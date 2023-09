Los errores en el proyecto aplazan sin fecha la obra del colector del Peñafrancia: "El plan es prioritario"

La reforma del colector del Peñafrancia queda paralizada hasta nuevo aviso. Así lo anunciaron ayer el concejal de Urbanismo, presidente de la EMA y portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, y la directora general del Agua, Vanesa Mateo, que explicaron que, en el proyecto de obra, tras una revisión de su primera fase a manos del Principado, se han detectado deficiencias –tal y como había adelantado LA NUEVA ESPAÑA– que obligarían a incrementar el presupuesto en alrededor del 60 por ciento. Eso es tres veces más del límite que marca la ley –un 20 por ciento–, lo que obliga a repetir la licitación. La segunda fase del proyecto, a cargo de la EMA, se revisará en las próximas semanas para evaluar posibles nuevos errores, pero los defectos detectados hasta ahora ya impiden calcular una cronología sobre un inicio de obras que estaba previsto para este mismo mes. "Queremos hacer un diagnóstico completo del problema", señaló Martínez Salvador, que explica que la reforma podría no demorarse demasiado si la segunda fase de la obra –que corre a cargo de la EMA y cuyos detalles se estudiarán ahora– resulta ser válida.

El colector afectado discurre por el lateral derecho del río y recoge aguas residuales hasta la estación de bombeo del Pisón. Su renovación es necesaria para evitar el filtrado de estas aguas fecales al Peñafrancia, afluente del río Piles, causado por los daños que las raíces de la vegetación del entorno han causado a lo largo de los años en las canalizaciones. Fue una actuación impulsada por el anterior gobierno en el marco de medidas para sanear el entorno de la desembocadura del Piles en San Lorenzo. El proyecto se había valorado en unos 3,7 millones de euros y fue redactado por Eptisa Servicios de Ingeniería para la EMA. Se dividió en dos fases: la primera a manos del Principado y la segunda a cargo de la EMA. Y Vanesa Mateo explicó ayer: "Nosotros ya habíamos licitado y adjudicado la fase que nos tocaba y cuando nos hemos puesto a estudiar la obra hemos detectado que había servicios afectados no contemplados en el proyecto y algunos elementos que no estaban previstos". Aclaró después la responsable que entre estos errores de proyecto figuraban "elementos enterrados" no contemplados y viviendas que se creían que estaban conectadas a la red de saneamiento y que resultan no estarlo. "En las obras se pueden detectar siempre cosas que no se habían previsto, pero en este caso tenemos que rescindir el contrato porque se excede el margen de presupuesto", reconoció.

El Principado había adjudicado su parte de la obra por 962.000 euros. Los nuevos elementos detectados, sin embargo, encarecerían la obra por encima del millón y medio. "Seguimos a disposición del Ayuntamiento y cumpliremos nuestro compromiso, pero hay que hacer un nuevo proyecto y licitar de nuevo la obra", señaló. La responsable, no obstante, no quiso culpar a la empresa del proyecto ni a la EMA de lo ocurrido. "A veces surgen elementos que no aparecían ni en las bases de datos y no te los encuentras hasta que llegar al terreno", aseguró.

Martínez Salvador, por su parte, agradeció que el Principado mantenga el compromiso de costear parte de la renovación del colector y explicó que la EMA realizará "un diagnóstico nuevo de toda la situación" del colector. Queda una esperanza: que la segunda fase del proyecto, que se revisará en las próximas semanas –será "una prioridad" para la EMA a partir del mes que viene, cuando cambie de gerencia– resulte no tener errores. "Si se comprobara que esta otra parte es correcta podríamos empezar la obra por la fase dos y, mientras, rehacer la fase uno, y así no habría mucho retraso. Esperamos que ocurra", señaló el concejal, que aclaró que si se detectan también errores en la segunda fase "será un problema añadido y habrá que redactarlo todo otra vez", lo que vendría a resetear el proceso desde cero. Sí explicó, en cualquier caso, que esta revisión, "con la tecnología actual" podría durar tan solo unas semanas y terminar incluso a finales del mes que viene, pero son estimaciones por ahora nada definitivas. Esta segunda fase ya estaba adjudicada por 1,8 millones de euros. "Las dos administraciones estamos comprometidas a seguir avanzando", prometió el forista.