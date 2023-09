Juan Mieres Caicoya, un grupista de órdago

Elegante, presumido, activo, deportista de amplio espectro –aunque con especial predilección por las raquetas–, pero sobre todo, por encima de todas las cosas, un grupista que lleva el amor por su club en lo más profundo de su corazón. Así describen los que más quieren a Juan Mieres Caicoya, que el pasado viernes recogió el galardón que le acredita como "Grupista ejemplar" de este 2023. Una condecoración que recibió en medio de una enorme alegría y satisfacción y que los que más le conocen señalan que no solo es merecida. Sino merecidísima. Porque a sus 83 años lleva 60 como socio, y porque sus más cercanos no recuerdan un solo día que, habiendo estado en Gijón, no haya hecho acto de presencia por el Grupo Covadonga.

Comentaba el propio Juan Mieres a LA NUEVA ESPAÑA poco después de conocer el título que ya ha recogido que, en sus 60 años portando el carnet de grupista con orgullo, con lo que más se queda es que con todos los amigos que ha hecho a lo largo de estas seis últimas décadas. Afable en el trato, correcto en las formas, la práctica deportiva siempre estuvo entre sus aficiones predilectas. Quizás como los "sportman" de primeros del siglo pasado, esos que tan pronto brillaban en una disciplina como en otra, Juan Mieres ha probado muchas variantes de actividad física. Es conocido por su gran afición a la montaña, por el tenis, por el squash y por el frontón. Incluso llegó a hacer sus pinitos en el piragüismo. Hoy tan de actualidad. Pasear es algo que le encanta y los que han tenido el placer de intimar con él explican que cuando el verano aprieta en Gijón lo más fácil es ver a Juan Mieres pasear por la playa de San Lorenzo. El grupista ejemplar es de esos habitantes de la ciudad que no entienden la vida sin la arena de la bahía que hay entre el Campo Valdés y el Piles. Un "playu" de aúpa, vamos. Un hombre que no perdona el baño. Y que, eso sí, se cambia en el Grupín de la playa. Cómo no. Juan Mieres es de Somió de toda la vida. Del Somió de ahora y del Somió de antes. Muchas generaciones de su familia antes que él se asentaron en esta parroquia gijonesa. Se ganaron la vida con la agricultura. De él se puede decir que es una persona hecha a sí misma. Comenzó a trabajar con solo 16 años en un negocio de telas que se encontraba en la calle Corrida. Impresionado por estas labores, supo que el mundo de la ropa sería lo suyo. Y dicho y hecho porque el resto de su carrera profesional la despachó siendo representante comercial, primero empezando en unos almacenes y luego adquiriendo la responsabilidad de llevar más marcas nacionales. Siempre fue autónomo y esta ocupación le llevó a viajar mucho por Asturias, Cantabria y León. Quizás por esta razón de Juan Mieres dicen que es una persona minuciosa, que conoce hasta el último paisaje de estas zonas del país. Está casado y tiene cuatro hijos: Laura, Lucía, María y Pablo. Su esposa es María del Carmen Bilbao, también gijonesa de toda la vida, aunque con sus raíces en la zona Centro. Se conocieron bailando en la sala Acapulco. Juan Mieres la sacó a la pista y hasta ahora. Su mujer regentó, por cierto, una boutique de moda en la calle Casimiro Velasco una boutique de ropa llamada "Boutique Paula". Jubilados los dos, viven en Somió, disfrutan uno del otro, y se lo pasan bien saliendo de vez en cuando a cenar por aquí y por allá. La lectura es otra de las aficiones de Juan Mieres. Y dicen de él que es una persona tremendamente metódica. De sus años en la carretera conserva una pasión: los coches. No en el sentido de ver carreras por la tele sino de curiosidad por estas máquinas. Conoce perfectamente el mercado automovilístico, ha tenido como 20 carros y sigue cambiando de vehículo cada poco tiempo. El Grupo Covadonga, claro, es una de las más firmes pasiones de Juan Mieres. Cuentan sus allegados que llegó a tener trato con prácticamente todos los presidentes del club. La querencia por el Grupo se la ha inculcado a sus hijos. Activo, propositivo, proactivo podrían ser adjetivos que le sentaran como un guante a una persona que, sin haber estado nunca en ninguna directiva, siempre trató de aportar a la sociedad grupista desde su parcela. Su vocación por ayudar la regala ahora en la Asociación de veteranos, de la que forma parte. El deporte, decíamos, ha sido otro de sus pilares en la vida. A sus 83 años se encuentra en plena forma, pero una lesión en la espalda le ha obligado en las últimas fechas a reducir su cuota diaria de ejercicio. Además de los ya mencionados paseos por San Lorenzo (con chapuzón incluido) sigue practicando natación y yendo al gimnasio. El mus es otra de las cosas que más le gusta hacer. Y, como no, lo juega en la cafetería el Grupo Covadonga. Cosa que no es de extrañar porque ha quedado muy claro que Juan Mieres Caicoya no solo es un grupista ejemplar. Sino un grupista de órdago.