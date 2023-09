La referencia del ocio alternativo del Norte

Alexander Sandici es de León. Allí tiene también un festival similar a la CometCon que se celebra este fin de semana en el recinto ferial Luis Adaro. Pero la experiencia es totalmente opuesta. "Aquello es como más familiar, esto está muy bien. Tenía muchas ganas de venir y me ha encantado", indicó. Es uno de los muchos visitantes al evento, que han disfrutado con el cosplay. En su caso lo ha hecho con el personaje de "Kira", de la serie "JoJo’s Bizarre Adventure". Reivindica, como otros de los jóvenes y no tan jóvenes que han llegado a Gijón desde otros puntos del país, la importancia de poner en valor esta cita, a la que coinciden en señalar como la de referencia del norte de España. "Hemos pasado por otras, y también de otros puntos del país, pero pocas llegan a la altura de la que tenemos aquí, se debe valorar más", apunta Marta Piloñeta, de Pola de Laviana, madre de Yago García, un incondicional del mundo anime y del ocio y la cultura alternativa. "Tenemos esta cita y la de Avilés, ojalá contemos con muchas más en el futuro en Asturias", coinciden en señalar ambos.

La lluvia, que se manifestó en la parte inicial del día, no impidió que el goteo de visitantes fuese constante en el recinto ferial. Por la tarde, con la tregua del cielo y con unos rayos de sol, hasta se formaron grandes colas en los accesos. Nadie se lo quería perder esta cita de ocio, que llega a su décima edición, y que por cuarto año consecutivo tiene su sede en Gijón.

"Lo bonito por encima de todo es socializar y pasarlo bien con los amigos, vestirte de lo que quieras y disfrutar con naturalidad". Paula Carús es otra de las amantes del "cosplay", en su caso del videojuego "Valorant". A su lado le acompañan otros personajes caracterizados de "Wonder woman" e "Identity V", que representan Laura Sabrina Muñoz, Cristina Calabozo, Carmen Rumí o Sara Fernández, y donde algunas de ellas llegan de Galicia, Andalucía o Madrid. "Está bien muy bien repartido y distribuido", comentan, para ensalzar la CometCon de Gijón.

En el pabellón cubierto se encuentra la zona del market. Ahí se pueden encontrar piezas de coleccionistas, figuras, peluches, libros y hasta se ofrece la posibilidad de hacerse tatuajes. Rubén Núñez, de Cuenca, lleva varios años viniendo a Asturias con su puesto a la CometCon. "Las figuras de Pokémon y los peluches son lo que más solicitan este año", indica, antes de añadir a modo de anécdota que incluso la decisión de los coleccionistas los lleva a pedir algunas piezas y figuras que aún no están disponibles. "Del mundo anime me han llegado a pedir hasta alguna figura de la última transformación de ‘Luffy’ de ‘One piece’, que es algo que ni siquiera está en el mercado", añade, para referirse también al gasto que realizan los amantes del ocio alternativo. "Es gente muy decidida, que sabe lo que quiere, y que no tiene problema en gastarse mucho en una pieza concreta. Aunque es verdad que la pandemia, como todo, ha provocado que se reduzca el gasto".

No puede faltar en la CometCon la referencia de "Star Wars". La nave de la saga es una de las atracciones que más colas de usuarios producen. "Es una pasada", cuenta Jorge Vega, mientras aprovecha para hacerse una foto con Pelayo González, de la localidad ovetense de Trubia, que hace de "Darth Vader", y que recibe numerosas peticiones ha de los visitantes para la foto para el recuerdo. "Me traje cuatro ‘cosplays’ para estos días. Me lo paso genial. Y cada vez más gente también y se valora mucho más esta cita, que es una de las más importantes", subraya.