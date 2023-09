Las llamadas por ideas suicidas al Teléfono de la Esperanza suben un 4%

Las llamadas al Teléfono de la Esperanza en Asturias han aumentado en el primer semestre del año en un 4,15%, con un total de 4.742 llamadas de personas con ideas suicidas frente a las 4.553 del mismo periodo del año anterior. El número de personas que recurrieron a este servicio de ayuda ya había aumentado en 2022 respecto al año anterior, pasando de 16.225 a 18.899 llamadas, un 16,48% más. En 2022 en Asturias 125 personas decidieron quitarse la vida, frente a los 130 de 2021.

Los datos los facilitó ayer Rosa de Arquer, psicóloga del Teléfono de la Esperanza, que atribuyó el incremento de llamadas al 985.225.540 a un aumento "en el conocimiento del problema y de la capacidad de las personas para dar ese pequeño paso". Además, señaló respecto a quienes el año pasado se quitaron la vida en Asturias que "125 personas son muchas que se nos están escapando del sistema educativo, sanitario, social y que no encuentran una salida".

De Arquer presentó ayer en el Ayuntamiento junto a la edil de Servicios Sociales, Ángeles Fernández-Ahúja, las actividades que se organizan el domingo con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio, la campaña "La esperanza está en el aire", que incluye una mesa informativa en la Plaza de Italia de 11.00 a 20.00 horas y otra en La Escandalera, en Oviedo, de 10.30 a 19.30.

Fernández-Ahuja apuntó que pese al descenso de suicidios el año pasado "no podemos bajar la guardia, porque Asturias todavía es la segunda comunidad autónoma con la tasa más alta de España". De Arquer señaló que el problema afecta tanto a "la juventud, las personas de mediana edad que son las que más sufren este problema, y también las personas mayores que son especialmente vulnerables". Los 6 menores de 29 años que se suicidaron el año pasado en Asturias es la cifra más baja desde 1980, pero no deja de ser "una desgracia". De Arquer indicó que por cada persona que se quita la vida, "se estima que hay diez que tienen un duelo más o menos complicado a su alrededor". De Arquer señaló que el suicidio de una persona no obedece nunca a una única causa, lo que facilita que otras personas que tienen un problema similar no se vean identificadas y decidan tomar ese camino, en respuesta a una pregunta sobre el suicidio de la joven Claudia González a finales del pasado mes de abril. "Nunca hay una única causa; muchas veces se acumulan factores de riesgo, que se suman y una persona llega a un proceso de sufrimiento que le lleva ahí y siempre hay unas señales previas".

La asociación ha puesto en marcha la app Conéctate.Social, dirigida especialmente a jóvenes y a personas sordas. Además, también ha puesto en marcha un proyecto para impulsar la creación de cortometrajes sobre el cuidado de la salud emocional y la prevención del suicidio, con la organización también del Festival de Cortometrajes Agarra la Vida.