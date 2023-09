Los vecinos plantean hacer vinculantes los grandes acuerdos de consejos de distrito

La reactivación de los consejos de distrito, con la llamada a más de 1.300 asociaciones para recuperar el proceso de participación ciudadana tras el cambio de gobierno, cuenta por ahora con la predisposición de las entidades vecinales, pero también con ciertos recelos por "los antecedentes" de un mecanismo de consulta que, a juicio de los apelados, "tiene un amplio margen de mejora". Sugieren, por ello, una fórmula que permita que los grandes acuerdos tengan que ejecutarse obligatoriamente. "Entendemos que por cómo funcionan los consejos no puede haber un carácter vinculante, pero sí habría que buscar mecanismos para que las decisiones de los vecinos sí sean vinculantes en el sentido de que lo que se decida en común deba tenerse en cuenta", señala Manuel Cañete, presidente de la federación de asociaciones vecinales de la zona urbana (FAV). "Vamos a volver a presentarnos, pero en el anterior mandato estuvimos a punto de dejarlo porque los consejos estaban absolutamente inactivos y la zona rural, abandonada. Por ahora, vamos a darle al nuevo gobierno un voto de confianza", completa Miguel Llanos, homólogo de la federación rural "Les Caseríes".

Las entidades tienen hasta el próximo día 18 para formalizar sus candidaturas como representantes en los seis distritos: Este, Oeste, Sur. El Llano, Centro y Rural. Los vecinos entienden que la configuración será similar a la de los últimos años. "Está bien que se reactiven y ojalá esta vez se tomen de una vez en serio. Como en todo, siempre hay proyectos que se intentan poner en marcha y luego quedan un poco varados. En este caso, fomentar la participación ciudadana es fundamental porque los vecinos de a pie de calle son los que mejor conocen las necesidades de una ciudad", explica Carlos Arias, líder vecinal de La Calzada y una de las asociaciones más involucradas en la dinamización de la zona oeste.

José Miguel Bernardo, líder vecinal de Nuevo Roces, una asociación muy reivindicativa del distrito sur, se muestra crítico con el funcionamiento de estos organismos: "Hasta la fecha, los consejos de distrito se han limitado a presentar presupuestos municipales aprobados con anterioridad y a repetir la dialéctica plenaria entre partidos políticos". Y sugiere, para mejorarlos, dos medidas. La primera, determinar un mínimo de información que se tenga que hacer llegar a estos consejos antes de aprobar una medida en Pleno. La segunda, incrementar la dotación económica en los presupuestos municipales para poder cumplir con estas decisiones vecinales. El líder de Nuevo Roces aboga, además, por reformar el reglamento para que los acuerdos sí sean vinculantes. "Si no es así, quedará esa vinculación a la empatía del gobierno de turno, lo que nos llevará a más de lo mismo", asegura.

Christian Guisado, de El Coto, incide en la idea del voto de confianza que señala Llanos: "Todos estamos de acuerdo en que tienen que mejorar, pero para que mejoren tienen que seguir funcionando y, para eso, tenemos que seguir participando. Desde fuera no se pelea lo mismo que desde dentro". Tilda estos grupos como "herramientas de participación valiosísimas" y explica que el retraso de las obras que surgieron por sus acuerdos no son un caso aislado. "Las del plan de barrios de 2019 van con el mismo retraso, así que no es lo único que falla. Nosotros vamos a seguir participando con normalidad", concreta.

En el distrito centro, Sergio Álvarez, líder vecinal de Cimadevilla, asegura que los consejos son "estructuras necesarias" en cualquier ciudad pero "siempre y cuando sean y sirvan realmente para la participación real y no como un mero trámite". "Y llevamos años, no solo en el mandato anterior, quedándonos muy lejos de una participación real", lamenta el responsable, que considera que los presupuestos participativo cuentan con poca financiación y que su porcentaje de ejecución es muy bajo. Él también aboga por reforzar el poder de decisión de los grupos: "Las decisiones que se establezcan democráticamente deben ser vinculantes. Si no, hablamos de una participación fantasma".