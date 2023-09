Los vecinos de la nave de Flex, en La Calzada, urgen la limpieza de la zona: "Va a haber un accidente seguro"

"Aquí lo que único que falta es fijar la fecha y la hora del accidente, porque accidente va a haber seguro". El aviso lo da Inmaculada Batalla, una de las vecinas de los bloques que rodean la abandonada fábrica de Flex en La Calzada. No es adivina. Simplemente lleva veinte años conviviendo con el problema y sabe de lo que habla. Igual que otras decenas de residentes del entorno que saben de desprendimientos de cornisas, suciedad, malos olores y el paso de quien encuentra en el viejo edificio el espacio idóneo "para pincharse, mear, cagar...". Ahora, y ante la pérdida de espacios de aparcamiento que genera en algunas calles limítrofes la obra de la ecomanzana, los vecinos tienen un parking ilegal, además de un vertedero a la puerta de sus casas.

"Aquí tenemos un problema de seguridad y otro de limpieza. Un pequeño paso para empezar sería que el Ayuntamiento dé a Emulsa la orden de que limpie esa zona. Aunque no sea suyo, el Ayuntamiento es el último responsable de que las cosas estén en condiciones y si no lo hace el propietario que lo haga el Ayuntamiento y luego pase la factura a quien sea", explica la vecina tras recibir el no de Emulsa a limpiar un espacio que no es público sin que se le ordene desde la Casa Consistorial.

El asunto pasaba ayer por la comisión municipal de Urbanismo, a partir de un ruego de la edil de Podemos, Olaya Suárez, que pedía al gobierno triparto evaluar el estado de la fábrica e implementar las medidas necesarias para eliminar los peligros que para los vecinos puedan generar los desprendimientos de cascotes y elementos metálicos. El Ayuntamiento entiende que al ser una propiedad privada –tanto el edificio como su entorno– esa labor de mantenimiento es obligación de la propiedad. El compromiso municipal es reiterar los requerimientos que ya se le venían haciendo. ¿Problema? Que hay dudas sobre si las notificaciones estén llegando al verdadero propietario en base a que un posible error en el catastro. Técnicos municipales van a confirmar que esas notificaciones lleguen al responsable último de un edificio cuyo estado genera, además, una imagen deplorable de esa parte de la ciudad. Algo que no es baladí teniendo en cuenta que justo al lado hay un hotel en activo. "Oyes los comentarios que hacen los turistas al bajarse del autobús y ver aquello y son terribles", concreta la portavoz vecinal.

Los vecinos han encontrado apoyo en su lucha en la asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada, con quienes mantuvieron una reunión a principios de esta semana.

"Desde la asociación apoyamos las reivindicaciones de nuestros vecinos, y estaremos con ellos en la lucha por un lugar más digno y seguro para el barrio. Ya son 23 años aguantando y los vecinos están desesperados. Urge una solución. Hasta el hotel que hay en la zona, ha visto como sus clientes se quejan ante tal panorama", se explica desde la directiva que lidera Carlos Arias. "La zona se ha convertido en un auténtico vertedero, un foco insalubre y peligroso, con un edificio que amenaza ruina y que puede desmoronarse en cualquier momento. Ya se han desprendido cascotes más de una vez y sólo el azar ha evitado una desgracia. El área acumula basura y las ratas campean a sus anchas", denuncian.