Las familias del Rey Pelayo temen no regresar tampoco este curso a su centro

La falta de plazos ya no para comenzar las obras pendientes del colegio Rey Pelayo, sino para la redacción del proyecto conjunto que incluyan las reparaciones del suelo y la remodelación con fondos europeos, hacen creer a las familias del centro de la avenida Constitución que acabarán el curso 2023-2024 en el mismo lugar donde lo van a empezar pasado mañana. Es decir, repartidos en los colegios de El Llano y de La Escuelona. El anuncio del Ayuntamiento de que se encargará de redactar un proyecto conjunto para las dos actuaciones, una decisión tomada hace dos días tras una reunión con la consejería de Educación que terminó con la primera brecha seria entre el tripartito y el Ejecutivo de Adrián Barbón –el gobierno local acusó de "inacción" al Principado, algo que causó estupor en el seno autonómico al entender que el Ayuntamiento va a hacer algo que ya era su competencia–, ha sido acogido positivamente por las familias del centro que, eso sí, urgen pisar el acelerador. Quieren, al menos, poder volver al colegio en septiembre de 2024. "Tenemos asumido que este curso ya no nos va a dar tiempo a que todo esté listo", expresó ayer la presidenta de la Asociación de madres y padres del Rey Pelayo, Carla Gallego.

Plazos concretos es lo que piden las familias del colegio Rey Pelayo y plazos es lo que, de momento, ni el Ayuntamiento ni el Principado pueden darles. Por ahora, se mueven en el terreno de las hipótesis, porque ni el gobierno local ni Educación confirmaron los temores de las familias. Las obras en el colegio Rey Pelayo van por dos direcciones, pero se entiende que no tiene sentido hacer dos proyectos diferentes para unos trabajos que pueden interferir unos con otros. Por un lado están las reparaciones en el suelo de la planta baja después de que en enero colapsara un aula de Educación Infantil. Este derrumbe se produjo debido a la acumulación de humedad en los forjados sanitarios del centro a lo largo de los años. Y, por el otro, la remodelación con fondos municipales, pero sobre todo europeos, que debe estar terminada para marzo de 2026 y que se planteó antes del accidente. Esta actuación, se entiende, sí sería compatible con la presencia de escolares en las clases.

El Ayuntamiento se encargará ahora de realizar un proyecto conjunto para incluir las dos actuaciones en una sola licitación. Cuánto costará la reparación del suelo de la planta baja y cuánto durará la obra se desconoce. Los dos informes sobre el estado del edificio realizados tras el derrumbe en enero concluyeron que no era seguro porque, debido al mal estado de los forjados, era perfectamente posible que pudieran producirse nuevos hundimientos. Sí que se concretó, aún con la anterior corporación, lo que había que hacer. Se debe sustituir el 90 por ciento del suelo de la planta baja para lo que es preciso demoler y sustituir el forjado, y de paso asegurar toda la estructura.

Esta actuación, que la anterior alcaldesa, la socialista Ana González, ya avanzó que "sería muy importante", se va a incluir ahora dentro de un mismo proyecto en el que también se contemple la remodelación del colegio con los fondos europeos procedentes del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). Se cuenta con una subvención de Europa de tres millones para una actuación valorada en 3,8 millones. Los fondos están concedidos de forma provisional y ese es un escollo más a sumar a toda la larga lista de complicaciones. Entiende la consejería de Educación que el Ayuntamiento aún tiene que confirmar que cuenta con esta financiación para poder seguir dando pasos. Superada esta meta volante todavía quedarían cosas por hacer. La reparación del suelo debería salir de las arcas autonómicas mientras que la remodelación se costea con fondos municipales y europeos. Esa es la teoría puesto que tanto el Ayuntamiento como el Principado tienen pendientes volver a sentarse a la mesa para determinar qué coste asume cada administración de las obras.

Teniendo en cuenta todos esos factores y sumado a que se estaría hablando de licitar un proyecto muy cuantioso (superior a los cuatro millones de euros) y, por tanto, muy complejo administrativamente, coge fuerza la tesis de las familias de que les será imposible regresar también este curso al Rey Pelayo. Además de superar los trámites administrativos, a ello habría que sumarle completar las obras en los plazos previstos. Las obras del suelo son incompatibles con la presencia del alumnado.

La consejería de Educación mantuvo ya este verano una reunión con las direcciones de los tres colegios para mejorar la estancia de los pequeños del Rey Pelayo lo máximo posible. Las fuentes consultadas ayer en la cartera encabezada por Lydia Espina explicaron que no les era posible ofrecer ningún plazo concreto por el momento. Lo mismo expresaron las fuentes municipales. "Es prematuro aventurar qué plazos va a llevar redactar y licitar el proyecto", puntualizaron. Lo que piden las familias, y a ello se suma también la dirección del Rey Pelayo es pisar el acelerador lo máximo posible.

Carla Gallego comprendió que se haga una licitación conjunta, pero pidió que se haga primero el arreglo del suelo. "Licitar todo el proyecto llevará meses, por eso pedimos que lo primero que se haga sea el suelo", concretó. "No podemos perder más tiempo, porque casi va a ser más complicado el licitar que la ejecución. Lo que no podemos es normalizar que los alumnos estén tres años fuera del colegio", añadió la dirigente de la AMPA. "Estamos muy disgustados con la información que hemos recibido. Ellos son los que deben dirimir responsabilidades y llegar a acuerdos, pero el colegio tiene que arreglarse ya", consideró la directora, Pilar Álvarez, que avanzó que pedirá una nueva reunión con la consejería de Educación dado que no se han puesto en contacto con ellos para explicarles la nueva situación. "Parece complicado que podamos llegar a este curso. Todo depende de acortar plazos y agilizar el proyecto", finalizó.

Sigue el rifirrafe

La situación de las obras del colegio Rey Pelayo ha abierto el primer choque serio entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento. Un choque ayer continuó con un nuevo cruce de declaraciones. La vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, se refirió ayer al asunto. "Lamentamos todos los retrasos que se están cometiendo. Han pasado muchísimos meses y desde el Principado, que son los que tienen la competencia en estas obras, apenas han movido un papel", aseguró. "Estamos preocupados, porque estamos al inicio de curso y por eso nos hemos puesto manos a la obra para que la normalidad vuelva lo antes posible", dijo. Por su parte, la postura municipal generó estupor en la consejería de Educación. El director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, aseguró que en la reunión de hace dos días se produjo en un clima cordial y que ofreció a los dos concejales que participaron, Gilberto Villoria y Ángeles Fernández-Ahúja explicaciones técnicas y de procedimientos "que desconocían".

