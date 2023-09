Así trabajan en el apiario del Monte Deva de Gijón: un centro para "concienciar sobre la importancia de las abejas"

"Si alguien quiere abejas para sacar dinero malo, si las tienes es porque te gustan". Esta es la afirmación de Juan Tomás Huelga, miembro de la Asociación de Apicultores de Gijón que desde hace varias décadas gestiona el apiario municipal del Monte Deva, un espacio abierto al público, en especial a la visita de los colegiales, donde cuidan a las abejas y logran gran cantidad de miel cada año que luego regalan a colectivos y centros educativos. Con sus trescientos socios en toda Asturias, es objetivo es "promover la apicultura y concienciar sobre la importancia de las abejas".

La sede del colectivo está en el centro de Gijón, pero su apiario está ubicado en el Monte Deva y es una parte esencial de sus actividades educativas. "Nosotros ya hemos visitado prácticamente todos los colegios de Gijón. El centro se pone en contacto con nosotros y vamos sin problema. Pero también recibimos a numerosos colegios y ofrecemos charlas, y al final de la visita, damos a los niños un botín de 50 gramos de miel de eucalipto", señala Huelga, que supervisa la instalación en compañía de Carlos Rodríguez.

Durante las visitas al apiario, muestran a los estudiantes las colmenas en su estado natural en una cabina y colmenas de cristal, además de la planta de extracción de miel y colmenas experimentales al aire libre. El espacio se encuentra en una antigua casería restaurada donde se puede observar cómo las abejas trabajan en las colmenas de demostración, y se aprende sobre las herramientas de los apicultores. "Nuestro objetivo es dar a conocer la apicultura y lo que las abejas son capaces de hacer".

La asociación, que cuenta con 600 colmenas, recolectada miel para donarla a entidades benéficas. "Esta miel no se vende, no es un negocio", explicó el apicultor. Además, mencionó la importancia de que los visitantes sepan si son alérgicos a las abejas antes de la visita, "antes probábamos aquí si se era alérgico o no, después de un susto, ya no lo hacemos más", añadió.

Durante las visitas, además, se aprovecha para explicar la vida de las abejas, su ciclo de vida y su labor. "Las abejas son animales que trabajan los últimos veinte días de su vida hasta que mueren", confesó Huelga. Aunque en esta época del año, las colmenas pueden albergar hasta 15.000 individuos, durante el verano, pueden llegar a 80.000 abejas en cada una de ellas.

Otra parte importante de la visita es conocer el proceso de extracción de miel, desde la extracción de la capa más fina de los cuadros de abejas, proceso conocido como desopercular, hasta el centrifugado y envasado. "En Asturias, existen tres tipos de miel, todas muy buenas". Dependiendo de si son de la costa o de alta montaña, existen de eucalipto, castaño y brezo, cada una con beneficios específicos para la salud.

"En Asturias no se aprecia la miel y lo buena que es", lamentó Huelga. Es por ello que desde su asociación se vuelcan en "contar el bien que hacen las abejas, su mundo es fascinante y en general no se conoce casi nada de ello". Para lograr su objetivo cuentan con ayuda. "El Ayuntamiento de Gijón nos respalda para poder mantener todo esto de forma desinteresada", reconoció Huelga.

Pero en los últimos años se han encontrado con un grave problema: la avispa asiática. "Ahora la velutina ataca a las abejas, y seso es el caos de la apicultura", lamentó Huelga. Para combatir a la vespa velutina, una especie de avispa que se alimenta de otros insectos, los apicultores han ideado unas vallas eléctricas para poder proteger sus colmenares y seguir transmitiendo sus conocimientos sobre "un mundo fascinante".