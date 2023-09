El nuevo Albergue Covadonga de Gijón tendrá áreas de ocio y módulos de largas estancias

El Albergue Covadonga afronta una gran reforma para ajustarse a un "nuevo modelo" que le permita adaptarse a la llamada "desinstitucionalización", un tipo de atención que los expertos vienen recomendando en los últimos años para favorecer la integración de personas sin hogar y evitar que queden "atrapados" en redes asistenciales que les impidan avanzar en su propio proyecto de vida. Este es, al menos, el marco que están consensuando desde el patronato del recurso y el Ayuntamiento y que se espera concretar, este mismo año, en un proyecto definitivo que tiene aún pendiente por aclarar si se bastará de una reforma del actual inmueble o si precisará edificar un albergue nuevo. El futuro modelo, en cualquier caso, pretende mantener el actual sistema de albergue del centro –para garantizar la asistencia a casos urgentes y para usuarios que, por cualquier motivo, no deseen otro tipo de ayuda– e incluir otro que permita facilitar estancias más duraderas para que sus usuarios puedan recuperar su vida y abandonar definitivamente las instituciones. "Queremos dar un paso adelante que nos permita, no renunciar a la primera acogida, que se mantiene, pero sí incluir estancias medias o largas para aquellos usuarios que precisen periodos más largos", asegura Cristina Avella, directora del Albergue.

La responsable explica que el patronato lleva alrededor de un año trabajando codo a codo con la Fundación de Servicios Sociales en esta linea. "Nos queremos ajustar a esa idea de desinstitucionalización porque es lo que se marca en la estrategia europea y la nacional, y también a nivel local, con la Redia", señala Avella, en referencia a la Red de Inclusión Activa del Municipio de Gijón, que aglutina a entidades sociales que atienden a personas sin hogar en la ciudad. El grupo, con más de una década de recorrido, se reformuló el año pasado precisamente para ajustarse a las nuevas necesidades. En ese marco, la reforma del Albergue y su cambio de modelo será unas de las modificaciones de la red más significativas.

La idea de apostar por recursos asistenciales de estancias más prolongadas para personas sin hogar no es nueva y ya funciona con proyectos de otras entidades. El propio Albergue tiene una casa tutelada, pero también existe la residencia de la Cocina Económica, módulos de alojamiento temporal de la Asociación Albéniz, pisos provisionales de Cáritas y alojamientos similares a manos de la Fundación Siloé, por citar algunos ejemplos. Pero, dentro de estos distintos niveles de atención, hasta ahora el Albergue se centraba en las primeras acogidas, y lo que se busca ahora es crear espacios diferenciados en el complejo que permitan ofrecer estancias más largas a quienes las necesiten. "En vez de centrarnos en la carta del servicio de ahora, con ducha y comida y tal, nos gustaría poder potenciar más un servicio de acompañamiento, individual y personalizado a cada caso", razona Avella.

Así, el futuro del Albergue pasa por no renunciar a su esencia pero sí ampliar su cobertura. Y ya en el anterior mandato municipal gobierno y patronato pusieron sobre la mesa un debate inaplazable: cómo encajar ese cambio en un edificio que, por su condición de albergue, apenas dispone de áreas compatibles con un modelo de alojamiento más prolongado. "Si queremos ofrecer estancias más largas seguramente tenemos que tener espacios más cómodos, con zonas de estar y ocio, y con áreas de encuentro y de reuniones. El modelo cambia mucho. Ahora tenemos sobre todo habitaciones compartidas de dos y tres camas, y seguramente lo suyo sería tener algunas individuales", ejemplifica Avella. Desde el patronato, sin embargo, explican que ellos jamás sugirieron edificar otro albergue nuevo y que la idea de su equipo pasa, más bien, por que el Ayuntamiento diseñe "una reforma más o menos drástica" del actual. Aunque tampoco lo descartan. "El cómo se solucione eso ya no depende de nosotros, sino de los técnicos municipales", aclara Avella. Mientras eso se decide –hay blindada una partida presupuestaria de 230.000 euros para redactar el proyecto constructivo–, ambas entidades seguirán en contacto para redactar conjuntamente el plan .

Lo que sí se ha decidido ya es que incluir estancias medias o largas en el Albergue va a ser un modelo "compatible" con otros servicios que la entidad ya ofrece, como el centro de baja exigencia –que ofrece, sin requisitos, a cualquier usuario que busque un lugar de descanso, un refrigerio o una ducha– y como los recursos de "Housing Led", que se orientan más hacia esta idea de estancias largas y con acompañamiento que ahora se pretende impulsar.

En realidad, los cambios en el Albergue ya han comenzado. El recurso tenía antes 78 plazas individuales y tres para familias, un aforo que se tuvo que reducir en pandemia, por seguridad, y que no se ha llegado a recuperar del todo "precisamente por haber visto que la calidad del servicio mejora", en palabras de Avella. Actualmente, hay 37 plazas de hombres, 15 de mujeres y dos habitaciones para casos de emergencia, además de tres habitáculos para acoger a familias. El objetivo, ahora, es que favorecer las estancias largas permitan a los usuarios tener un espacio seguro desde el que poder asesorarse y afrontar retos como mejorar su salud física y emocional, encontrar un empleo o gestionar la tramitación de un subsidio que le permita no tener que dormir al raso y recuperar un proyecto de vida propio. "Lo ideal siempre es que todas estas personas puedan tener una vida independiente, que no nos necesiten", resume Avella.

La oposición, reacia a edificar otro centro, culpa a Foro de sus desperfectos

La socialista Natalia González reivindicó ayer que durante el anterior mandato, cuando ella era edil de Servicios Sociales, "se mantuvo una línea de trabajo colaborativo y continuo con la Fundación Albergue Covadonga, con la finalidad de adaptarlo al nuevo modelo de atención a personas sin hogar y desinstitucionalizarlo". La concejala, además, culpó a Foro de los desperfectos del actual inmueble, a su juicio fruto de una obra realizada durante los dos mandatos previos de los foristas y que "se recepcionó favorablemente a pesar de que presentaba importantes deficiencias que se han ido haciendo más patentes". Por su parte, Noelia Ordieres, de Izquierda Unida, señaló que su partido incluía en su programa electoral esta idea de diferenciar estancias de urgencia y otras más prolongadas en el Albergue y que ve "necesaria" la reforma, pero no tanto construir otro edificio, "a no ser que lo que pretenda el nuevo gobierno es ubicar el albergue en sitios alejados de la ciudad porque la visibilidad de la pobreza moleste". Olaya Suárez, de Podemos, dijo estar "sorprendida" de que se debata edificar otro centro está el que se hizo en El Natahoyo y cuyos usos actuales podrían trasladarse a Prendes Pando.