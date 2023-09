El Grupo defenderá ante el Ministerio instalar azudes hinchables en el Piles

Dos grandes compromisos en la nueva reunión entre el gobierno local y el Grupo Covadonga por el Piles. Ambas entidades, inmersas en el debate sobre cómo mantener una lámina de agua estable en el río sin afectar a su proyecto de renaturalización financiado con fondos europeos, han acordado que el gobierno solicite a la Fundación Biodiversidad –entidad dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y responsable de supervisar la obra– una reunión a la que pueda asistir también el Grupo para que la propia entidad sociodeportiva defienda su proyecto de azudes hinchables, una alternativa que consideran «una solución blanda y compatible» con el proyecto actual. Mientras, técnicos municipales revisarán el estado de las compuertas del anillo para permitir de nuevo la práctica de piragüismo –como había adelantado LA NUEVA ESPAÑA– hasta que comiencen las obras, que se licitarán «próximamente». «Estamos seguros y tranquilos con este equipo de gobierno. Sabemos el compromiso que han adquirido con nosotros y estamos convencidos de que lo van a cumplir», señaló ayer Antonio Corripio, presidente grupista.

Desde la entidad grupista se muestran confiados en su propuesta de azudes hinchables y explican que la Confederación Hidrográfica «aseguró que es una solución blanda y que no habría problema». «Ahora queremos ver qué opinan desde la Fundación», señaló Corripio. El gobierno, por su parte, se mostró también cauto y explicó que la solicitud de la reunión a tres partes se solicitará «de cara a estudiar la posibilidad de instalar compuertas hinchables en el río Piles», pero «sin poner con ello en riesgo la financiación del proyecto aprobado», que cuenta con 2,88 millones de fondos europeos en un proyecto que costará, en total, 3,2 millones.

El resultado de esa reunión no implicará cambios en la actual hoja de ruta, que mantiene el plan diseñado en el anterior mandato. «El proyecto se licitará próximamente tal y como fue presentado a la convocatoria de subvenciones», aclaró el gobierno local, que explicó que «será durante la ejecución del mismo cuando se buscará junto a la Fundación Biodiversidad la posibilidad de mantener una lámina estable de agua que permita la práctica deportiva». La aprobación del proyecto no se validará todavía hoy en Junta de Gobierno, pero se espera que la tramitación sea ya inminente. Corripio, además, explicó que la idea de tener que esperar al término de la obra –que sería en 2025– para estudiar la instalación de esos azudes tampoco supondría un problema para su entidad. «Nuestro objetivo es garantizar una lámina de agua estable, solo eso», concretó.

Si la Fundación avala la propuesta, el debate quedará cerrado. Pero si no lo hace, desde el entorno grupista explican que el «compromiso» adquirido por los partidos del gobierno actual en campaña seguirá vigente. Un hipotético «no» desde el Ministerio al plan de azudes obligaría a estudiar otras opciones, que ya están sobre la mesa. El ingeniero Eduardo Álvarez, de la Universidad de Oviedo y asesor del Grupo en la propuesta de compuertas hinchables, tiene más soluciones pensadas que permitirían crear una lámina estable sin crear agua estancada. Entre ellas se piensa en la idea de una compuerta hidráulica automática, una solución que no se llegó a presentar al anterior gobierno porque se creía que el mayor impacto visual de esta propuesta no gustaría a Izquierda Unida. Ahora, la solución podría volver a estudiarse. Desde el gobierno, la alternativa de Naval Gijón se mantiene, aunque ambas partes entienden que el entorno del antiguo astillero es más propicio para disciplinas como el kayak de mar y no tanto para el piragüismo fluvial que realiza el Grupo.

El segundo compromiso adquirido ayer consistirá en revisar el estado de la infraestructura del anillo, clausurado desde ante de la pandemia, para ver si las compuertas pueden volver a subir y permitir realizar piragüismo en el Piles hasta el inicio de las obras. «Hay que ver si la compuerta está demasiado deteriorada como para que su arreglo no merezca la pena», reconoció Antonio Corripio, presidente grupista, que aplaudió «la buena sintonía» con el nuevo gobierno local. Se entiende que las compuertas (el anillo cerró en mayo de 2019), como mínimo, necesitarán alguna obra mínima de mantenimiento, pero debe estudiarse. Si se aprecia que los defectos exigen una obra mayor, por una cuestión de tiempo y presupuestos, no se reactivará el anillo. La idea es abrirlo cuando finalice la temporada de baños y el estado del hormigón de la compuerta se analizará ya «en los próximos días», según el gobierno.

A la reunión acudieron, en representación del Ayuntamiento, los ediles Jesús Martínez Salvador (Urbanismo), Rodrigo Pintueles (Medio Ambiente y Sostenibilidad), Jorge Pañeda (Deportes) y los técnicos Ricardo Solar (supervisor de obras del Piles), Roberto Fernández (del Patronato Deportivo), Jesús Testón (de Calidad y Vigilancia Ambiental) y Ramón García Cañar (director de Medio Ambiente). Por la parte grupista, Corripio acudió junto a Nacho Aybar (director deportivo) y Manuel Rodríguez (secretario del Grupo). Ambas partes señalaron la «buena sintonía» de la cita y «la predisposición para encontrar una vía que permita compatibilizar el proyecto de renaturalización con la práctica deportiva».