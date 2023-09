El conde de Revillagigedo habla sobre la compra de Cultura de su archivo: "Asturias no aprovechó su oportunidad"

"Siento que Asturias no haya aprovechado la oportunidad que le ofrecí inicialmente: el archivo de Revillagigedo es parte de su ADN". Lo señaló ayer a este diario Álvaro Armada, conde de Revillagigedo, tras confirmar el Ministerio de Cultura que comprará el gran fondo documental de la familia gijonesa por 6,3 millones de euros. Una operación que pone fin a un lustro de negociaciones "muy complicadas" y que surgieron después de que el conde ofreciese inicialmente a las autoridades locales y regionales hacerse con un legado que se considera uno de los archivos privados más importantes del país. Montserrat López Moro, edil de Cultura en Gijón, tildó ayer como "positivo" un proceso que permitirá que el archivo pase a propiedad pública, y explicó que la cuantía económica del fondo era "inasumible para cualquier administración local". Fuentes de la viceconsejería de Cultura, por su parte, señalaron su interés en que el archivo se digitalice para poder trasladar una copia al Archivo Histórico de Asturias.

Armada se felicitó de que el Estado vaya a hacerse con un archivo "extraordinario". "Para mí siempre han primado los intereses culturales a los económicos, y por eso accedí a la fuerte reducción en el precio de este tesoro histórico, que partía de una valoración superior a 37 millones de euros", recordó el conde, que sí mostró una sensación agridulce respecto a que su legado no vaya a quedarse finalmente en Asturias, "una región poseedora de una historia privilegiada, maravillosa, extraordinaria y, desgraciadamente, muy desconocida".

En realidad, las posibilidades de que el archivo de Revillagigedo se quedase en la región eran ya remotas desde hace tiempo, y el temor de los expertos era, más bien, que el fondo acabase quedándose en manos privadas, ya fuese en las del propio Armada o en las de otros coleccionistas privados. El interés del fondo es innegable. Declarado Bien de Interés Cultural en 2008, su alrededor de un millón de pliegos repasan un buen trozo de la historia de Asturias, España, México y Estados Unidos a través de las cartas y documentación privada de cuatro grandes linajes como son los Ramírez de Jove (marqueses de San Esteban desde 1708) y de Casa de Valdés, (condes de Canalejas desde 1675), así como los de Casa de Güemes (condes de Revillagigedo en 1749 y condes de Güemes en 1781, Grandes de España) y Casa de Ríos y Omaña, o Casa de los Armada (marqueses de Santa Cruz de Ribadulla desde 1683). A estas familias estaba ligado Pedro Menéndez de Avilés (1519-1574), marino de la Casa de Canalejas y Adelantado de la Florida, por lo que su archivo personal ha llamado siempre la atención de los estudiosos estadounidenses.

Tanto el Ayuntamiento gijonés como el Principado celebran que el Estado haya podido acordar una compra que permitirá el acceso público a toda la información catalogada. "A partir de ahí, como administración manifestamos nuestro interés en establecer colaboraciones y dar cabida a cualquier proyecto de investigación o de difusión del propio archivo, que permita continuar el vínculo entre nuestra ciudad y el archivo de los condes de Revillagigedo y Güernes", aseguró la concejala. El propio Armada había sugerido hace años crear un centro de investigación en el Palacio de Revillagigedo. Desde la viceconsejería, por su parte, recordaron que el archivo llevaba "al menos 56 años fuera de la comunidad". Ahora se quedará depositado en Toledo, en el Archivo Histórico de la Nobleza, donde se ordenará y catalogará. "Confiamos en que se avance hacia su digitalización completa, momento en el que el Principado solicitará que una copia del archivo se deposite en el Archivo Histórico de Asturias", completaron desde el Principado.

Una marcha "esperable"

La compra no ha generado gran debate en la política local gijonesa. Luis Manuel Flórez, "Floro", líder socialista, señaló que el archivo de Toledo está capacitado para asumir "el elevado coste de mantener ese legado" y explicó que "lo lógico ahora sería garantizar la posibilidad de disponer cuanto antes de los fondos digitalizados relativos a Asturias". Alejandra Tejón, portavoz de Podemos, tildó como "esperable" que el archivo quedase en manos "de un Estado aún más centralizado de lo que muchos creen y con un gobierno autonómico que no pelea demasiado estas cuestiones", pero celebró que el fondo quede igualmente en manos públicas. Sin embargo, Javier Jove, diputado de Vox, reprochó a Adrián Barbón "desdeñar la Cultura con mayúsculas" en favor de "una neocultura falsamente asturiana". Aseguró que "seis millones no son nada para un presupuesto del Principado".

Pablo Martín-Oar, experto genealogista, aseguró que la compra es "una muy buena noticia para los investigadores", ya que el archivo "nunca ha estado a disposición pública", y entiende que el paso adelante del Ministerio tiene sentido porque el interés del fondo "excede el ámbito de los intereses asturianos". "Es un patrimonio de todos los españoles, no solo de Asturias", recordó Orlando Moratinos, del Foro Jovellanos, y conocedor del fondo. "Un archivo de esa envergadura es muy costoso clasificarlo, ordenarlo, catalogarlo digitalizarlo y mantenerlo. Para quedar encerrado en una biblioteca pública no merece la pena un gasto del que Asturias no puede permitirse en este momento", aseguró.