Cuatro agentes de la Policía Local, distribuidos en diferentes turnos, conforman la escolta de la Alcaldesa, la forista Carmen Moriyón. Esa cifra fue la contestación de la edil de Seguridad Ciudadana, la forista Nuria Bravo, a la pregunta en comisión del portavoz de IU, Javier Suárez Llana. Aunque en su respuesta Bravo no habló de un equipo exclusivo al servicio de la Alcaldesa, sino de un dispositivo de protección de autoridades abierto a toda la Corporación y motivado por la existencia de "amenazas objetivas". "Bravo ha sido incapaz de explicar cuáles son esas amenazas objetivas que justifiquen este despilfarro de recursos públicos. A no ser que la Alcaldesa se sienta amenazada por los gijoneses", ironizó Suárez Llana que afeó que, pese a faltar 38 agentes para completar la plantilla, Foro prefiera priorizar el servicio de escolta de la Alcaldesa a otros servicios de atención a los ciudadanos.

No tardó Bravo en replicar a Llana recordando que la ley fija como obligación de la Policía Local la protección de las autoridades, que no se trata de dar respuesta a un riesgo inminente, sino prevenir hechos delictivos, que el servicio se inauguró en la etapa de Areces y que "esos cuatro agentes no son exclusivos de la Alcaldesa, pueden ser utilizado por cualquier concejal". Bravo afeó la imprudencia del edil de IU y achacó al anterior gobierno que falten 38 agentes y 20 mandos.