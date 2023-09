Las parcelas de la "fase 1" de la Zalia se comercializarán al inicio de año, confía el consejero de Fomento

"Con la Zalia ya hemos pasado la fase de atasco a estar desbloqueada, refundada y a partir de ahora empezaremos a funcionar". Así lo aseguró ayer el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, durante un encuentro con la militancia de la agrupación socialista de Gijón en el que participó ayer para hablar de las infraestructuras de la ciudad. Calvo recordó el proceso de refundación y pasó la bola al Ayuntamiento. "El Principado asumió que todo el crédito que había hecho para la construcción se convirtiera en participación en la sociedad y de forma simétrica es lo que esperamos y lo que tiene que terminar de tramitar el Ayuntamiento", dijo. El consejero añadió que espera que para principios de 2024 se empiecen a comercializar las primeras parcelas. "Tenemos una empresa pública solvente, con el apoyo del Sepides y que podrá comercializar suelo. Esperamos para el primer trimestre comercializar parcelas de la ‘fase 1’", aseguró.

El encuentro de ayer de Alejandro Calvo con la militancia socialista sirvió para tratar otros temas relacionados con las infraestructuras de la ciudad. El consejero habló del vial de Jove, del intercambiador de El Humedal y de Naval Gijón. El acto lo presentó el portavoz municipal socialista, Luis Manuel Flórez, "Floro", y en el mismo estuvo presente el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García. Calvo lanzó varios mensajes a la alcaldesa, Carmen Moriyón, especialmente con el vial de Jove. "Su preocupación se resuelve con información y ella la tiene. Se la hemos puesto a su disposición y tiene contacto con el Ministerio", incidió. "Hay una agenda muy importante en la que Gijón no solo tiene que recibir sino también participar y aportar", añadió. Calvo desveló que, tras la reunión con Barbón, habrá otra con su consejería. "Espero que haya colaboración y que esta pueda ser fiable", dijo.

A la pregunta de si consideró que hubiera excesivo dramatismo respecto a la ampliación del plazo de licitación del vial, Calvo respondió afirmativamente. "Si se amplía el plazo es para que la oferta sea mejor y que en esos 60 meses de ejecución no nos encontremos sorpresas", valoró. "En Gijón, la derecha licitó aprisa y corriendo el enlace de Lloreda-Veriña, se adjudicó a la baja y luego se paralizó y quedó empantanado. Sigue sin ejecutarse", recordó. El que tiene responsabilidad de gobernar debe saber lo que es ese tiempo respecto a la importancia del proyecto", finalizó Calvo respecto al vial.

También habló del intercambiador de El Humedal. "No se trata de si la alcaldesa lo quiere o no sino de buscar soluciones. Negar los problemas de movilidad no es una alternativa", advirtió. "Hemos lanzado proyectos con financiación europea, y el Ayuntamiento tiene que ayudarnos a definirlos. Si los aceptan, lo sacaremos adelante y si no esos fondos irán a otro destino", finalizó. Respecto a Naval Gijón y las palabras en el Pleno de ayer de Moriyón habló el secretario socialista, Monchu García. "Celebramos cualquier avance, pero ya que dice que nuestro proyecto es el mejor que se siente con nosotros y lo hablamos", afirmó.