontrar algo", añadió Gaitán.

Pese a que son multitud los que ya no valoran la idea de almorzar sobre las toallas, estas especies típicas de la costa han vuelto a acompañar y sorprender a los miles de personas que han abarrotado las playas de Gijón en la temporada estival. "Este verano lo hemos notado más. Mucha gente comentamos que, si no habría alguna manera de controlarlo", expuso Elena Álvarez.