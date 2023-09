Moriyón, ante su lista de tareas

Carmen Moriyón volvía a coger entre sus manos el bastón de mando de Gijón el pasado 17 de junio. La forista repetía como Alcaldesa de su ciudad aunque, en esta ocasión, con la singularidad de ponerse al frente del primer gobierno tripartito de Gijón. Un gobierno con los tres socios de la derecha local y avalado por dos pactos previos: uno firmado por Foro con el PP y otro también de Foro pero con Vox. Moriyón y sus socios dejaron las cosas claras desde el minuto uno sobre por donde iba el cambio que proponían para Gijón. Bastaron tres medidas: recuperar el diseño original del Muro para eliminar cualquier recuerdo del judicializado "cascayu", abrir los parquímetros de la zona azul a los conductores con coches sin distintivo ambiental para que pudieran volver a aparcar y conseguir una contratación de urgencia para garantizar que hubiera toros en El Bibio en agosto.

Tres medidas de impacto para los primeros días de cuatro años de mandato. Luego hubo que centrarse en organizar el día a día de la vida en la Casa Consistorial y atender las obligaciones de un Gijón entre fiestas y Feria de Muestras. Hoy vuelven al cole miles de niños y niñas en Gijón. Una "vuelta al cole" que en el Ayuntamiento se adelantó a la semana pasada con la constitución de las comisiones y la organización del Pleno de este miércoles. A unos y otros les toca coger la libreta para apuntar sus tareas. Y no son pocas para Carmen Moriyón y el gobierno de Foro, PP y Vox.

Un gobierno en busca de unidad y estructura. Uno de los trabajos más importantes que va a tener el gobierno es, precisamente, hacerse gobierno. Ello supone completar esa estructura directiva que ejecute la acción de las concejalías a partir de la dirección política de cada uno de sus titulares pero también engrasar las relaciones de Foro, PP y Vox como miembros de una sociedad de gobierno con solo semanas de relación. Las posturas de Vox en asuntos como, por ejemplo, la defensa de la lengua y cultura asturiana y la igualdad, ya han hecho torcer el gesto a sus socios en alguna ocasión. A nivel privado y a nivel público con votaciones en distintos sentidos de los ediles del tripartito en el Pleno.

Un primer presupuesto con el compromiso de bajar impuestos. A estas alturas del año es cuando hay que poner a toda máquina el motor del diseño de las cuentas del año que viene. Primero hay que presentar las ordenanzas fiscales y luego el presupuesto. Un trabajo en el que se estrena la edil forista María Mitre al frente del área de Hacienda, que completó no hace muchos días su equipo directivo de trabajo. Cuadrar las cuentas de un ayuntamiento de la envergadura del de Gijón no es fácil y menos lo será cumpliendo con el compromiso electoral de los partidos que ahora conforman el gobierno de bajar los impuestos a los gijonesas. El pacto de gobierno entre Foro y PP habla de "revisar a la baja" la fiscalidad de autónomos, familias, comercios y empresa y de las transmisiones patrimoniales. Eso sí, con un matiz importante: "dentro de los márgenes que permitan mantener los ingresos ordinarios del Ayuntamiento".

En el apartado de fiscalidad del documento firmado con Vox se fija reducir el IBI a lo largo del mandato y la plusvalía mortis causa con una bonificación al 95%. Toca ver en la propuesta de ordenanzas que presente el gobierno para 2024 si se empieza a transitar ese camino. Desde luego, lo que no aparecerá con el tripartito será el IBI para ricos que tanta polémica generó en el anterior mandato. La congelación de impuestos, tasas y precios públicos parece una opción más viable que su reducción en un Ayuntamiento que debe mantener su estructura y dar cobertura a unas empresas municipales con cada vez más problemas en sus arcas. Y no hay que olvidar que también hay que rematar este 2023 de prórroga presupuestaria. Tras las modificaciones que van a pleno el miércoles quedan menos de cinco millones de remanente. El Grupo Ayuntamiento maneja un presupuesto consolidado superior a los 350 millones de euros.

Manos a la obra para una nueva movilidad. Aunque el Pleno ya dio orden de retirar el recurso judicial que mantenía viva la ordenanza de movilidad lo cierto es que el proceso aún no se ha completado por lo que Gijón sigue manteniendo la normativa que llevaron a los tribunales Foro y PP. Una vez anulada le tocará al nuevo gobierno impulsar otra. Y eso no es un trabajo fácil. Más si se hace coincidir con el diseño de un nuevo Plan de Movilidad, como también comprometió el tripartito. Toca ponerse manos a la obra al tiempo que se busca la forma para ejecutar la obligación legal de tener zonas de bajas emisiones en Gijón. El anterior gobierno consiguió fondos europeos para desarrollarla en La Calzada con el fin de minimizar los efectos de la contaminación en la zona oeste. El nuevo gobierno ve más factible cumplir con la ley simplemente nombrando ZBE a Cimadevilla con las restricciones al tráfico que ya tiene y dejando el operativo de La Calzada como meramente informativo. Otro de los quebraderos de cabeza de la concejalía de Pelayo Barcia está en Emtusa. Los planes de mejora de las cocheras y compra de más autobuses pasaban por unos fondos europeos que no van a llegar y el aumento de viajeros tras el covid se está consiguiendo con una rebaja de tarifas cofinanciada con el gobierno de España que no podrá prolongarse toda la vida.

Los fondos europeos, una herencia millonaria en lo bueno y en lo malo. Hay herencias que dan para mucho. Al gobierno del tripartito le toca asumir, en lo malo y en lo bueno, la herencia de proyectos que con financiación europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia consiguió el gobierno de PSOE e IU liderado por Ana González presentando iniciativas a decenas de convocatorias. Los compromisos alcanzados y, que ahora toca ejecutar, suman cerca de 37 millones de euros. Pero a falta de resolución hay otras iniciativas a la espera de respuesta que podrían sumar casi 20 millones más a esta cifra. Es mucho dinero para Gijón al que el actual equipo de gobierno no está dispuesto a renunciar aunque no estuvieran de acuerdo en su momento con el fondo o las formas de algunas de esas actuaciones. Sobre todo las de movilidad.

Ahora hay que ejecutar, y en plazo para no perder el dinero de Europa. Y toca afrontar los problemas que conllevan algunas de esas iniciativas. Por ejemplo la pérdida del anillo navegable que conlleva la renaturalización del río Piles y que provocó que el Grupo llevara al Ayuntamiento ante los tribunales. Hoy mismo hay una reunión entre el Grupo y el gobierno para intentar llegar a un acuerdo antes de sacar a licitación las obras del río. También se han complicado las cosas –en un capítulo más de su ya larga y complicada historia– con las operaciones de barrios degradados a partir de un problema en el proyecto de la Obra Sindical de Contrueces. Hay desbloquear ya la situación de parálisis generada por las discrepancias entre una constructora que dice que hay fallos graves en el diseño y el arquitecto que asegura que su proyecto es viable para no tener que ir a una nueva licitación que pueda poner en peligro cumplir los plazos que exige Europa. Y también hay una variable europeísta en la compleja situación del cerrado colegio Rey Pelayo. Las obras necesarias para solventar los problemas de estructura que se evidenciaron con el accidente de hace meses se han solapado con el proceso para hacer una reforma integral del edificio a partir de la financiación de Europa. Principado y Ayuntamiento están enfrentados ahora sobre el tema. Sobre quien tiene que encargarse de ello y pagarlo.

Del plan de vías a Naval Gijón, proyectos que hacen ciudad. Hay obras de ciudad y proyectos que hacen ciudad. Las primeras se resuelven en meses o años y los segundos en uno, varios o muchos mandatos. Depende de las complicaciones. Gijón tiene muchos proyectos de ciudad en mente o en redacción. Algunos no dependen directamente del Ayuntamiento pero a quien esté en el gobierno municipal toca estar vigilante para que nadie se despiste de su cumplimiento. Moriyón ya sabe lo que es estar pendiente del plan de vías, la estación intermodal o el vial de Jove. Más pendiente debe estar ahora que parece que hay luz al final del túnel de unos proyectos que suman décadas de enredos. Luego están las propuestas de impulso municipal que también necesitan de tiempo para ser realidad. Moriyón hereda alguna tan importante como la ampliación del Parque Científico en La Pecuaria como vía de promocionar el gran motor económico y de vida que es la Milla del Conocimiento para Gijón. De tanta envergadura como ese proyecto son otros con los que la Alcaldesa se ha comprometido de forma firme: el desarrollo del suelo de Naval Gijón una vez eliminada la carga judicial y la reforma del paseo del Muro. Dos propuestas que tienen en común recuperar la fachada marítima gijonesa. Y que necesitan mucho mucho dinero. Más si Foro sigue adelante con su propuesta electoral del soterrar el tráfico en el Muro. Algo que no ven sus socios de gobierno. Por ahora el compromiso es encargar informes técnicos. Luego, ya se verá. De todos estos proyectos se habla en los pactos de gobierno. O por lo menos en el pacto de Foro con el PP donde también hay un compromiso de "receptividad manteniendo la cautela" a las propuestas del Sporting sobre la ampliación de El Molinón.

