Las entidades sociales avalan el plan del Albergue para "no cronificar" los casos de sinhogarismo

"Más que positivo, es ultranecesario". Así resume Héctor Colunga, director de Mar de Niebla, la noticia de que el Albergue Covadonga negocia con Servicios Sociales implantar un gran cambio de modelo en su complejo para facilitar estancias más prolongadas a personas sin hogar. Un plan que implicaría una reforma importante en el actual complejo, tanto, que el Ayuntamiento no descarta tener que construir otro. Las entidades sociales de la ciudad explican que la hoja de ruta que se ha marcado el Albergue es "muy lógica" y que permitirá reducir el número de casos de personas sin hogar "que se cronifican" y acaban volviéndose dependientes de las instituciones por no poder retomar un proyecto de vida propio. "Sin pretenderlo en absoluto, a veces llegamos a institucionalizar a la gente sin darnos cuenta, porque de alguna manera limitamos su desarrollo como personas. Las estancias cortas, aunque puedan funcionar para algunos casos, en general no facilitan que la persona se sienta autónoma y capaz de retomar su vida", señala Zoraida Sienra, responsable del programa de Atención a Personas Sin Hogar de Cáritas en Asturias.

Colunga explica que el sinhogarismos "históricamente se ha tratado de abordar con un modelo escalera en el que las personas van pasando etapas". De ellas, el "primer nivel" sería un modelo ordinario de albergue o centros de baja exigencia para poder ducharse y tomar un refrigerio. "Pero se ha evidenciado que ese modelo no funciona a la hora de dar verdaderas oportunidades, no acaba realmente con la situación de exclusión", razona Colunga, que señala: "Lo primero sería evitar que cualquier persona llegue a esa situación, pero una vez que está ahí lo ideal es darle una oportunidad para reconstruirse". El director sí avala, no obstante, la idea del Albergue de aunar ambas modalidades, manteniendo las estancias breves para casos de urgencia. "Está bien porque siempre habrá gente que prefiera o necesite ese recurso en algún momento, pero está genial que precisamente sea el Albergue quien vaya a abanderar un cambio de este tipo en la ciudad. Todos compartimos que ese es el camino a seguir", concluye. Sienra, por su parte, explica que Cáritas lleva varios años aunando estos modelos de acogidas en estancias cortas por emergencias con acogidas para más medio o largo plazo: "Nunca se puede abandonar del todo esas estancias de emergencia porque a veces se necesitan, pero a nosotros la experiencia también nos ha dicho que lo necesario, si se quiere impulsar que las personas ganen autonomía, es prolongar las estancias". Pablo Puente, responsable de la Fundación Siloé –otra entidad que trabaja con alojamientos en viviendas integradas en la ciudad con sus usuarios–, es quien habla de esa idea de "cronificación": "Desde Europa se apuesta desde hace varios años por esa idea de desinstitucionalización, que lo que viene a decir es que el modo clásico de funcionar de las instituciones es cronificar la situación de estas personas". "Nuestro modelo de viviendas insertadas en la comunidad hemos visto que funciona, porque genera autonomía y las personas desarrollan un sentido propio de responsabilidad", explica el responsable, que añade que, aunque la vivienda es "el elemento básico" para erradicar el sinhogarismo, lo que permiten las estancias largas es que las personas tengan tiempo para encontrar su propio camino. "Nosotros también impulsamos recursos así porque vimos que era necesario, pero son opciones más costosas", apunta, por su parte, Luis Torres, de la Cocina Económica, que explica que "cada caso (de sinhogarismo) es un mundo". Javier Canela, presidente de la Asociación Albéniz, aclara que alargar las estancias de personas sin hogar "permiten que se estabilicen", un primer paso clave. "El tiempo nos permite conocer a cada persona y sus problemas, que son siempre diferentes, y eso es lo que facilita que puedan salir de su situación", razona el experto, que considera que esta cambio de modelo ayudará también a cambiar la "imagen" del sinhogarismo: "La sociedad debe tomar conciencia de lo que significa estar sin hogar. Es la mayor situación de exclusión que puede haber, y eso provoca después otros problemas. Nosotros hemos visto que, con alojamientos en viviendas, es más viable que una persona que tenía una situación muy cronificada de sinhogarismo acabe saliendo de ella". El centro acogió en habitaciones privadas a 19 adultos en 2022 y 10 lograron independizarse No hay que mirar muy lejos para comprobar la viabilidad del cambio de modelo que quiere impulsar el Albergue Covadonga. El centro, que acaba de publicar su memoria de actividades del año pasado, resume su gestión de sus dos proyectos de "Housing Led" –alquiler de pisos privados para personas sin hogar–, que se saldó con 12 participantes hombres y 7 mujeres, 19 personas en total, de las que 10 (6 hombres y 4 mujeres) lograron salir del recurso tras haber logrado encontrar un alojamiento propio en el que vivir. El "Housing Led" para hombres se sirve de una vivienda de siete habitaciones que cede la Consejería de Servicios Sociales. Los inquilinos deben consensuar un plan de convivencia y con ayuda del Albergue realizan algunas gestiones básicas de reinserción como sacarse el carnet de conducir, acudir a entrevistas de trabajo, aprender español, adquirir nociones básicas de carpintería... Los datos de 2022 hablan por sí solos: el 50 por ciento de los participantes abandonó el recurso porque encontró un alojamiento propio y otro 33 por ciento fueron derivados a un alojamiento específico para jóvenes. El mismo plan para mujeres, bautizado como "Alboriar", se sirve de una vivienda de Emvisa de tres habitaciones. En 2022 hubo cuatro ingresos nuevos más tres mujeres que residían en la vivienda desde 2021. Y a lo largo del año cuatro de las participantes dejaron el recurso por haber dado, también, con un alojamiento autónomo. "Hemos construido entre todas un hogar, sin tiempo definido de estancia, donde las mujeres viven, comparten y aprenden sintiéndose libres y acompañadas. Todo ello nos ha indicado que es este un proyecto de futuro, una solución para un grupo de mujeres que se encuentran en situación de sinhogarismo por el que apostaremos en los años venideros como una opción firme para la mujeres sin hogar", señala el Albergue en su memoria.