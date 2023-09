Multitudinario tributo a la fidelidad grupista: "Esta es vuestra segunda casa"

El pabellón central de las instalaciones de Las Mestas del Real Grupo de Cultura Covadonga se quedaba pequeño ayer para acoger los recuerdos concentrados en la emotiva gala de distinciones. La entidad sociodeportiva cerró sus fiestas sociales de 2023 homenajeando a 327 socios de honor –aquellos que cumplen medio siglo en las filas del club– y a 411 socios de mérito, los que acumulan 35 años o más en el Grupo y cuentan con más de 65 años de edad. No todos pudieron asistir , aunque los presentes se esforzaron en que sus aplausos resonaran tanto o más que los dedicados a quienes sí comparecieron en el encuentro. "Son décadas respaldando y renovando vuestro compromiso con una entidad que muchos consideráis vuestra segunda casa", afirmó Antonio Corripio, presidente del club, que celebró la "lealtad y confianza" de los socios condecorados.

Pelayo Arias, responsable de comunicación del Grupo, se encargó de nombrar a los socios distinguidos, que recibieron una imagen de la Santina –los de mérito– y una insignia –los de honor–. Lo hizo de cuatro en cuatro para agilizar el acto. Muchos premiados coincidían en la complejidad de quedarse con un solo momento de entre todos los vividos en el seno del club. "Tengo miles de recuerdos, son 56 años como trabajador y deportista", declaró Luis Rodríguez, socio de mérito. María Jesús San José, también socia de mérito, acudió a la gala junto a su marido, Mariano Castro. Si tiene que explicar sucintamente qué significa el Grupo Covadonga para ella, no titubea. "Es deporte, amigos y un lugar agradable donde podemos hacer de todo", resumió. Su padre era socorrista en el club, por lo que la vena grupista ha estado presente en la vida de María Jesús San José desde pequeña.

"Sois un faro para quienes, con menos años y experiencia, estamos obligados a guiarnos a través de vuestro legado", expresó Antonio Corripio, que agradeció a los premiados por "la senda que habéis dejado marcada". Fue Pedro Antonio Abejón el primero en levantarse de la silla para recoger su distinción como socio de mérito en una ceremonia en la que muchos familiares arroparon a los suyos en un día tan especial. Los laterales del recinto estaban atestados de gente debido a la gran afluencia, pero no importaba estar de pie.

El matrimonio formado por José Luis Suárez y María del Carmen Sierra, con la imagen de la Santina en mano, no podía ocultar su felicidad como socios de mérito de la entidad. "Nuestros niños empezaban a hacer deporte y como del colegio los pasaban para el Grupo, pues querían hacerse socios, así que nos hicimos los cinco", contó Suárez. El vínculo de José Luis Suárez con el Grupo trasciende hasta lo material, ya que participó en las obras de replanteo del equipamiento. "Estuve en los cimientos", reivindicó. De hecho, ambos estuvieron presentes en la inauguración de las instalaciones de Las Mestas. Aún no eran socios y probablemente no se imaginaban el significado que tendría el club en sus vidas.

Apoyada sobre su bastón y con la ayuda de su hijo José Rey, Carmen Núñez se dirigió a una de las mesas donde recibió la insignia que le acredita como socia de honor del Grupo Covadonga. El sentimiento grupista corre por la familia. Poco después, al propio José también se le entregó la condecoración, al igual que a sus hermanos David y Nacho. Además, entre los galardonados como socios de honor se encontraban, entre otros, Marcelo Palacios, fundador de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) y Florentino Fano, fundador de Funeraria Gijonesa.

"Habéis sido vosotros los que habéis hecho posible esta herencia perdurable de la que todos nos sentimos tan orgullosos", incidió Antonio Corripio. El Orfeón del club brindó la nota musical de la cita y puso en pie a los presentes, que entonaron el himno de Asturias antes de dar paso a una masiva foto de familia con todos los socios distinguidos y la directiva del Grupo Covadonga. Posteriormente, los asistentes disfrutaron de un vino de confraternización para poner fin a una mañana en la que el Grupo Covadonga premió la fidelidad de los suyos.