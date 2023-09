Germán Padín, nuevo párroco del Corazón de María: "La Iglesia debe acoger, ser más femenina, y preocuparse por cuidar la naturaleza"

Germán Padín Prado (O Grove, Pontevedra, 1961) es el nuevo párroco del Corazón de María. Llegó a Gijón en 2020 procedente de Valencia y da clases en el colegio de Plástica y Religión. Sucede a Juan Lozano, destinado a Madrid. Hasta ahora había sido vicario parroquial, un cargo que asume José Manuel Sueiro, con el que lleva ya unos años trabajando y con el que compaginará toda su labor en la iglesia situada en Pablo Iglesias.

–¿Cómo asume el nombramiento?

–Con mucho respeto, cierta inquietud ante lo nuevo, como siempre, y con muchas ganas de empezar a trabajar.

–¿A qué se refiere con lo de "respeto"?

–A que la responsabilidad es grande. Hoy un párroco tiene que saber estar en cada uno de los momentos de su parroquia. Da respeto porque este es un templo muy plural. Hay jóvenes, personas mayores, diferentes movimientos y grupos religiosos y hay que conjugarlos todos. Esa una de las claves. Los cargos son los cargos, pero las dos personas que estamos vamos a trabajar en conjunto.

–¿Cómo va a ser este trabajo con Sueiro?

–Llevamos mucho tiempo juntos trabajando. Los dos en la Congregación en el equipo de pastoral. Él era el coordinador de los coordinadores de cada uno de los colegios. En ese sentido, ya conocemos cómo es nuestra forma de trabajar. Lo que queremos es unificar las distintas dimensiones que tiene esta parroquia.

–Usted lo ha dicho. Su nueva parroquia es plural.

–Cada parroquia tiene sus características y todas son muy loables. El Obispo nos decía el otro día que cada parroquia tiene su espacio y en este espacio de nuestra parroquia queremos conjugar tres aspectos diferentes. Lo primero, un cuidado de la pastoral infantil vocacional y juvenil. Para eso tenemos una gran plataforma: el colegio. Un segundo aspecto es la acción social, que, a su vez irá en dos líneas.

–¿En cuáles?

–Una será en comunión con Cáritas y la otra con la iglesia diocesana en la clave universal, de proyectos, igual que tenemos nosotros los de la Fundación Proclade. Queremos unificar las dos. Esto nos servirá para sensibilizar a los alumnos de Bachillerato en el tema social y para sensibilizar en la ayuda de acción social de Cáritas que se viene dando. Se trata de promocionar a las personas, no de dar una bolsa.

–Había un tercer aspecto que le falta por decir.

–El cuidado de la pastoral parroquial. Es decir, lo que es el culto, las personas mayores y los diferentes movimientos. Creemos que hay que unificar, que los tres sean uno, pero cada uno en su campo.

–¿Qué ha querido decir con lo de "promocionar a las personas"?

–Soy muy categórico en esto. Lo bueno sería ir a la raíz de los problemas. En el caso de los problemas de personas que son sobre todo migrantes sería intervenir con ellos en su propio país. Vienen y olvidan traer los papeles, o no los tienen o no les da tiempo. Entonces, vienen aquí y es un proceso ingente. Vienen personas con carreras que no pueden ejercer. La promoción está en saber qué es lo que quieren, informarles a dónde tienen que ir, pedir los papeles necesarios y ayudar en toda la gestión administrativa. Pero siempre promocionándolos para que sean autónomos y no dependan siempre de la caridad.

–Prosiga.

–La caridad está ahí para promocionar. Esto es independiente de que, en algunos casos, también hay que dar una bolsa de comida. O un vale o lo que sea. Pero no es lo primero. Lo primero es que llegan a Gijón y tienen que tener su tarjeta ciudadana, su empadronamiento e informarles de todo lo que es necesario para poder recibir las distintas ayudas. Insisto, la base está en intervenir en sus países y nosotros debemos informar, pero ellos ser autónomos.

–¿Echarán de menos a Juan Lozano?

–Siempre se echa de menos a la persona que se va. Pero nosotros somos religiosos y tenemos que ser como cigüeñas: ir con una piedra adelantada. Estuve doce años en Valencia y fui tremendamente feliz. Cuando me llamaron para Gijón creía que se me caía el mundo encima. Vine en una época aún con la pandemia. A Juan Lozano le vamos a echar de menos, pero él tendrá ahora que hacer su vida y nosotros la nuestra. Habrá cosas que aprovechemos de él, pero en otras pondremos nuestro propio sello.

–¿La falta de jóvenes es algo que les preocupa?

–La falta de jóvenes no solo debe preocupar a la Iglesia, sino a la sociedad asturiana. No hay niños y los jóvenes se marchan fuera para estudiar. Aún no estoy muy metido en el mundo asturiano, pero no veo una industria potente como para que la ciudadanía pueda quedarse aquí. La reconversión industrial ha sido muy dolorosa. ¿Hay menos jóvenes en la Iglesia que antes? Sí, es así. Pero todas las cosas necesitan su tiempo y su lugar. Hay que abrazar a los que están y a los que no están abrirles las puertas. Hay que bendecir a los que están, no echarles la bronca por los otros que no vienen.

–¿Se marcan algún reto más?

–No sé si esto será una novedad o no, pero me gustaría empezar una andadura de bendición. De acoger y de bendición. Estamos demasiado nerviosos y crispados. Me gustaría que fuera un empezar de acoger y de bendecir lo que vamos haciendo. Que se termine la idea de castigo represivo del pecado que nos hablaron siempre por una restauración. Que si te equivocas, se restaure el error cometido, pero no pagar una pena. Creo que la Iglesia tiene que ser acogedora, abrazadora, un poco más femenina, que se preocupe por cuidar la naturaleza. Creo que deberíamos hacer una Iglesia más verde y ecológica.