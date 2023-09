El sector náutico gijonés achaca su caída al fin de la "euforia" tras el covid y al alza de precios

La desescalada tras el confinamiento sacó a la gente al mar y generó una especie de "euforia" que el sector náutico ya sospechaba que no iba a lograr sostenerse a largo plazo y que se ha concretado ahora en cifras este verano. Entre junio y agosto, tal y como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA, se recibieron en el puerto deportivo de la ciudad 615 embarcaciones en tránsito frente a las 708 que habían llegado a Gijón en las mismas fechas de 2022. Los gestores del puerto apuntan a que esta bajada puede explicarse por el temor a los ataques de orcas, con varios incidentes registrados en las costas gallegas. El sector náutico local, por su parte, señala que estos miedos, por ahora, "no tienen cabida" en aguas gijonesas, y piden, sobre todo a los recién iniciados en el mundillo, que se documenten antes de cada salida para evitar zonas de posible riesgo. "Por ahora, en Gijón se puede navegar con tranquilidad", aseguran.

Félix García se compró su barco hace más de una década y desde entonces sale a navegar cuando puede con su mujer, María Teresa Arrieta. Este verano han visto en aguas gijoneses cero orcas y tres carabelas portuguesas. "En Galicia sí conocemos a gente que tuvo problemas, pero aquí aún se puede navegar tranquilamente", asegura el usuario, que celebra también que el sector náutico sea ahora un gremio "variado" y alejado ya de la fama de "privilegiado" que solía tener, con un aumento de recién iniciados muy jóvenes.

Iván Álvarez es el responsable de Asturboats, una empresa de alquiler de barcos que opera en Gijón desde hace un lustro. Y da clases para nuevos patrones de barcos. "En Galicia hubo problemas este verano con las orcas, pero en Gijón no se ha visto ninguna, ni siquiera alejándote de la costa. La gente que navegue por aquí puede estar tranquila", asegura. Sí considera, sin embargo, que incluso sin este nuevo temor la actividad del puerto deportivo local se habría cerrado a la baja este año. "Tras la pandemia las cosas fueron muy bien y ahora están yendo a menos, también porque los precios de los combustibles subieron y el perfil de clientes más de tipo familiar se han contenido algo más", explica.

Ante la bajada de ese perfil familiar, el que ha salvado la caja del sector en los últimos dos veranos ha sido el de las despedidas de soltero. "Se notó mucho porque las bodas que se aplazaron por la pandemia se fueron acumulando después", razona Juan Luis Mulero, responsable de la Escuela Náutica Costa Verde. En su caso, este verano ha sido "igual o incluso mejor que el pasado", y el momento "euforia" tras la pandemia se limitó más bien a 2021. Sobre las orcas, él también achaca el temor a la falta de información. "Es importante que la gente se documente: por esta zona, salvo que te pegues a las Rías Baixas y por ahí, no hubo ningún ataque", asegura. Explica, también, que el repunte de precios de combustible tampoco tiene por qué afectar al sector náutico por su versatilidad: "Si no te alquilar un barco a motor puedes coger un velero".

La caída de la actividad náutica no preocupa demasiado en un sector que reivindica cierta "volatilidad" de un verano a otro y que tiene la esperanza de estar todavía inmerso en un "ligero auge" que se podría consolidar en un par de años. "Cuando salimos de la pandemia se vio que la gente tenía muchas ganas de salir y de gastar dinero y se notó. Ahora, más bien, estamos volviendo un poco a la normalidad, no bajando", considera Álvaro Zulueta, gerente de la Escuela Náutica Azimut, que añade: "La sensación sigue siendo que este sector va a continuar creciendo. La gente vio que es un tipo de ocio que te permite estar en la naturaleza, que es atractivo y que económicamente puede ser accesible". Y añade: "Todos sabemos lo que pasa en Galicia, pero en Gijón, por ahora, no se ha visto ninguna".

Roberto Álvarez, director de la Escuela de Navegación Marina de Gijón, tilda como "lógico" que un puerto deportivo como el gijonés, por su tamaño, cierre sus balances con "ciertas oscilaciones", y él también apunta a ese momento "euforia" tras la pandemia que ahora se estabiliza. Sí aclara que, respecto a hace unas décadas, el puerto parece resultar cada vez más atractivo para la práctica de motos de agua y kayaks y "un poco menos" para embarcaciones a motor. "Es una moda habitual en otros puertos del norte", aclara.