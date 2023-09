El Grupo busca arrancar al Consistorio un compromiso para el piragüismo en el Piles

El Grupo de Cultura Covadonga acudirá el próximo lunes a la segunda reunión con el gobierno local sobre el anillo navegable del Piles con la intención de arrancar un compromiso por escrito del ejecutivo municipal para promover la compatibilidad de la renaturalización del río gijonés con la práctica del piragüismo con una lámina estable de agua en el mismo.

El tripartito municipal se había comprometido con la directiva grupista a mantener esta reunión antes de aprobar el proyecto de renaturalización del río y licitar las obras, subvencionadas con 2,8 millones de fondos europeos concedidos por el Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Fundación Biodiversidad. Fuentes de la directiva grupista esperan que en la reunión el gobierno local "nos traslade el proyecto que van a someter a aprobación y que debería incluir cómo van a gestionar la práctica del piragüismo en el Piles; cómo van a casar las dos cosas. Esperemos que el proyecto incluya una lámina estable de agua y el compromiso de llevar esto adelante", señalaron ayer las fuentes citadas. Desde el Grupo dan por hecho que con la renaturalización del Piles desaparecerá el anillo navegable tal como lo conocemos, pero insisten en la viabilidad de conseguir una lámina estable de agua mediante la instalación de azudes hinchables donde antes estaban las compuertas.

En una primera reunión entre el Grupo y el gobierno local ya hubo intercambio de pareceres, pero en esta se espera que la entidad deportiva traslade al tripartito los informes y estudios en los que se apoya para defender la compatibilidad medioambiental de la instalación de azudes hinchables, unos estudios que el Grupo ya tiene elaborados desde 2019.

El gobierno local prevé trasladar esos informes a la Fundación Biodiversidad, para que los analice y se pronuncie al respecto. En un encuentro entre la Fundación y el Ayuntamiento ya quedó claro que esa fundación colaboradora del Ministerio para la Transición Ecológica consideró inviable la modificación del proyecto de renaturalización del Piles para incluir los azudes hinchables, dado que no habría tiempo material para volver a evaluar el proyecto y ejecutar las obras en el plazo máximo para cobrar los fondos, sin con esa modificación se siguiera manteniendo la subvención europea.

Tras la ejecución del proyecto de renaturalización cuyas obras concluirán a finales de 2025, el mismo no se podría modificar en los cinco años siguientes, a riesgo de tener que reintegrar la subvención europea. En teoría para entonces se podrían barajar la instalación de los azudes hinchables, pero una intervención así requeriría del permiso de la Demarcación de Costas, al afectar a la zona intermareal del río, y de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, algo que algunas fuentes consideran prácticamente imposible por la normativa sobre barreras en los cauces fluviales.

En la anterior reunión se puso sobre la mesa la alternativa de promover un espacio para el piragüismo en el proyecto de recuperación urbana del antiguo astillero Naval Gijón. Desde el Grupo se entiende que es una mera propuesta teórica, pero que no puede cuajar, porque en la dársena de Naval Gijón "hay fuertes mareas y no se pueden poner diques al mar", además de estar contaminado el lecho marino y de que "los terrenos no son suyos".