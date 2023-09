Chapuzón festivo en la piscina del Santa Olaya

Como pregonera de las fiestas sociales del Club Natación Santa Olaya, Nerea Vázquez tenía claro que en su "outfit" debía primar el color verde. "Estoy casi tan nerviosa como la primera vez que me metí en una piscina", confesaba la artista, que entretuvo al público con una serie de anécdotas que despertaron las risas de los presentes. "De pequeña tenía hidrofobia, me bañaba con una toalla en los ojos y mi madre me apuntó a un curso de natación como terapia de choque. Superé ese miedo", contó.

"Estas fiestas son cada vez más prestosas, la directiva se roba horas de su vida y sueño para que podamos disfrutar", reivindicó Vázquez, que calificó al Santa Olaya como un "referente en Gijón y Asturias". "No es un club deportivo, es una casa y una familia", ensalzó la "mocatriz" Nerea Vázquez. Ante la extrañeza del público, se explicó. "’Mocatriz’ porque quería ser modelo, cantante y actriz", bromeó la gijonesa, que destacó la "perseverancia, lucha e ilusión" de los olayistas. Nerea Vázquez instó al club a fomentar la "competitividad positiva" y, para dejar su seña, les dio unos consejos a los asistentes sobre cómo acudir a una fiesta de prao. "Felicidades por crear historia de Asturias", concluyó Vázquez. "Hay que incomodar sanamente estos días. Que los guajes corran de un lado para otro, que nos abracemos", afirmó Gonzalo González, vicepresidente del club. La solidaridad también se abrió paso en el Santa Olaya, con la rehabilitación de la capilla de San Esteban del Mar como motivo principal. El Club Rotario instaló una mesa para recaudar fondos de cara al proyecto. Para ello vendieron marcapáginas o imanes. "El Club ha dado todas las facilidades. Ojalá lo consigamos entre todos", señaló María Menéndez, presidenta de los rotarios, que confía en aumentar el presupuesto para la restauración de la capilla del barrio de El Natahoyo. "Los permisos y convenios están firmados, pero falta más tesorería", subrayó. La actuación musical de "Slow" cerró la primera jornada de fiestas en el Club Santa Olaya, volcado para conmemorar como se merece su 70.º aniversario. "Sigamos soñando juntos", como remarcó la pregonera de excepción.