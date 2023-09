Habla una de las multadas en la revuelta de bañistas de San Lorenzo por el Festival Aéreo "Estoy en paro. ¿Cómo pago 600 euros?"

Se llama María de los Ángeles Cuervo, es gijonesa, está en paro, cobra 480 euros y ahora tendrá que hacer frente a una multa de 600 euros. ¿El motivo? Bañarse en la playa de San Lorenzo el pasado 28 de julio, uno de los días en los que los aviones de guerra y otro tipo de aeronaves surcaban el cielo con motivo de los entrenamientos del Festival Aéreo. Ella es una de las dos personas que fueron multadas por la Policía Local de Gijón en una mañana muy ajetreada y en la que se formó un importante revuelvo en la escalera dos de la playa, la conocida popularmente como "la rampla". En esa jornada, durante la mañana, y con la marea ya alta rozando la pleamar, centenares de gijoneses disfrutaban de un baño en un Cantábrico en calma hasta que la incursión de los cazas motivó que se pusiera la bandera roja. "Aún no sabemos si vamos a recurrir. Lo que nos ha pasado es una injustica", explica ahora, varias semanas después, esta mujer junto a otros afectados.

Ella es una de las dos multadas pero lo cierto es que ese día la Policía Local reprendió a otras muchas personas. Estas han conformado una especie de grupo y hasta han recogido firmas para tratar de anular las sanciones. Que ellos sepan han llegado dos. Una a Cuervo y otra a otra persona. Eso sí, la sensación de malestar y de cabreo la siguen teniendo a flor de piel. Su principal queja es que se cambió de bandera verde a roja sin previo aviso. Y, a su juicio, no habría motivos para ello. Pese a esa jornada había cazas surcando los cielos de Gijón. "Estaba bañándome con una mujer que no podía hacerlo sola. Estoy en paro y cobro 480 euros. A ver cómo me enfrento ahora a una multa de 600", dice esta mujer.

Secundino Díaz es uno de los que estuvo esa jornada. Él no fue multado, pero critica las formas que se tuvieron en aquella jornada. "Estábamos bañándonos con bandera verde. La marea estaba alta. No había ningún problema", cuenta. "Preguntamos a la señorita de Salvamento que por qué sacaban la bandera roja. Hubo mucha prepotencia por su parte. Nos dijo que la ponía porque 'se lo decían de arriba'. Luego vinieron los de Salvamento en moto de agua y nos dijeron lo mismo. ¿Pero por qué vamos a salir si no nos dan una razón? Entonces mucha gente volvió al agua", relata.

A lo que va este hombre es que, en su opinión, y con el reglamento en la mano, no encuentra un motivo suficiente para que esa jornada se pusiera la bandera roja y se prohibiera, por tanto, el baño. "No era un motivo de seguridad porque había gente en la barandilla del paseo a cinco metros de mí. Y si es por una cuestión de seguridad entonces lo que hay que prohibir es el Festival. Además, nunca antes se prohibió el baño, que yo tengo fotos mías bañándome", prosigue. El motivo de la multa, comentan los afectados, es por no haber obedecido las indicaciones de Salvamento. "No insultamos a nadie, hablamos alto porque había ruido por los aviones. Dicen que avisaron por los altavoces, pero eso no es así porque aquí no hay altavoces", finalizan.