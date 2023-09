El arquitecto de la Sindical de Contrueces defiende que la obra es viable y lo avalará con un informe

El redactor del plan de rehabilitación de la Obra Sindical de Contrueces, el arquitecto Jovino Martínez Sierra, reivindicó ayer ante el Ayuntamiento la viabilidad de su proyecto frente a la denuncia de la constructora adjudicataria de la obra, Proyecon Galicia, que mantiene que errores en las mediciones fijadas hacen imposible ejecutar el trabajo en las condiciones y presupuesto establecido, como desveló LA NUEVA ESPAÑA. La posición de la constructora obligó a dejar en suspenso el inicio de las obras de la fase 1, que afectan a 60 de las 250 viviendas que conforman ese complejo residencial construido a mediados de los años sesenta. Martínez Sierra y su equipo defendieron ayer su proyecto ante los máximos responsables de Urbanismo e Infraestructuras del nuevo gobierno, los ediles foristas Jesús Martínez Salvador y Gilberto Villoria, en una reunión en la que participaron también técnicos del servicio de Arquitectura del Ayuntamiento. "Se han puesto de manifiesto las distintas versiones sobre los errores en las mediciones del proyecto. El equipo redactor defiende que las variaciones en estas se ven compensadas dentro del propio proyecto mientras que la empresa adjudicataria de las obras no lo considera así", se explicaba desde el gobierno al finalizar la reunión de trabajo.

¿Decisión ante esta disparidad de planteamientos entre el redactor del proyecto y la constructora que debe ejecutarlo? El Ayuntamiento le ha pedido al arquitecto que "a la mayor brevedad posible" les remita un informe que avale sus afirmaciones de que las mediciones del proyecto lo hacen viable. Cuando ese informe llegue a la Casa Consistorial será analizado por los técnicos para cotejarlo con el presentado por la constructora y "en función de su contenido desde el equipo de gobierno se tomarán las medidas oportunas para desbloquear las obras".

La reunión de ayer se planteó desde el gobierno municipal como el punto de partida para dar solución a un problema que, además de ser un nuevo revés para los vecinos que llevan pendientes de este proyecto desde 2015 (cuando fueron declarados barrio degradado), puede poner en peligro los fondos europeos, alrededor de 1,7 millones, que el Ayuntamiento de Gijón había conseguido para financiar un proyecto adjudicado a Proyecon Galicia en octubre del año pasado y que ya tenía que estar en marcha. Las explicaciones del arquitecto dan cierta tranquilidad al gobierno municipal sobre que el problema pueda tener una solución rápida que minimice las demoras y evite perder ese dinero del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia evitando ir a una nueva licitación que impida el cumplimiento de los plazos marcados en la convocatoria de la subvención. "No parece probable que la financiación a través del mecanismo PRTR pueda correr riesgo", se asegura desde el gobierno.

A la espera de esos informes, el gobierno ve luz al final de este túnel en base al reconocido prestigio profesional de Jovino Martínez Sierra. Que no es precisamente un recién llegado o un desconocido en la profesión y para las administraciones públicas. Sin ir más lejos, la Alcaldesa, Carmen Moriyón, firmaba este martes con el arquitecto el contrato para la redacción del proyecto de rehabilitación del colegio público de educación especial de Castiello, y el arquitecto ganó también la contratación del Principado de Asturias para diseñar el colegio de Nuevo Roces. Su firma se pudo ver también el proyecto de conversión en oficinas del Principado del edificio judicial de Poniente. Y eso sin salir de Gijón y de la relación con las administraciones.

Martínez Sierra se vinculó al proyecto de la Sindical al ganar en 2017 un concurso de ideas promovido por el gobierno municipal –también de Foro en ese momento– con su propuesta "Sinapsis" firmada junto a Patricia Martínez Muñoz.

Lo que sí quedó claro en la reunión de ayer es que el proyecto redactado en su momento no contempló actuaciones referidas a desvíos de redes de saneamiento y abastecimiento de aguas. No las contempló porque no se incluían en el pliego de condiciones del contrato. Así que esas obras las deberá asumir la Empresa Municipal de Aguas lo que si conlleva un ajuste temporal y una nueva tramitación complementaria para conseguir que toda la operación de la Sindical se complete. Algo que el actual gobierno achaca al anterior. De hecho, el cambio de gobierno ha motivado que la búsqueda de una solución al problema de la Sindical de Contrueces arranque ahora. La constructora notificó la situación al anterior equipo de gobierno a pocos días de la toma de posesión de la nueva Alcaldesa lo que impidió que se pudiera ir más allá de notificar la incidencia a los nuevos responsables políticos locales.