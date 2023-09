Dos gijoneses atrapados por el seísmo: "Marrakech se convirtió en una ratonera"

Pilar Antolín Eguiguren y su hijo Luis tienen grabado a fuego un momento: las once y once de la noche del pasado viernes, justo el instante en el que la tierra comenzó a temblar y el riad (palacete) en el que estaban alojados en Marrakech amenazó con venirse abajo. Esta familia gijonesa, de vacaciones en Marrakech, estaba en la habitación cuando "se empezó a mover todo". "Nos pusimos la almohada tras la nuca para protegernos. Como no paraba, terminamos saliendo de la habitación y todo era una polvareda. Las casas no tenían estabilidad y se venían abajo. La nuestra aguantó porque colindaba con el palacio real, fue lo que nos sostuvo", relató Pilar Antolín.

Luego vino una noche que tardarán en olvidar. "Los hombres estaban dedicados a quitar los escombros, la mujeres se pudieron en una carretera, que era más segura. Nosotros nos fuimos con ellas y pasamos la noche al raso, con los puesto, porque solo nos dio tiempo a coger la documentación", continúa. "Fue horrible, no dejaba de pasar gente sangrando. Marrakech estaba colapsado, se convirtió en una ratonera, no podían pasar ni los bomberos ni las ambulancias. Nos vimos solos, abandonados, sin conocer el idioma ni entender lo que estaba ocurriendo", prosigue Pilar Antolín. "No puedo revivirlo, me entran ganas de llorar", confiesa. A las cinco y media de la madrugada pudieron volver al riad a recoger sus cosas. "Nos dijeron que nos fuésemos, que había peligro de derrumbe. Cogimos un taxi y nos fuimos al Aeropuerto para intentar conseguir un vuelo", añade. Allí durmieron la noche del sábado y tenían previsto hacer los mismo este domingo. "Las autoridades no nos están ayudando. Les llamamos y nos dijeron que no pensaban hacer nada, porque no había fallecidos ni heridos. Hemos conseguido un vuelo para este lunes a costa de pagar 2.000 euros, son unos precios prohibitivos. La comida corre de nuestra cuenta", dice. Tendrán que partir a las seis de la tarde de este lunes, para llegar a Madrid y partir luego en autocar hacia Gijón. "En cuanto llegue voy a reclamar la devolución del dinero que he perdido", asegura esta gijonesa.