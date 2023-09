Los vecinos de la Sindical de Contrueces, "hartos" de esperar por su obra: "Hay mayores que no salen de casa"

A Esther Paraja la avisaron ayer sus vecinos de que justo delante de su portal, en Río Cares número 15, este diario había citado a los afectados por el nuevo parón de la ansiada reforma en la Obra Sindical de Contrueces, ahora afectada por desajustes técnicos no previstos, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Ella, que a sus 83 años vive sola y tiene problemas de movilidad, se había hecho a la idea de que tendría que conformarse con leer el periódico al día siguiente: no puede bajar por su cuenta las escaleras de su piso sin ascensor. Al final, y con la ayuda de su fisioterapeuta –que acude a verla a su domicilio–, pudo salir a reunirse con Leonides Lopedano, de su misma edad, y con Amparo Naredo, de 75 años, vecinas de portal y amigas "de toda la vida". Y las tres señalan estar "hartas" por el retraso de una obra que, en su caso, es "fundamental" para su autonomía. "No es justo que haya gente que no pueda salir de su casa", reprocha Naredo.

Junto a ellas, otra veintena de afectados por el nuevo retraso en esta primera fase del proyecto de barrios degradados de Contrueces lanzan una petición clara: que el proyecto se desbloquee "cuanto antes" y sin tener que repetir una nueva licitación. Poner un ascensor en todos los edificios afectados y arreglar unas fachadas que son a día de hoy "un nido de humedades" copan la lista de quejas. "Lo que no queremos es que tengan que hacer otra licitación, porque eso sería dar un gran paso atrás. Por la edad de los vecinos, las barreras arquitectónicas tienen que quitarse ya", apremia José Antonio Lacalle, vecino del número 13.

De la edad de estas tres mujeres es Ángela Candelas, madre de Alberto Mallou, que viven, respectivamente, en los números 23 y 22 de Río Cares. "Para que ella pueda salir a dar un paseo, tengo que ir yo a buscarla para que no se caiga con tanto escalón. Con esta obra ha ido pasando una cosa detrás de la otra y al final aquí nadie hace nada", lamenta. Eugenia Sanz, de 81 años y vecina de este mismo grupo de bloques, vive en un tercero sin ascensor y teme que su salud, que hasta ahora se ha portado bien con ella, decaiga. "Trabajé toda mi vida, pero me quedó una pensión de 800 euros, así que no me podría permitir una residencia. A otros vecinos no les quedó más remedio, pero cada vez están más caras. Y no es justo, yo solo quiero quedarme en mi casa, que la tengo muy bien, pero me tienen que adecuar el edificio", relata.

Esta primera fase de obras afectaba a los portales impares de esta calle entre los números 13 y 23. Solo hay ascensor en el 13 y en el 19 –que se pagaron a golpe de derrama–, pero los vecinos explican que por la estructura de los edificios no baja hasta el portal, así que los residentes tienen que sortear igualmente escalones. Según les ha explicado el Ayuntamiento hace unos días, uno de los problemas más graves tiene que ver con que bajo uno de estos ascensores la empresa adjudicataria de la obra ha visto que hay varias tuberías que no estaban descritas y que tienen que moverse. "Eso parece que sería el problema que más dinero costaría, porque nos han dicho que el resto de retoques del proyecto serían asumibles", explica Rafael Cuesta, uno de los vecinos que integran la comisión de barrios degradados. La lista de quejas en la Obra Sindical es larga. Crisanta Pardo –vecina del número 26– explica que no puede dejar mucho rato la ropa tendida porque con la humedad coge olor, María Luis Díez –del número 21– dice que tiene "manchas negras" en el salón por el mismo problema y varios residentes dicen no abrir las ventanas si llueve mucho porque los canalones "vierten agua hacia adentro". "Pedimos que los partidos ahora no se echen las culpas unos a otros y que nos den una solución. Llevamos años esperando", concluye Lacalle.

El gobierno se cita con el arquitecto del plan para estudiar cómo "agilizar" su modificación

Personal de las concejalías de Infraestructuras Urbanas y Rurales y Urbanismo, que encabezan respectivamente los foristas Gilberto Villoria y Jesús Martínez Salvador, tienen cita este mediodía con Jovino Martínez Sierra, el arquitecto que redactó el proyecto de reforma de la Obra Sindical de Contrueces, para ver la "forma de modificar el proyecto con la agilidad que permita reactivar la obra". Del alcance de la modificación que finalmente se decida dependerá que se necesite, o no, sacar de nuevo la obra a licitación con lo que ello conllevaría de retraso para una operación que tiene los tiempos medidos si no quiere perder los 1,7 millones de euros conseguidos de Europa a través de una convocatoria gestionada por el Principado de Asturias. "Confiamos en que se pueda solventar todo de una manera satisfactoria", explicaba ayer Martínez Salvador. Pese a su confianza, el forista no se atrevía a descartar la necesidad de ir a una nueva licitación. Sí descartaba, por el momento, exigir responsabilidades al redactor del proyecto por esos fallos. "No estamos en ese punto. Y no es extraño ni inusual que haya que hacer ajustes en obras de este tipo", concretó. Tras años de espera vecinal las obras de la primera fase de la Sindical –que afectan a 60 de sus 250 viviendas – eran adjudicadas el año pasado a la empresa Proyecon Galicia. Parecía que el camino estaba libre para una operación que empezó su tramitación en 2015. Sin embargo, en el momento del inicio de los trabajos la constructora alertó de la existencia de unos errores en el proyecto –sobre todo de mediciones–que lo hacían inviable. El proyecto en que se basa la obra lleva fecha de enero de 2022 y la firma de Jovino Martínez Sierra, quien se hizo con la redacción del proyecto tras ganar un concurso de ideas realizado por el Ayuntamiento en 2017.