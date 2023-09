Una reflexión de la naturaleza y el cuerpo a través de fotografías

Un viaje a través de trece fotografías –diez de ellas de gran formato– para reflexionar sobre la naturaleza y el cuerpo. Esta es la propuesta de la artista peruana Cecilia Paredes, que se podrá ver en la Galería Llamazares desde este viernes Lo hará dentro de su célebre serie "El sendero de Dafne". "Se basa en el mito griego de Dafne, una ninfa del bosque, que mientras caminaba sola por un sendero, de repente intuyó que la seguían y se sintió en peligro. Rogó a los dioses que la ayudaran y la convirtieron en un árbol de laurel, pasando así desapercibida pues su cuerpo se había mimetizado perfectamente con su entorno natural", explica la artista, sobre el motivo de inspiración de reflejar estas instantáneas para elevarlas a su obra.

"Es un tema recurrente en mi trabajo por lo simbólico y porque cada vez que lo reviso, encuentro más respuestas a preguntas actuales. En este caso especialmente, la naturaleza como ente protector, la madre original de todos los seres, la que da frutos, cobija, envuelve y nos permite existir", ahonda la artista peruana, referente internacional en fotografía.

Cecilia Paredes traerá su obra ahora a Gijón, tras haberla acercado al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y el Museo de Arte en Costa Rica, el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, el Museo de Arte Moderno de Guatemala, la Universidad de Salamanca en España, la Universidad de Indiana y Humboldt en California, el Museo de Arte Moderno de Moscú.

La artista peruana, en "El sendero de Dafne", integra el cuerpo en el paisaje, que es de evocación natural, pero creado por el hombre y en el que el elemento ornamental es esencial. La artista se basa en tejidos naturales –generalmente lino– con impresiones florales de delicado diseño al que más tarde se fusiona ella misma en actitud camaleónica.

La artista matiza que su obra actual consta de "photo performance". "La fotografía es una disciplina que toma prestada. Yo solo registro mi acción en fotografía y realizo mi performance delante de la cámara, de ahí que acuñé ese término ‘photo performance’", explica Paredes, que defiende que en España la fotografía clásica, como arte, está bien reconocida, aunque añade un mensaje reivindicativo: "Hay países que tienen la dicha de tenerlos a nivel excelencia, España es uno de ellos. Es por ello que me parece que es absolutamente indispensable que se cristalice la formación del Centro Nacional de la Fotografía en Soria".

Retomando con "El sendero de Dafne", un trabajo que combina temas encontrados en la naturaleza con el cuerpo explorando la yuxtaposición visual de su autorretrato con los patrones y la superficie debajo de él, se trata de un trabajo performance que se remonta al año 2000, en Costa Rica, donde comenzó su serie "Paisajes". "Al inicio se refiere a la tarea de pertenecer, de ser parte del paisaje, de revisar y aprender. Cuando empiezo esta serie no sabía que estaba escribiendo un poco mi diario personal, solo después de ver varias imágenes juntas es cuando me doy cuenta de estar narrando sobre paisajes pasados o hasta perdidos, o lugares donde he vivido o vivo actualmente", reflexiona. "Actualmente, algunos paisajes son nuevos, otros evocativos de lugares perdidos, otros narran acontecimientos de los que fui testigo", añade a continuación sobre lo que busca transmitir en su obra.