Quitan un año, por el "solo sí es sí", al violador de una niña de 12 años en Gijón

El joven discapacitado de 21 años que violó a una niña de 12 en Gijón ayudado por su hermano menor de edad –condenado a su vez por el juez de Menores de Oviedo– ha visto reducida en un año la condena de diez que le impuso la sección octava de la Audiencia en febrero de este año. La sala de lo civil penal del TSJA, en un fallo del que ha sido ponente Ignacio Vidau, considera que debe aplicársele una rebaja en atención al nuevo tratamiento penológico que establece la ley de Libertad Sexual, más conocida como ley del "solo sí es sí", que es más leve con los casos en lo que no hay agravantes. La sala considera por otro lado los hechos perfectamente probados.

En la noche del 11 al 12 de marzo de 2021, la niña discutió con su madre y se escapó de casa, encontrándose con el hermano menor del acusado, que se la llevó a casa. Por la noche se quedaron solos los dos hermanos con la niña, a la que sometieron a todo tipo de prácticas sexuales. El fallo de la Audiencia, ratificado por el TSJA, remarca que "no se empleó ni fuerza ni violencia, (pero las relaciones) no fueron consentidas por la menor, que se veía amedrentada por la presencia del acusado y su hermano menor en la vivienda". El fallo de la Audiencia añade que "el acusado padece una inteligencia límite teniendo reconocida una discapacidad del 37 por ciento, pese a lo cual no hay un déficit intelectual que afecte a su imputabilidad y le impida el conocimiento de los hechos y un comportamiento adecuado a ese conocimiento".

En su recurso ante el TSJA, el acusado adujo que no estaba "acreditado que tuvieran lugar los hechos constitutivos del delito de agresión sexual", pero el tribunal entiende que la Audiencia estimó "la declaración de la menor coherente y creíble por carecer de incredibilidad subjetiva, por persistente y por verosímil, por resultar plenamente compatible con las periciales médica y con las testificales y declaraciones prestadas en la instrucción por el hermano menor del recurrente que resultó condenado por el juzgado de Menores", además de conformidad.

La defensa del acusado arguyó que la versión de la víctima no era verosímil por "el hecho de que no pidiera ayuda ni antes ni después de sucedidos los hechos, sosteniendo que tuvo un comportamiento y reacciones que no serían los propios de quien afirma haber sido objeto de una grave agresión sexual". A lo que el fallo respondió que tales argumentos "sólo pueden explicarse desde una errónea y censurable concepción de cómo ha de ser una víctima de tales delitos, influidos por caducos y erróneos estereotipos de género, de forma que parten de la existencia de lo que pudiéramos denominar protocolos de actuación de víctimas de agresión sexual, y por no seguir la afirmada víctima tales pautas conductuales o reactivas, ello significa que mienten, tal planteamiento tampoco se compadece con la realidad ni con la máximas de la experiencia dado que no puede atribuirse a la víctima un comportamiento concreto y determinado al modo y manera que el autor de la agresión considere y mucho menos sean estos los que establezcan como ha de reaccionar una víctima cuando lo ha sido".