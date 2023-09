El Grupo Covadonga se rinde a los suyos

Un día "lleno de emociones y sentimientos" fue el que se vivió ayer en el Real Grupo de Cultura Covadonga, en palabras de su presidente, Antonio Corripio, que afronta sus últimas fiestas sociales al frente de la junta directiva. "Lo hemos hecho con dedicación y humildad, siempre pensando en el presente y futuro del Grupo Covadonga", expresó Corripio, que remarcó el "ejemplo para la sociedad" que representa la entidad.

La jornada estuvo marcada por los tributos. Juan Mieres, socio número 98, recibió su distinción como "Grupista ejemplar". "Eres una fuente de inspiración que ha marcado el camino que debemos seguir", proclamó Antonio Corripio. "Tenía pensado dar un discurso, pero con esta emoción...", manifestó Mieres desde el escenario, agradecido con las felicitaciones que le han llegado en las últimas fechas. "Me han agobiado", bromeaba el gijonés, que ha estado presente en las secciones de tenis, montaña y pelota.

El galardón en reconocimiento a su trayectoria deportiva fue para Luis Miguel del Busto, excoordinador de la sección de baloncesto. "Tu legado es testimonio vivo de pasión, trabajo en equipo y amor por nuestros colores", afirmó el presidente del club. "El deporte marca más en valores que en resultados", apuntó Luis Miguel del Busto, que instó al Grupo a seguir "aportando proyectos y reclamando nuestros derechos".

Los grupistas premiaron la labor de Juan Manuel Rosete, portero de las instalaciones, por sus 25 años como empleado. "Es una persona muy querida y fundamental para el funcionamiento de nuestra entidad", señaló Corripio. "He visto pasar a mucha gente por aquí, es un club en el que se vive mucho todo. Ha sido muy intenso", declaró Rosete.

Los medallistas del club en campeonatos de España e internacionales durante 2022, más de un centenar entre deportistas, técnicos y jueces, también recibieron el calor de los presentes. Uno a uno, salvo los ausentes, subieron los competidores de secciones como atletismo, billar, esquí, kárate, lucha, piragüismo, voleibol o tenis. "Sois un orgullo", comentó Corripio. "Gracias a los que habéis hecho que el Grupo sea mucho más que un club deportivo", aseveró Corripio sobre los empleados, deportistas y socios de la entidad.

El día arrancó con bailes folclóricos a cargo de los Coros y Danzas, tras los cuales tuvo lugar la procesión de la Santina. Los socios y directivos emprendieron el camino hacia el busto de Jesús Revuelta, octavo presidente del Grupo Covadonga. La ofrenda floral a los socios fallecidos precedió a la eucaristía, oficiada por el párroco de La Asunción, Andrés Fernández, que ensalzó los "valores de sacrificio, esfuerzo y unidad" del club.

Andrés Fernández reivindicó el triunfo de la selección femenina de fútbol, del que aseguró que "a veces lo ensombrecemos con cosas deplorables pero humanas", en una referencia velada al caso Rubiales. "Si no es por el sí de una mujer, no existiría la historia de la salvación", indicó en alusión a la Virgen María. El párroco prometió volver más asiduamente a las instalaciones del Grupo, que, un año más, no se olvida de los suyos.