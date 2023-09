Rodrigo Rato, en la presentación de su libro en Gijón: "Habría que meditar sobre la impunidad de las instituciones"

Pasó de puntillas y quiso esquivar la actualidad política, cuando aún está sin conformar el nuevo gobierno de España. "El que acierte", se limitó a contestar Rodrigo Rato, que fue vicepresidente del Gobierno con José María Aznar, cuestionado sobre cuál considera que es el mejor candidato para dirigir el país. El expolítico del Partido Popular abrió el curso del Ateneo Jovellanos, con un lleno en el salón de actos de la Escuela de Comercio, en el que presentó su libro "Hasta aquí hemos llegado". "No haré predicciones sobre el futuro, pero en las últimas semanas tengo la sensación de los años 50 y 60 en Francia, cuando acaba la cuarta República. Queda por ver quién es De Gaulle y quien hace el papel de Argelia", indicó.

Rodrigo Rato, que ya ha cumplido la sentencia de prisión por un delito de apropiación indebida por la emisión y uso de las tarjetas "black", de Caja Madrid y Bankia, se encuentra ahora pendiente de otro juicio por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. "Tengo razones y pruebas contundentes que demuestran mi inocencia, pero es algo que te agota psicológicamente, vives con una espada de Damocles en tu cabeza", señaló, al mismo tiempo que criticó sobre su anterior proceso que no se respetase el secreto de sumario. También cuestionó a la administración. "No es normal que no tenga que pagar las costas, como cualquier ciudadano, cuando pierde". Y añadió tajante: "Habría que meditar sobre la impunidad de las instituciones".

Respecto a la situación económica actual Rato indicó: "La presidenta del Banco Central Europeo pidió perdón, eso nunca pasa, en el 2008 no lo pidieron, y ahora sí, indudablemente se equivocaron no viendo la inflación, lo que habrá que ver es si están acertando o no ahora".

Cuestionado por los asistentes a la charla, Rato se posicionó con Aznar antes que Rajoy, y no se pronunció entre Pedro Solbes (PSOE) o Luis De Guindos (PP) como mejor Ministro de Economía.