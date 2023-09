La fuerte tormenta que azotó Gijón deja cerca de un centenar de árboles dañados: "Fue una noche muy movida, estuvimos a tope"

Árboles caídos, coches dañados, varias calles anegadas de madrugada e inundaciones en locales. La intensa tormenta que azotó Gijón la pasada madrugada dejó importantes daños en distintos puntos de la ciudad y más de medio centenar de intervenciones por parte de los integrantes del servicio municipal de Parques y Jardines. Actuaciones que se suman a las realizadas por cuestiones de seguridad desde el servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Gijón. "Fue una noche muy movida, estuvimos a tope desde las 2.30 horas hasta las siete de la mañana", valoró Pablo Ferrío, jefe del servicio.

Los problemas en la ciudad se vivieron, especialmente, en parques como Isabel la Católica, Salvador Allende, Los Pericones, Antonio Ortega y Severo Ochoa. "La mayoría de los desperfectos han sido en los parques de la ciudad, en las calles casi nada. Ahora quedan días de jornada larga", señaló Jessica López, trabajadora de Emulsa, mientras realizaba sus labores en el parque Antonio Ortega, en Montevil. Ella y sus compañeros habían comenzado a las 7.30 horas para solventar la caída de tres árboles en el colegio Antonio Machado. "Todo lo que queda ahora son los parques, es trabajo que va para largo", añadió la operaria. Centros educativos como el Alfonso Camín, Atalía y el El Piles también sufrieron daños por caída de árboles.

En total, hubo 53 incidencias por caída, rotura o fisura de árboles, en 29 localizaciones diferentes, causando desperfectos en el parque Isabel la Católica, en la zona verde Iturri, un vehículo aplastado en la calle Puerto Veragada y otro en la calle Pérez de Ayala, además de la rotura de la valla del colegio Atalía. En el parque Pontón, una luminaria quedó torcida y dañada por el ramaje. El resto de las incidencias no dejaron daños mayores. En suma, la tormenta ha dejado alrededor de 90 árboles dañados, con diferentes medidas de intervención, desde previsible tala, retiro, estabilización y replantado. En parques como Antonio Ortega, se retiraron diez ejemplares colapsados que habían volcado "a causa de remolinos por el temporal". En suma, casi un centenar de árboles dañados.

En varios de esos casos, por cuestiones de seguridad, tuvieron que actuar los bomberos. "A lo largo de la noche se han registrado 33 intervenciones; doce de ellas han sido por caídas de árboles debido al viento, diez por inundaciones y otras once por desperfectos en estructuras", compartió Ferrío. Y añadió: "también se han sucedido avisos varios por persianas rotas, barandillas y filtraciones en falsos techos".

Los desperfectos y problemas por las fuertes lluvias de la noche también se dejaron notar en distintas obras de la ciudad. Por ejemplo, en la avenida de Pablo Iglesias, el movimiento de los materiales de obra, desperdigados por toda la calzada, obligaron a la policía a cerrar la vía "mientras organizábamos las vallas y todo el material caído", comentó Julián Hornas, encargado de la obra. Las vallas de la obra se desplazaron por la fuerza de los vientos y tres árboles también cayeron, pero "más allá de eso todo bien", añadió Hornas. En cambio, una obra que no tuvo tanta suerte fue la de la calle Río Eo, que, tras la tormenta, "la tubería subterránea se desplazó calle abajo, flotando", expresó Jorge Fanjul, uno de los operarios. La policía tuvo que intervenir para cortar la calle y realizar reparaciones.

No faltaron las zonas anegadas. "De la decena de inundaciones que tuvimos esta noche, la más importante es la del Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur", expresó el jefe de servicio de Bomberos. Partes de la estructura sufrieron daños en el techo, lo que llevó al cierre de la tercera planta, la biblioteca y la piscina. "Estamos esperando a que vengan los bomberos, porque ese techo va a caer", comentó el encargado de seguridad. Problemas hubo también en el centro comercial San Agustín, con locales afectados por la entrada de agua. "Al local de baile de barras le entró el agua por el baño, y el supermercado se vio afectado. Pero más allá, solo alguna luz fundida", compartió Beatriz Camoira, gerente del espacio.

La tormenta se vivió con intensidad y fueron muchos los gijoneses que se despertaron en mitad del diluvio. "Se me inundó todo el jardín, y caían unas goteras enormes del techo", expresó Julia Gómez, vecina del barrio de Pumarín. "Hacia las dos de la mañana empezaron a caer todos los rayos y a llover muchísimo, parecía de película. La calle parecía un río y las alcantarillas ya no tragaban. Los contenedores estaban todos tirados", comentaba, por su parte, Haniel Vega. "Escuché la tormenta y salí al jardín a sujetar el portón, iba a salir volando", comentó Inés Blanco, también de Montevil.

Por el centro y La Arena, los efectos no fueron tan llamativos, aunque varios vecinos se vieron afectados en cuanto al suministro eléctrico. "No tenemos luz, no sé si se ha colado el agua por algún sitio, pero estamos esperando a que lleguen los del seguro para ver qué ha ocurrido", desveló Soledad Díaz. "El calentador del agua ha dejado de funcionar, no sé ni cómo", expresó Juan González. Fue noche de sobresaltos. "Parecía el fin del mundo. Fue escandaloso durante unos 45 minutos. Muchísimo viento y unos rayos cada diez segundos", describió Gonzalo Cocaño, vecino del Muro. "No pegué ojo asustado por el temporal. Las persianas golpeaban contra las ventanas, parecía que se iban a romper", aportó Pedro Miravalles, que vive a la altura de la escalera 6.

En la zona Oeste, en Moreda y El Natahoyo también sufrieron inundaciones, además de colapsos por árboles. "Vengo al centro a trabajar, pero tengo la casa inundada", formuló David García, vecino de Moreda. "Hoy empezaba el colegio, y el Atalia tenía a operarios recogiendo dos árboles", añadió. "Los coches están llenos de hojas y basura que arrastró la tormenta", anotó Javier Gómez, camarero de unos de los bares de la zona. "Vivo cerca de Isabel la Católica y ahí ha sido mucho peor la tormenta, por lo menos había cuatro árboles caídos", concluyó.