Formación y nuevo convenio por el servicio de Bomberos a El Musel

El Ayuntamiento negocia con la Autoridad Portuaria un convenio que regule las intervenciones del servicio de Bomberos en sus terrenos. Con un primer borrador, "ya avanzado" y en fase de revisión por los servicios jurídicos, el gobierno local espera resolver así un convenio que llevaba más de un lustro pendiente de concretarse y que permitirá regular unas intervenciones que, además, se reforzarán con un plan de formación a los efectivos. "Nuestra prioridad era mejorar la calidad de las intervenciones que ya se hacían, porque son muy específicas y muy diferentes a las que se realizan en el resto de la ciudad. El Puerto ha sido muy colaborador y ha manifestado una muy buena disposición desde el principio", agradece Nuria Bravo, edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Cuál será la remuneración económica del Puerto al Ayuntamiento por este nuevo convenio se mantiene por ahora en secreto por ambas partes, que también recuerdan que ese borrador sigue sin ser definitivo y que, por tanto, podría sufrir aún cambios en detalles de su contenido. "Pero sí habrá un acuerdo económico, y lo que vamos a hacer es destinar ese dinero sobre todo a formación y a completar la compra de material que necesitamos para poder realizar las actuaciones allí, que son muy específicas", ahonda Bravo, que señala que para su equipo la pieza clave de este acuerdo era poder facilitar clases técnicas para la plantilla.

Aclara la edil que un servicio como el de Bomberos está sobradamente formado para realizar su trabajo, pero explica que las intervenciones propias de un entorno industrial o portuario tienen peculiaridades que las diferencias de los avisos ordinarios de entornos urbanos. Y pone un ejemplo: "Hace menos de un mes tuvieron una actuación en altura, por un operario que se quedó enganchado por los brazos. Es solo un ejemplo, pero las intervenciones que se hacen en un puerto son siempre muy específicas, más complejas", señala.

La idea del gobierno local es que estas formaciones a los bomberos incluyan también, además de clases al uso a todo el personal, sesiones de simulacros en las propias instalaciones de El Musel para ensayar la resolución de posibles incidentes, una idea que en principio la Autoridad Portuaria avala y que ayudará a sacar adelante.

En los últimos años el debate sobre las intervenciones del servicio municipal de Bomberos en El Musel salió a colación en varias ocasiones. La falta de un convenio que regulase este servicio –el último que había estado vigente había caducado en 2017, pero Bomberos seguía y sigue acudiendo a terrenos portuarios cuando es requerido– fue reclamado varias veces por la oposición en el anterior mandato, llegando a sugerirse la posibilidad de que, si no se lograba un acuerdo para un nuevo convenio, la Autoridad Portuaria debería tener que costearse su propio servicio de extinción de incendios. Esta opción, no obstante, nunca se vio como una alternativa viable. "Podrían crear uno, pero creemos que un convenio con Bomberos es más efectivo y que nos ayuda a no duplicar servicios. Es cierto que hay puertos que tiene a su propio personal, pero también que nuestro puerto está muy cerca del casco urbano y que lo más efectivo es sacar adelante un convenio", detalla la edil de Seguridad.

Por ahora, la negociación está en fase "de diálogo muy fructífero" y con ese primer borrador de convenio que ambas partes podrían dar por bueno y que se encuentra bajo revisión para depurar cualquier error jurídico. Y el acuerdo de remuneración económica del futuro convenio también cuenta con un visto bueno inicial por ambas partes. Si todo va bien, la firma definitiva del acuerdo se programará para finales de este mismo año. "Es algo que nos interesaba especialmente para poder formar al personal en intervenciones ya conocidas, como en buques y alturas, pero también para hacer protocolos concretos en posibles requerimientos nuevos, como podría ser el caso de la regasificadora. Las conversaciones han ido muy bien", se felicita la concejala, que agradece también "la tan buena disposición del Puerto", que ha sido "muy colaborador" con la hoja de ruta que presentó el nuevo gobierno local.