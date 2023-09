Rayos de sol desde el verde: Los Pericones y el Isabel la Católica hacen la competencia a las playas en Gijón

La llegada de septiembre no ha minimizado ni un ápice las ganas de los gijoneses y turistas de aprovechar cada rayo de sol. Las playas se mantienen como el espacio de referencia para tal fin, pero el auge de los gigantes espacios verdes que ofrece la ciudad es imparable. La comodidad, la proximidad o la presencia de sombra emergen como las principales ventajas que esgrimen los usuarios.

El parque de Los Pericones, la mayor arboleda urbana de Asturias, es la playa verde por excelencia de Gijón. Las amigas Catalina Núñez y Estefanía Rodríguez se acercaron ayer para tomar el sol. "Prefiero la playa, pero si vamos a estar una o dos horas, nos renta más venir aquí", sostenía Núñez, que valora la menor afluencia en comparación con los arenales. "Hay menos gente y estamos más a gusto", comentó. Como punto negativo, la ausencia de agua para refrescarse. "En días como hoy (por ayer), con tanto calor, pega más", lamentaba. Estefanía Rodríguez lo tiene claro. "Aquí no se llenan los pies de arena, que es molesto", subrayó.

A Elena Hernández, vecina de El Llano, el parque de Los Pericones le viene de perlas. Como lectora habitual, que haya bancos y mesas le facilita la tarea. Y mientras, pues se pone morena. La "cercanía" también le hace preferir el parque sobre la playa. "Entre ir y volver ya se me hace tarde y además tengo que mirar si la marea está alta o baja. Aquí no hay ese problema, y si hace mucho calor me pongo debajo de un árbol", explicó Hernández.

El grupo de amigas formado por Nayra García, Gloria Fernández, Irina González y Sandra Martínez es de los habituales en Los Pericones. Allí pasan incontables tardes al cobijo de los árboles, ya que la sombra sobresale como uno de los tesoros más buscados. "Venimos a tomar la sombra más que a tomar el sol", afirmaba ayer Martínez. Las cuatro coinciden en que los animales son un elemento determinante a la hora de apostar por Los Pericones. "De vez en cuando se ye acerca un perro, dan alegría. Y en la playa hay muchas gaviotas", espetó Nayra García, que agregó que "aquí, con la brisa, se está mejor". "La playa, a veces, da un poco por saco", sentenció Gloria Fernández.

El parque Isabel la Católica es otra de las alternativas verdes. Pese a su cercanía con el arenal de San Lorenzo, muchos optan por tumbarse al sol en el vasto césped. "Nos gustan los parques y este nos encanta", señaló Estíbaliz Gutiérrez, que ayer disfrutaba junto a su hija Lucía Andrés de la "tranquilidad" del espacio. Son de Cantabria y están pasando unos días de vacaciones en la ciudad. "En la playa hay más revuelo", aseguraba Gutiérrez. Para ella, la preparación es un factor importante para decantarse. "Si vas a la playa hay que llevar más cosas. Aquí, con una toalla es suficiente", argumentó. "Nuestra familia está echando la siesta, así que venimos al prado a relajarnos", bromeaba Lucía Andrés.

Que los perros corran libremente o que los más pequeños tengan un amplio espacio para jugar también decantan la balanza a favor de las playas verdes, la alternativa ideal para quienes no se ven seducidos por la arena y el mar.