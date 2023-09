La izquierda rechaza la elección "a dedo" de Vidal Gago para la EMA

La oposición de izquierdas ha criticado con dureza la decisión de Foro de recuperar al ingeniero Vidal Gago como gerente de la Empresa Municipal de Aguas. Y la forma de hacerlo: una propuesta directa al consejo de administración del nuevo presidente de la sociedad, el edil Jesús Martínez Salvador, sin ningún proceso de selección previo abierto a otros candidatos. Gago fue gerente durante la anterior etapa de Carmen Moriyón al frente de la Alcaldía. El PSOE lo cesó nombrado a Pedro Menéndez a quien ahora cesa Foro.

"Perplejo" aseguró haberse quedado el edil socialista, y consejero de la EMA, José Ramón Tuero, al ver "el nombramiento de un viejo conocido que no dejó, precisamente, buena impronta en la empresa. Un hombre complicado, de carácter difícil, que no se entendía con los trabajadores y que reconoció públicamente que no informaba de lo que pasaba en la empresa ni a su presidenta, Ana Braña". Tuero hacía referencia con este comentario a la intervención de Gago ante la comisión de investigación por los sobrecostes de la obra del pozo de tormentas de Hermanos Castro y cuyo dictamen fue muy duro con la gestión de los gerentes de la etapa forista.

A esa investigación vincula el edil socialista este regreso. "Es un favor debido de Carmen Moriyón que no fue a la comisión y en la que Gago asumió todo el desgaste", concretó Tuero. Pero más allá de esto el socialista tiene claras dos cosas. Una que Gago "fue un mal gestor y no es una buena opción para una empresa municipal de esta envergadura" y otra que "encima se le elige a dedo, sin selección alguna".

En esa misma línea reflexionaba el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, para quien, "ni parece que el proceso sea el más transparente ni parece que el candidato sea el más adecuado. La gestión de Vidal Gago al frente de la EMA se resume en sobrecostes en los pozos de tormenta y ocultación información al consejo de administración. Alguien que ejerció el cargo como si la EMA fuera patrimonio suyo y no de los gijoneses no es la persona más adecuada". Más allá de lo que opinen de Gago lo que IU entiende es que Foro debe llevar al consejo "las bases de un concurso para la elección de un nuevo gerente al que se pueda presentar Vidal Gago y cualquiera que reúna los requisitos que se establezcan". Y una opinión más en esa línea. "En su mandato anterior hubo muchas irregularidades que quedaron sin explicación y muchas acciones que indicaban el camino hacia la privatización de la EMA que nos preocuparon. Para nosotras es una mala noticia, sin duda", remataba la edil de Podemos", Olaya Suárez. Las tres formaciones votaron en su día a favor del dictamen que afeó la gestión de Gago. Solo votó en contra Foro y se abstuvieron quienes ahora son sus socios de gobierno, PP y Vox. Ambos avalarán su nombramiento Gago.

Apoyo de los socios

La popular Ángela Pumariega, garantiza ayer ese voto sin valorar al elegido al estar la EMA en un área de gobierno competencia de su socio forista. Y recordó que la comisión de investigación "se convirtió en cruce de acusaciones entre Foro y el PSOE. Para nosotros lo más importante era que se supiera qué había pasado realmente con el pozo de tormentas, por qué se había llegado a esa situación. Teníamos una posición mucho más neutral que Foro y el PSOE".

"La designación de los gerentes debe corresponderse con perfiles de confianza y competencia a partes iguales. Vidal Gago atesora la experiencia necesaria. Su destitución fue un mero reflejo del mandato socialista anterior y su propuesta para volver a la gerencia confirma que sus capacidades para hacer frente a la gran responsabilidad de mejorar el servicio municipal de aguas de Gijón siguen vigentes", explicaba la actual portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco.