Las oposiciones de Emtusa reúnen a 340 aspirantes para 60 plazas de conductor

"Estabilidad". Eso es lo que fueron buscando ayer al campus de Viesques las 340 personas que se presentaron a la oposición de Emtusa optando una de las 60 plazas que ofrece la empresa municipal para ser conductor de autobús. Eran las nueve y media cuando los opositores comenzaron a ser llamados a los pupitres. Antes de entrar al examen no fueron pocos los que calmaron la ansiedad con un pitillo o bien echando el último vistazo a los apuntes. Pasada la una y media comenzaron a salir los opositores tras haber terminado una prueba teórica, otra de aptitud y otra de personalidad. La mayoría se fueron a casa con la plantilla de respuestas en la mano. Los 120 más atinados pasarán a la prueba práctica. El resto deberán probar suerte más adelante. "Es una gran oportunidad conseguir el puesto", expresaron muchos aspirantes.

Para José Antonio Guisado, un joven gijonés de 29 años, el de ayer fue su primer intento. Salió razonablemente contento. "Me presento porque sé que Emtusa tiene muy buenas condiciones. Da estabilidad y un buen futuro", valoró. "El examen ha tenido partes de mecánica, de paradas, de las líneas, de las horas a las que sale el bus...", resumió el joven. Jonathan Díaz, otro chico de 27 años, reconoció que ayer se presentó para comprobar en primera persona cómo era la prueba. "Algunas partes hay que hacerlas a lápiz. Me parece un poco raro", dijo. "Tengo el carnet de bus desde este año y Emtusa es el mejor trabajo que hay para ser conductor en Asturias", agregó.

Como en cualquier oposición no faltaron los que tenían dudas con algunas de las preguntas. "Dijeron que la pregunta 41 van a tener que anularla, pero no había las clásicas cinco preguntas de repuesto", aseguró José Antonio Sanz, un gijonés de 48 años que se presentó para cambiarse del sector de la construcción al de la conducción. Hubo muchas mujeres como Ángeles Linde. Ella es de Cangas de Narcea, aunque ahora reside en Oviedo. "Conseguir el puesto me daría mucha estabilidad. Llevo un año preparándome para la prueba. Salgo un poco ‘plof’. Es normal que hagan tantas preguntas porque nos presentamos muchos", concretó. "Tengo el carnet de bus desde los 30 años y siempre quise conducir los de Gijón. He salido bastante contenta del examen", finalizó, por su parte, Eva Pérez, otra de las que quiere dar un giro a su vida llevando un volante de un bus de Emtusa.