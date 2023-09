Los miembros del Consejo de Cultura: "La Capitalidad Europea es una oportunidad"

Una oportunidad que se debe aprovechar y que permitirá diseñar el plan cultura de la ciudad para los próximos años. Son los argumentos que exponen los representantes de los colectivos que forman parte del Consejo de Cultura, para que Gijón opte a capital europea de cultura. Los colectivos culturales agradecen que desde el Ayuntamiento de Gijón se les tenga en cuenta para analizar, debatir y plantear si es viable esta candidatura, con una mayoría partidaria de que llegue a buen puerto esa decisión de seguir adelante. Esta reacción favorable se produce tras manifestar el pasado viernes Montserrat López Moro, concejala de Cultura, que será en el Consejo de Cultura donde se debatirá si Gijón opta a la Capitalidad Europea de la Cultura en el año 2031.

"Me parece algo interesantísimo, que tendríamos que seguir, porque pelear por eso implica que se crea un plan de cultura para la ciudad, que al final es lo más importante". Mayra Fernández, de Escenasturias, manifiesta su claro apoyo a la Capitalidad Europea de la Cultura. "Estamos a favor a que haya un plan, que lo consideramos primordial, y que servirá para determinar cómo debe ser la cultura de nuestra ciudad. Y este es un buen camino para conseguirlo", subraya a continuación.

Fernández menciona uno de los encuentros celebrados hasta la fecha, en el que representantes de otros países, que se metieron en esa carrera, trasladaron a los colectivos gijoneses los beneficios conseguidos. "La sensación que tuve en estos encuentros es que no había perdida, que, aunque no se gana, sí que se genera cultura, una lluvia de ideas, para poder elaborar un plan en condiciones, y al final de eso siempre queda algo".

También Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero, y otro de los integrantes del Consejo de Cultura, muestra su ilusión porque salga adelante este proyecto: "El proceso deja mucho favorable, mucho poso, si sabemos aprovecharlo sería muy importante". Aunque también deja claro que para llevarse a cabo debe hacerse también de la mano de una pieza que considera clave: "El Ayuntamiento tiene que liderar ese proceso".

Uno de los aspectos que pueden plantear alguna duda para llevarlo a cabo es el económico. "Es una labor bastante ardua que implica mucho trabajo previo, que no va a garantizar un resultado exitoso. Sabemos que la parte económica es fundamental, que hay que encontrar recursos, pero en cualquier caso nuestra idea es favorable a seguir con esa iniciativa", relata.

Luis Alija, que representa a la Asociación Profesional Gestores Ténicos Culturales en Asturias, reivindica en primer lugar que se les de voz a los colectivos. "Me alegra saber que el Consejo de Cultura va a seguir en activo", afirma en primer lugar, para reflexionar a continuación: "Gijón tiene que afrontar una nueva línea de trabajo en torno a la cultura para mejorar la situación que tiene la ciudad".

En su caso resalta la necesidad de garantizar cómo será la participación ciudadana en este proceso. "Ya han hecho un trabajo previo los partidos políticos de la anterior legislatura. Ahora viendo cuáles son los objetivos y el trabajo que se quiere hacer, y cómo se quiere plantear la participación ciudadana, se podrá valorar si es interesante o no", apunta para añadir a renglón seguido: "Mi respuesta a si se debe o no es ¿por qué no? Pero también insisto en ver lo que se plantea y cómo: lo importante es como se va a realizar ese proceso de participación ciudadana".

Sergio Valbuena, de la Asociación Cultural Proyecta 3, reconoce para empezar sobre la Capitalidad Europea: "Es una oportunidad muy interesante, que puede generar muchas posibilidades de crecimiento". También opina que la participación es clave, aunque aporta un discurso prudente: "Es de agradecer que podamos valorarlo todos juntos, pero considero que hay que ser cautos, hay que valorar todos los recursos, y si seriamente es el momento de destinarlo o hay otras prioridades en la ciudad". Y en esa línea pone un ejemplo: "Hay muchos frentes abiertos, que hay que trabajar en una línea muy clara, como es el edificio de Tabacalera, al que hay que darle solución en esta legislatura".

Desde la Asociación de Escritores de Asturias, María Esther García es contundente: "Es una forma de promocionar la cultura, los intercambios culturales y de darnos de conocer ante Europa y el mundo mucho más, para que la actividad cultura sea todavía más rica. La visión de las distintas partes puede enriquecer a la hora de la programación cultural, para hacer que Gijón sea capital europea".