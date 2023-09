"El arte debe ser estético, está para ser visto, pero sin carga social no tiene sentido"

La artista Rosalía Vázquez (Gijón, 1997), acaba de inaugurar en el Antiguo Instituto su exposición "Muyeres", una ambiciosa apuesta en la que aúna dos de sus proyectos: "Mozas", una serie de retratos a históricas del feminismo asturiano, y "Hair Pieces", una serie más conceptual.

–¿Las series nacieron a la vez?

–Una me llevó a otra. Empecé por "Hair Pieces", más conceptual, y después le siguió "Mozas", que es más fotoperiodística. Tenía sentido que en la exposición se pudiesen ver las dos partes, la contemporánea y la tangible.

–¿El nexo de unión es el feminismo?

–Y me costó trabajo dar con él. Me suele pasar, cuando estoy inmersa en un proyecto, que tirando de distintos hilos y referencias para documentarme se me acaban ocurriendo ideas para un proyecto distinto. En este caso sí hubo una cuestión ideológica, y creo que el arte, sin carga social, no tiene sentido.

–¿Se considera más artista que fotógrafa?

–Me cuesta identificarme, pero supongo que me considero artista, en genérico (ríe). En esta exposición, la parte conceptual, la de "Hair Pieces", son piezas hechas con mi propio pelo. Me lo corté al menos tres veces para poder acabarlo. Todas la fotos se componen de unas miniesculturas que instalo sobre un cuerpo y esta acción la plasmo a través de la fotografía. Pero también creo que la parte de la exposición más conceptual no acaba de tener todo el sentido si no se junta con la otra. El arte conceptual puede resultar un poco volátil, sobre todo quienes no hayan estudiado la materia. En este caso, creo que la exposición es de fácil comprensión porque están las dos vertientes.

–En "Mozas" salen trece mujeres. ¿Cómo fue la selección?

–Hice una pequeña investigación previa sobre el feminismo en Asturias, y cuando lees el listado hay muchos nombres que te suenan. A nada que te informes sobre el feminismo en nuestro territorio, el nombre de Maricuela te va a salir. El resto de la selección surgió un poco tirando de ese hilo conductor. Y hay casos como Carmen García, otra mujer destacadísima, que no la fotografié porque quería que me escribiera uno de los textos de la muestra.

–Quizás no todas sean tan conocidas.

–Ya, pero por ejemplo a Paz Fernández Felgueroso, que es una mujer brillante, todo el mundo sabe quién es. O Pilar Sánchez Vicente. Quizás haya dos nombres que, aunque lo merecen, no sean tan conocidos. Pienso en Eva Lázaro (abogada del Centro Asesor de la Mujer), a la que tengo un especial cariño ya que a mí me ha ayudado con temas personales. Y pienso en María Ramos Aparicio (militante del PCE), que tiene una historia increíble de lucha. En cualquier caso, esta selección es solo una muestra de todas las mujeres que podrían estar.

–Aunque esta otra parte se centre más en el fotoperiodismo, hay también una intención estética.

–Sí, la estética me interesa mucho. En este caso son trípticos. La pieza central es en blanco y negro, la de arriba está en color azul y la de abajo en color rojo. Eso recuerda a distintas técnicas analógicas, como los virajes, que se hacían antiguamente. En cuanto a las fotos en sí, les dije a ellas que quería retratarlas tal y como eran. Les pedía que conversasen conmigo y me contasen su idea del feminismo para que eso se trasmitiese a la imagen. La parte en azul retrata lugares que son significativos para ellas y, la parte roja, elementos con los que se identifican. Pilar Sánchez Vicente me pidió que fotografiara un sepulcro, y en otros retratos hay objetos, partes del cuerpo, un pañuelo de una manifestación feminista, una cocina de carbón...

–¿El arte debe ir más allá de ser algo bonito y hacer pensar?

–Yo soy muy estética y en mi caso ambas cosas confluyen. Por muy incongruente que suene, para mí el arte tiene que ser estético, porque está hecho para ser visto. Pero la estética, sin pensamiento, provoca vacío.

–La muestra, entonces, quiere reivindicar el sentimiento feminista.

–Y generar debate. Que vayan un padre con su hijo, o dos amigas o amigos, quien sea, y comenten qué están viendo y qué piensan sobre ello. Hay un texto en vinilo al fondo que explica cuál es mi idea y que luego te permite ver toda la muestra ordenada. Pero yo, muchas veces, lo hago al revés y prefiero ver primero la muestra y leer los paneles al final, para tener primero mi propia idea sobre lo que me quiere transmitir el artista y después comparar mi percepción con la suya.

–¿Es difícil ganarse un hueco en el mundo del arte en la región?

–Yo Bellas Artes lo tuve que estudiar en Pontevedra porque aquí no había. Aunque sí pude hacer el Bachiller artístico en La Laboral, que es bastante bueno. Creo que ser artista es difícil en cualquier parte, pero yo, aunque estudio fuera, en mi trabajo hablo de mi comunidad autónoma, y por eso lo quiero presentar aquí. También he de decir que con la Fundación de Cultura yo solo he recibido facilidades. Es un sector difícil, pero en Gijón la gente con la que yo he trabajado siempre ha sido impecable.