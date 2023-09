La renovación de los consejos de distrito moviliza a 1.300 asociaciones de la ciudad

A más de un millar de entidades del entramado asociativo de la ciudad –en concreto a las 1.323 asociaciones vecinales, culturales, deportivas, sociales, educativas, juveniles, de mujeres y de mayores que están inscritas en el registro municipal de asociaciones– acaba de movilizar el Ayuntamiento de Gijón para reactivar el funcionamiento de los consejos de distrito. Uno de las más importantes vías de participación ciudadana que ahora mismo existen en la ciudad. Aunque no sea del agrado de todos. Y aunque en algún tiempo se convirtieran en campo de batalla por las discrepancias entre Ayuntamiento y movimiento asociativo sobre su funcionamiento, nivel de decisión de los vecinos y ejecución real de sus acuerdos. Sobre todo, en lo que tiene que ver con las obras del presupuesto municipal que se definen desde esos consejos.

La exigencia de abrir el Ayuntamiento, como gran gestor de la ciudad, a un proceso de participación real movilizó a los vecinos en los despachos, en los consejos de distrito y en la calle. El debate sobre cómo dar a los ciudadanos más que voz en lo que decida su ayuntamiento sigue abierto a partir de las propuestas que se fijaron durante la elaboración de la Agenda Urbana 2030 en el anterior mandato.

El proceso de renovación de los miembros de los consejos de distrito que se acaba de ponerse en marcha llega tras la constitución de la nueva Corporación. Es por tanto un movimiento obligado pero, en este caso, y por el cambio de gobierno que ha dado el mando al tripartito que conforman Foro, PP y Vox bajo la batuta de la forista Carmen Moriyón desde la Alcaldía, es el primer paso para ejecutar algunos ajustes que tiene en mente la concejalía de Distritos, en manos del popular Guzmán Pendás.

El edil es también el responsable de Participación, Atención a la Ciudadanía, Mercados, Consumo, Cooperación al Desarrollo e Inmigración. Aumentar la frecuencia de sus reuniones y darles mayor protagonismo son algunos de los objetivos que Pendás tiene para los consejos de los seis distritos en que se divide la ciudad: Este, Oeste, Sur. El Llano, Centro y Rural.

Lo que ahora se pide a las entidades –y para ello tienen de plazo hasta el próximo día 18– es que formalicen sus propuestas de candidatura si están interesadas en formar parte de la representación ciudadana que hay en cada uno de los seis distritos. Una representación que incluye hasta un máximo de 10 representantes de las asociaciones vecinales del ámbito –sin que ninguna asociación pueda tener más de cinco miembros– y un representante por cada uno de los grupos en que se han dividido al resto de las entidades: culturales, deportivas, sociales, comunidad educativa, jóvenes, mujeres y mayores.

Si se recibe una sola candidatura por cada grupo de entidades y el máximo en el caso de las asociaciones de vecinos, el Ayuntamiento elevaría a definitiva esa representación. Si hay más de una candidatura tendrían que llegarse a un consenso entre las entidades y asociaciones para presentar la propuesta final al Ayuntamiento. Y si no hay acuerdo la decisión final sobre quien irá al consejo saldrá de un sorteo.

Esas son las condiciones que se han especificado a todas las entidades a través del Servicio de apoyo a distritos. La misiva también se ha enviado a quienes fueron miembros de los consejos de distrito durante la anterior Corporación y a los grupos municipales, centros de salud y Alcaldía ya que todos ellos también tienen plaza en estos consejos. El actual reglamento da a la Alcaldía la posibilidad de, previa consulta a las asociaciones vecinales de cada territorio, incorporar a cada consejo a tres vecinos de reconocido prestigio.

La intención de el popular Guzmán Pendás y su equipo es dar mayor protagonismo a los consejos de distrito y fomentar su acción tanto como proponentes de ideas como en su condición de evaluadores de la gestión municipal en sus territorios. Eso sí, se recuerda desde la concejalía, teniendo claro que son un órgano consultivo. Sus decisiones no son vinculantes.

El gobierno también quiere recuperar el formato de presupuestos participativos pero no para el año que viene, cuya propuesta presupuestaria debe empezar a preparar en breve la edil de Hacienda, María Mitre para llevar al Pleno antes de que acabe el año. Por un lado, no hay tiempo suficiente para hacerlo. Por el otro, la concejalía de Participación y Distritos entiende que no tiene sentido acumular nuevas obras de distritos cuando aun no se han terminado las pendientes. El reto es que los presupuestos participativos se tramiten en 2024 para incluir las propuestas en el presupuesto de 2025.

Gijón, distrito a distrito

Organización en distritos. Los distritos constituyen divisiones territoriales del municipio y están dotados de órganos de gestión desconcentrada para el impulso y desarrollo de la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora. Corresponde al Ayuntamiento Pleno modificar la división del término municipal en distritos, así como su número, límites territoriales y organización. Los distritos se subdividen en barrios. Gijón se divide en seis distritos: Distrito Centro. Comprende los barrios de El Centro, Cimadevilla y Laviada. Distrito Este. Comprende los barrios o zonas de La Arena, El Coto, El Bibio y El Parque, Las Mestes, Viesques y Ceares. Distrito El Llano. Comprende el barrio de El Llano. Distrito Sur. Comprende los barrios o zonas de Pumarín, Montevil, Contrueces, El Polígono, Nuevo Gijón/La Peral, Santa Bárbara, Perchera-La Braña, Roces y Nuevo Roces. Distrito Oeste. Comprende los barrios o zonas de La Calzada, Jove, Tremañes, El Natahoyo y Moreda. Distrito Rural. Comprende la zona periurbana y las parroquias rurales de Baldornón, Cabueñes, Caldones, Castiello Bernueces, Deva, Fano, Fresno, Granda, Cenero, La Pedrera, Leorio, Llavandera, Porceyo, Poago, Roces (rural), Ruedes, San Martín de Huerces, San Andrés de los Tacones, Santurio, Serín, Somió, Vega y Veriña.

Los consejos de distrito