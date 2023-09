Moriyón urge explicaciones a Barbón por el retraso en la licitación del vial de Jove

La ampliación del plazo para que las empresas constructoras pudiesen disponer de más tiempo para presentar sus ofertas técnicas y económicas para la obra del vial de Jove se justifica en la complejidad de llevar a cabo un túnel en un entorno cercano al mar. Esto motivó que las firmas interesadas requiriesen a Transportes más tiempo. Pero estos cuatro meses y medio más se ha visto como "una mala noticia" desde el Ayuntamiento de Gijón. "El Gobierno del Principado tiene que entender que estemos enfadaos, que estemos disgustados, y que la gente ya no crea en nada porque, nuevamente hay más retrasos. Lo que nos corresponde como administración, es una obligación, es reunirnos con el Principado e intentar que esto se solvente de la mejor manera posible, pero desde luego que es la peor de las noticias", lamentó ayer Moriyón.

Reunión con el Principado

Para la Alcaldesa y equipo de gobierno, el vial de Jove es "un proyecto importantísimo, fundamental, que sí que va relacionado con la salud, la salud de las personas, porque es sacar los camiones de La Calzada". Ahora, Moriyón confía en que la reunión con Adrián Barbón se lleve a cabo lo antes posible, aunque es consciente de que se avecina una semana de celebraciones por el Día de Asturias. "Es verdad que la semana que viene es una semana importante para la comunidad autónoma, y, además, hay muchos eventos de primer nivel. Está la inauguración del curso académico de la universidad de Oviedo, después tenemos el derbi el sábado, el inicio de la ópera en Oviedo, que es importante también, bueno son cosas que están en la agenda y que hay que respetar. Nosotros ya hemos solicitado formalmente una reunión con el presidente", pronunció Carmen Moriyón, ayer, durante su visita a la CometCon que se está desarrollando este fin de semana en el recinto ferial Luis Adaro.

El Principado, como ayer publicó este periódico, se señaló que la ampliación del plazo de licitación para el vial de Jove no supone un retraso "sino una garantía para que se pueda ejecutar una obra de 285,69 millones de euros para un trazado de dos kilómetros de recorrido". Al igual que el Ministerio, desde la consejería de Fomento del Principado, explicaron que la petición de ampliar el plazo por parte de las empresas interesadas responde a la complejidad técnica del proyecto a desarrollar.

Durante su paseo por la CometCon, Carmen Moriyón también aprovechó para hablar de la renaturalización del río Piles, un proyecto "cerrado por el gobierno socialista e Izquierda Unida, que no admitía ninguna modificación". "Estaba absolutamente encapsulado, no se podía hacer nada", añadió. Pero la Alcaldesa sí quiso dejar claro que a partir de la "necesaria" renaturalización, el compromiso del gobierno local está en que "sea compatible con el piragüismo". Y fue muy clara en sus argumentos: "Se nos llena la boca a la hora de hablar de los valores del deporte, de los olímpicos, pero antes de llegar a olímpico ha que fomentar desde la base, y eso es lo que hace el Grupo Covadonga. Nos corresponde como institución trabajar para que, a esos chavales, con las pocas horas que tienen para compatibilizar estudios y deporte, les facilitemos las cosas y no pongamos obstáculos. Eso es lo que defendemos, no defendemos ninguna élite, que no se equivoque nadie". Moriyón también destacó la importancia de seguir trabajando en la mejora de los colectores, que son "las tripas del Piles". "La piragua en este caso era el menor de los problemas del río, y me parece un abuso lo que se hizo demonizando al anillo navegable y la piragua, un claro abuso de poder", remató.