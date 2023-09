"Es triste que la cultura en ocasiones esté en manos de gente sin interés ni pasión"

El intérprete Javier Bergia (Madrid, 1958), con una extensa trayectoria como cantautor, actuará hoy en La Caja de Músicos, en la calle Buen Suceso, (21.30 horas) para poner en marcha su vuelta a los escenarios en solitario.

–Tras cuatro décadas de trayectoria. ¿Con qué se queda?

–A mediados de los 70 comencé a formar parte de algunos de los mejores grupos de música antigua como "Atrium Musicae". Fue una de las épocas más enriquecedoras tanto a nivel musical como personal, participando en enormes giras por el mundo, desde los países del Este a América. En los 80, la compañía que llevaba a los Beatles se fijó en mi faceta como cantautor, proponiéndome grabar un disco propio de canciones cada dos años. A mediados de esa década comencé a colaborar en series de televisión como "Mundo sin fronteras" o "Media naranja", con un elenco de artistas que buscaban nuevos caminos de la música, tanto experimental como de otros estilos. Junto a Juan Alberto Arteche creé el grupo "Finis Africae", haciendo música étnica trayendo sonidos de oriente. Hace diez años me reencontré con Begoña Olavide, combinando poesía con música en dos discos. En definitiva, recuerdo todas las etapas con gran cariño.

–¿Cómo surge la idea de mezclar la poesía con la música?

–Es una tentación irresistible para cualquier artista. Siempre tuve esta inquietud de mezclar ambos géneros, por lo que nos decidimos a realizarlo. Poner música a textos que de por sí ya son maravillosos, sublima el texto del autor, tratando de aportar humildemente algo que lo haga más universal. Por la métrica de estos textos ya invitan a poner la música.

–¿Es complicado mantener viva la llama?

–Es una de las pocas cosas que sé hacer y que me gustan de verdad. Me hace sentir vivo. Trabajé en la radio y en algunos proyectos literarios de vez en cuando, pero el gusanillo va por dentro y sigo sintiéndome muy bien encima de los escenarios haciendo lo que me encanta hasta que el cuerpo aguante.

–¿Ha evolucionado bien como arista en estos años?

–Musicalmente, ahora dispongo de mejores medios e instrumentos que me ayudan a realizar un mejor trabajo. Personalmente, he aprendido mucho de mis errores y es un trabajo que valora mucho la constancia e intento superar todas las adversidades. Aún a día de hoy sigo encontrando situaciones que no son de mi agrado, como sitios que no reúnen las condiciones adecuadas para poder interpretar de la manera correcta. Con la edad, lo que uno ya pide es poco y justo, un público atento y que las autoridades que te contratan por lo menos hagan el intento de conocer quién eres, aunque sea mínimamente. Es triste que la cultura en muchas ocasiones esté en manos de gente que no tiene ni interés ni pasión.

–¿Y el sector cultural, cómo ha sido su evolución?

–Ha ido ligado a la evolución de la sociedad de consumo y el neoliberalismo salvaje que nos ha tocado vivir. Las compañías discográficas y los grandes monopolios y medios de comunicación han estado muy al tanto de lo que realmente producía dinero y monetizar todo lo que realmente sea rentable. La ignorancia produce grandes réditos. En 40 años de democracia hemos tenido la oportunidad de acercarnos a la cultura de forma incluso gratuita, pero ha fallado la educación. A muchas generaciones se les ha negado la cultura de los 60, 70 y la música clásica. Es fundamental tener grandes referentes. Curiosamente, a pesar de haber vivido los últimos coletazos del franquismo, pude vivir una gran época de la contracultura, que me dejó grandes referentes.

–Ante este panorama que describe, ¿no se anima a realizar canciones con crítica social?

–En alguna ocasión he hecho alguna, de forma consciente, pero cayendo en mis necesidades viscerales. Sin embargo, yo tengo mis dificultades para llegar a los grandes medios, ya que, lamentablemente, si no estás en el ojo público da igual lo que hagas.

–¿Tiene pensado algún nuevo proyecto de cara al futuro?

–Hace dos años saqué mi último disco físico y tengo la sensación de que no sacaré ninguno más. He sacado quince discos como cantautor y a partir de ahora creo que pasaré a simplemente ir sacando canciones sueltas según las voy componiendo. No me cierro puertas, pero creo que así será mi forma de actuar en adelante.

–¿Qué puede esperar el público gijonés de su actuación?

–Los grandes éxitos de todo mi repertorio, principalmente de mis últimos trabajos, hechos con mayor conciencia musical pensando más en como tocarlas en directo. También realizaré versiones de canciones de artistas que han sido grandes referentes para mí.