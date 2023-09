"Los juzgados de Prendes Pando deben ser para uso social, es una deuda histórica"

La concejala de Servicios Sociales, Educación y Vivienda, Ángeles Fernández-Ahúja (Gijón, 1963), apremia para convertir los antiguos juzgados en un gran equipamiento social, propone acompañas las ayudas de emergencia social con un programa de incorporación laboral y apuesta por la intermediación de Emvisa para alquileres sociales a través de particulares. "Hemos venido a mejorar. Hay que detectar flaquezas y, a partir de ahí, evolucionar", invita la edil del Partido Popular.

–En el último Pleno se aprobó una modificación presupuestaria de 800.000 euros para ayudas de emergencia social.

–A día de hoy son 3,2 millones de euros los que se ha dotado. Partíamos en prórroga presupuestaria con 1,7 millones y en abril se ya se había incrementado en otros 700.000 euros. En mayo, el número de solicitudes siguió creciendo incluso por encima de los índices de 2022 y del 2021. Hasta mediados de julio, se concedieron unas 900, con unas 67 pendientes de tramitarse.

–Son cifras importantes.

–Quiero hacer una reflexión. Las ayudas de emergencia social siguen imparables y habría que preguntarse por qué. Podemos invocar las secuelas de la pandemia, la guerra de Ucrania... pero es evidente que la situación social, económica y laboral en Asturias no es precisamente óptima. En el Partido Popular lo tenemos muy claro. Primero, la política social no es patrimonio de la izquierda. Y en segundo lugar, son necesarias las ayudas de emergencia social, pero también su carácter finalista. La ayuda tiene que estar acompañada de un proyecto de incorporación social y laboral de las personas destinatarias. Sería una muy buena noticia que el número de ayudas sociales descendiera porque ello supondría mayor bienestar social por su incorporación al mercado laboral.

–¿Seguirá Marco Antonio Luengo al frente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales? ¿Y Susana González de Emvisa?

–Son tantos los asuntos pendientes... Tengo una concejalía que afecta directamente al bienestar de las personas. Y pone como punto fundamental de su preocupación el bienestar de los gijoneses. A partir de ahí, lo importante son las estrategias y las políticas, no las personas. Y pongo las políticas por encima de las personas. Me ocupo y me preocupo de esas políticas y de avanzar en ellas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

–¿Pero seguirán?

–Insisto, lo importante son las políticas y no las personas. Y en eso convergemos todos.

–¿Tiene previsto alguna modificación en la estructura de las ayudas de Servicio Sociales?

–Hay un departamento de Acción Social y otro de Promoción Social. Más que pensar en cambios orgánicos, estamos pensando en nutrir y mejorar los programas de actuación. Hay que detectar flaquezas, hay que detectar deficiencias y a partir de ahí, de lo que tenemos, mejorar, evolucionar y avanzar.

–Le toca lidiar con competencias que dependen de otras administraciones. ¿Le preocupa la diferencia de colores políticos con el Principado?

–La actitud de esta concejalía es de lealtad institucional. Hay que tener altura de miras ante el bienestar de las personas. La financiación de Servicios Sociales no es estrictamente municipal. Proviene también de fondos europeos, del Estado y del Principado. Confío sinceramente en que todos los implicados pongamos por encima de nuestros intereses partidistas o ideológicos el bienestar de las personas.

–Ha empezado con muchas reuniones con diferentes entidades. ¿Cómo se puede abordar una mayor agilidad administrativa para las ayudas?

–He iniciado la ronda de contactos desde el primer momento. La acogida ha sido muy buena. La Asociación Española Contra el Cáncer, la Cocina Económica, Caritas, Siloé, Unicef... El diálogo con todos ellos es crucial. La actuación de esta concejalía sería muy limitada si no contamos precisamente con la pata fundamental del tercer sector. La colaboración debe mantenerse. En general, no he tenido, quejas en el tema de las subvenciones. En la última modificación presupuestaria, por ejemplo, se aprobó para el Albergue Covadonga una aportación de 7.000 euros para completar los 34.000 euros para un proyecto de educar en calle.

–En materia de vivienda, ha incidido en aprovechar los recursos ya presentes.

–Es un tema que nos preocupa en particular. El acceso a la vivienda a día de hoy es una problemática social de primer orden. No solo por las dificultades de las personas en esa situación de exclusión social, sino también por la de los jóvenes. Cada vez hay menos oferta en alquiler y tienen graves dificultades por su precariedad social y laboral para alquilar o adquirir una vivienda. Somos conscientes de esto. Emvisa cuenta con 218 viviendas, a cierre de 2022. De ellas, 195 son propiedad de Emvisa, 14 del Ayuntamiento y siete cedidas por el Principado. Y hay un local que se ha convertido en tres viviendas adaptadas en Eleuterio Quintanilla y otro en La Camocha que serán diez en colaboración con Cocemfe.

–¿Y cómo se les puede dar respuesta?

–A finales de 2020 había 1.164 demandantes de vivienda social. Es evidente que hay que hacer un esfuerzo para posibilitar el incremento del número de viviendas sociales públicas y asequibles. Se han comprado tres viviendas en 2022 por parte de Emvisa. No solo eso, hay que favorecer el estímulo y el incentivo a particulares para que, por medio de la intermediación de Emvisa, puedan arrendar. Tenemos que favorecer avances en el programa de ayudas alquiler y en el programa Xixón Alquila. En concreto, las ayudas al alquiler en 2022 fueron un total de 5.726. Y Xixón Alquila ha conseguido intermediar en 62 casos. Esto puede invitar un poco a la reflexión. Posiblemente, es necesario mejorar las garantías del programa para atraer a los propietarios a que arrienden. Ese es el reto.

–Aunque las competencias de Emvisa sean en materia social, ¿cuál es su análisis sobre la proliferación de las viviendas de uso turístico?

–En Gijón se sabe que hay unas 7.000 viviendas vacías y otras tantas infrautilizadas. En los últimos años, se está produciendo una traslación de la oferta de la vivienda de uso tradicional a la de uso turístico. La respuesta ha de residir, en primer lugar, en el cumplimiento de la legalidad vigente y, en relación a aquellas zonas especialmente afectadas, proceder a su ordenación. En cualquier caso, este desplazamiento de la oferta delata claramente la desconfianza e incertidumbre que se ha instalado entre los particulares mermando sensiblemente el número de viviendas destinadas al alquiler convencional. Debe invitar a la reflexión.

–Hace poco se conoció la subvención del Principado al Ayuntamiento, de cuatro millones de euros, para Prendes Pando procedentes de fondos europeos, fundamentalmente para rehabilitar una parte para ubicar un dispositivo de atención a mayores. ¿Hay plazos?

–Es una actuación fundamental y primordial para el PP. Dotar de usos sociales y comunitarios a los antiguos juzgados es un revitalizador social clave para Cimadevilla, la zona Centro y Laviada. Llevamos cuatro años solicitando que se solicite por parte del Ayuntamiento al Principado la cesión gratuita del equipamiento. Y lo seguimos manteniendo. Es necesario. Esa subvención debe ser bienvenida y resulta un punto de partida importante de cara a impulsar esta actuación fundamental. Un centro de mayores en la zona centro tiene que estar en un centro social, no en San Agustín. Es una asignatura pendiente.

–¿Y qué pasos hay que dar?

–Es una gran deuda histórica. Ese inmueble fue en su día costeado en un elevado porcentaje por los propios gijoneses, con cargo a la rifa Pro Infancia, promovida por el doctor Avelino González. Tiene que retornar con usos sociales a la propia ciudadanía. Entendemos que puede albergar un centro municipal integrado. Tiene cinco plantas y dimensiones suficientes para ello. Hemos luchado por esa actuación en la oposición y vamos a hacerlo como gobierno. Estoy de acuerdo con la Alcaldesa cuando dice que es una decisión de gobierno. Hay que firmar la cesión de uso del inmueble para determinar cronograma, actuaciones, diseño y futuros usos. Hemos solicitado a la Alcaldía una reunión para dotar de impulso esa futura actuación.

–¿Han empezado a abordar la renovación del plan de mayores?

–Las políticas de envejecimiento activo son claves. Hay que seguir profundizando en ellas. El sofá es muy malo para la salud. Hay que seguir dinamizando los centros de mayores con cursos y programas varios. De hecho, acabamos de presentar junto al Patronato una nueva edición del programa «Caleyando por la vida». Si te mueves, mejoras tu salud física y mental.

–En esto último ha insistido mucho.

–Vamos a continuar de forma decidida y contundente con el plan para combatir la soledad no deseada de las personas mayores. El 14 de septiembre vamos a firmar en el Ayuntamiento un convenio de colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de Asturias que engloba a todas las farmacias de la ciudad. Los farmacéuticos son importantes antenas informativas. Pueden transferir esa información de alguna manera y advertir de la situación de la persona. También está en cartera impulsar el protocolo con el servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos. También son importantes. Y debemos dar mayor divulgación a una línea de atención telefónica específica que ya existe. Está incrementándose el número de llamadas y vamos también a ser muy insistentes.

–¿Cuántos mayores tienen constancia de que vivan solos actualmente en la ciudad?

–En Gijón hay 8.952 personas mayores de más de ochenta años que viven solos. Son 7.132 mujeres y 1.820 hombres. Significa que el tres por ciento de la población de la ciudad vive sola. De ellos, muchos están en la zona Centro. Un total de 4.938. Y también hay unas 4.580 personas mayores de ochenta que conviven con otra que también ha alcanzado esa edad. Los datos son claros. Hay un envejecimiento poblacional evidente que además va a ir aumentando. ¿A qué nos obliga a servicios sociales? A ser no puramente asistenciales, sino también prestacionales y proactivos.

–¿Y se ampliará a todo Gijón el proyecto piloto de la línea de atención directa para personas mayores que hay en el centro?

–La idea es avanzar. De momento, el convenio de farmacias, el de bomberos y la línea de atención telefónica son ya pasos hacia delante.

–¿En qué punto se encuentra el Plan Concertado con el Principado para el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia?

–Como Servicios Sociales es evidente que siempre se demanda más dotación y confiamos en que esa solicitud al Principado de Asturias se cumpla.

–¿Qué plazos se marca para aprobar la ordenanza de accesibilidad universal?

–Hay que avanzar hacia la accesibilidad universal. No podemos limitarnos a una eliminación de barreras arquitectónicas, sino también reducir obstáculos e impedimentos de tipo visual o auditivo. Lo consideramos fundamental. Poco a poco iremos poniendo los mimbres. Hay varios pasos a realizar. Por ejemplo, acabamos de instalar tres bandas podotáctiles en diferentes espacios municipales y dispondremos de ocho bucles magnéticos y siete sillas de evacuación a través de fondos europeos. Hay que retomar las reuniones del Comité Técnico de Responsabilidad Social y de Discapacidad. La accesibilidad no depende en exclusiva de Servicios Sociales. Implica a más concejalías como Urbanismo o Infraestructuras. Servicios Sociales, evidentemente, se va a comprometer y va a impulsar en el ámbito de la accesibilidad. El último proyecto de ordenanza que tenemos es de 2018 y poco a poco, intentaremos efectivamente dar forma a un nuevo documento.

–¿Ha hablado con el colegio Rey Pelayo?

–Lo hemos hecho con el AMPA y la dirección a primeros de agosto. Hay preocupación. Ha perdido cierto porcentaje de matriculación, así nos lo han transmitido. Estar en dos centros alojados temporalmente es una dificultad añadida. Hay que avanzar para iniciar esa obra estructural como consecuencia del hundimiento que, en principio, debe financiar el Principado, con independencia de la intervención con fondos europeos para reformar el centro. El 7 de septiembre tendremos junto a Infraestructuras una reunión con la consejería de Educación para abordar la situación.

–¿Habrá forma de integrar a los alumnos temporalmente en un mismo centro?

–La respuesta que nos ha trasladado el Principado es que instalar módulos en un centro de forma temporal mermaría la calidad de la enseñanza.

–¿Qué obras de mantenimiento se han realizado en los colegios este verano?

–Estamos pendientes del informe que solicitamos a la concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales. Tanto de las realizadas este verano como las pendientes de ejecución de aquí a que concluya el año. Estamos muy atentos a ese seguimiento. Confiamos en que todo fluya.

–¿Cómo abordará con el Principado el traspaso de las competencias de las escuelas de 0 a 3 años al Principado?

–Es de sentido común, en el PP así lo hemos defendido, que el primer ciclo de Educación Infantil forme parte de la Red Educativa del Principado. Se trata de un tema que está encima de la mesa y que, de algún modo, habrá que abordar y analizar.

–¿Cuál es su idea para el plan municipal de adicciones?

–El segundo plan vence en 2024 y tenemos que impulsar el tercero. Voy manteniendo varias reuniones con los profesionales. Creo que igual hay que ir hacia un plan de promoción de la salud, no solo hablar de adicciones. Se está diseñando, manteniendo lo que funciona.